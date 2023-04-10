ТАИФ-НК: охрана труда и промышленная безопасность — две стороны одной медали

Без происшествий, травматизма и профзаболеваний: нефтеперерабатывающая компания подвела итоги обеспечения безопасности коллектива и производств за первый квартал 2023 года

Фото: Динар Фатыхов

Работа без рисков и угроз для жизни и здоровья: обеспечению охраны труда и промышленной безопасности на АО «ТАИФ-НК» уделяется повышенное внимание. Вопрос находится на постоянном контроле руководства компании, а наиболее ответственные специалисты могут быть отмечены и даже получить серьезный импульс для карьерного взлета. На совещании по охране труда и промышленной безопасности ТАИФ-НК по итогам работы компании в I квартале 2023 года побывал журналист «Реального времени».

«В вопросах безопасности людей мелочей не бывает»

О том, что в охране труда и вопросах обеспечения промышленной безопасности нет мелочей, с трибуны всем участникам совещания (в зале собрались порядка 300 руководителей и специалистов компании) напомнил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков:

— Прямая обязанность руководителей на всех уровнях — организация безопасных условий труда и контроль за соблюдением всех требований, — подчеркнул он и добавил: — Вы должны ежедневно работать с персоналом. Нужно обращать внимание на каждого нашего работника, вплоть до того, какое у него настроение.

Максим Новиков: «Необходимо обращать внимание на каждого нашего работника». Фото: Динар Фатыхов

И это — не метафора и не красивая фигура речи.

— На самом деле, я даже не могу понять, что такое «мелочи» в охране труда. Есть действия, которые работник или должен совершить, или которые он не должен совершать ни в коем случае. И если допущена неточность, ошибка, то это может привести к проблеме. Возможно, не сразу, но такую ситуацию можно сравнить со стаканом, в который капает вода. Одна капля — немного, но постепенно стакан переполнится и вода выплеснется наружу. Только вода — это безобидно, ее всегда можно вытереть, а здесь цена ошибки — здоровье или жизнь человека, — уверен руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК» Ринат Курманов.

Ринат Курманов: «В вопросах охраны труда любая ошибка — здоровье или жизнь человека». Фото: Динар Фатыхов

А кроме того, есть условия работы, где тоже нет никаких мелочей — ни в использовании средств индивидуальной защиты, ни в качестве и эффективности спецодежды и спецобуви, ни в уровнях шума, влажности, чистоты воздуха и т.д., вплоть до самочувствия и душевного состояния каждого специалиста на рабочих местах.

— У нас никогда не было и нет цели кого-то поймать и наказать. Наша работа направлена на то, чтобы предупредить нарушения и не допустить несчастных случаев. Человеку свойственно ошибаться, может замылиться взгляд, притупиться восприятие, что-то может забыться. Есть моменты, которые зависят даже от состояния человека, включая его настроение: пришел не в духе, весь мир не мил, и может что-то забыть. Важно распознать такие моменты, увидеть, наставить, объяснить опасность такого поведения и что возможна ситуация, когда он несет опасность не только себе, но и тем, кто рядом, может подвести коллектив, — поделился с журналистом «Реального времени» руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК».

Цель работы по обеспечению охраны труда и промышленной безопасности — не наказать за нарушения, а предупредить их. Фото: Роман Хасаев

В этой работе руководство компании и специалисты службы охраны труда серьезно рассчитывают на помощь и самого коллектива. В частности — уполномоченных по охране труда:

— Они есть в каждом коллективе, в каждом подразделении, в каждой смене. Причем уполномоченных выбирают сами коллективы всеобщим голосованием в подразделении на Дне охраны труда. Главная задача: чтобы на нашем предприятии работники сами думали о последствиях каждого своего действия, мыслили о безопасности в процессе работы. Сформировать в коллективах нулевой процент терпимости к любым нарушениям, кто бы их ни совершил. Мы об этом говорим с уполномоченными. И для нас важно не только пресечь само нарушение, но и понять причины, которые к нему привели, чтобы решить саму проблему, а не бороться с ее последствиями, — особо выделил в интервью «Реальному времени» руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК».

В том, насколько ответственно на ТАИФ-НК, как и на любом ином предприятии топливно-энергетического комплекса (а нефтепереработка имеет к отрасли непосредственное отношение), соискатель убеждается еще на этапе трудоустройства.

— В первую очередь каждый работник должен соответствовать характеру выполняемой работы по состоянию здоровья. Соответственно, чтобы трудоустроиться в ТАИФ-НК, он проходит предварительный медицинский осмотр, психологическое и наркологическое освидетельствование. Это практически та же процедура и в тех же специализированных психиатрическом и наркологическом диспансерах, что и при получении водительского удостоверения, — поделился в разговоре с журналистом «Реального времени» Ринат Курманов.

Государственные медучреждения, обладающие штатом специалистов, а также ведущие собственную базу данных, призваны ответить на такие серьезные вопросы, как наличие или отсутствие у соискателя наркотической или алкогольной зависимости, психических расстройств и не подвержен ли он иным факторам, способным повлиять на принятие решений.

Трудоустройство на предприятие ТЭК можно сравнить с получением водительского удостоверения. Фото: «Реальное время»

Далее соискатель знакомится с самим будущим местом работы: компанией в целом, ее производствами, основными факторами опасности и рисками, во время прохождения вводного инструктажа направляется на обучение по охране труда, после чего проходит стажировку непосредственно в цехе.

— После завершения стажировки, так как предприятие у нас повышенной опасности, мы наших работников проверяем на знание наших локальных инструкций. Человек, не подтвердивший своих знаний, не будет допущен к работе, — подчеркивает Ринат Курманов.

Но при этом он отмечает, что человек должен понимать: зачем и для чего это делается. Речь идет в первую очередь о собственной безопасности работника. Да и не все так сложно, как может показаться: ответственный подход самого соискателя к процессу — уже половина успеха.

Работники, специалисты и руководство компании с заданной периодичностью подтверждают свои знания основ требований охраны труда. Фото: Лилия Егорова

С определенной периодичностью работники рабочих профессий, руководители и специалисты проходят обучение основам охраны труда. Программы обучения для специалистов различных направлений деятельности разные. А цель у всех — общая: недопущение травматизма.

Здоровый коллектив — благополучие компании

Здоровье каждого работника — один из ключевых приоритетов ТАИФ-НК:

— Для компании как работодателя это очень важно. Помимо всего прочего, это еще и уверенность в том, что работник не подведет. Что особенно важно для предприятия непрерывного цикла, работающего круглый год в режиме 24/7, — отметил Курманов.

Кроме того, в постоянном режиме работа по профилактике профессиональных заболеваний.

Одна из составляющих профилактики профзаболеваний — регулярный контроль соответствия допустимым нормам вредных факторов на производствах компании. Фото: АО «ТАИФ-НК»

— Профилактика профессиональных заболеваний делится на два больших и взаимосвязанных направления нашей деятельности. Первое — производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий путем осуществления на предприятии контрольных замеров на рабочих местах на различные вредные производственные факторы — освещение, шум, вибрация, температура, влажность, скорость потока воздуха… Результаты сравниваются с нормативами, и если будет выявлено несоответствие, незамедлительно принимаются меры по приведению показателей к норме, — отмечает Ринат Курманов.

Причем результаты каждой такой проверки доводятся не только до руководства производств, цехов и участков, но и непосредственно до сотрудников. Каждый работник должен знать, что на его рабочем месте — все в порядке.

Периодические медосмотры — важный компонент обеспечения охраны труда на производствах АО «ТАИФ-НК». Фото: Альберт Муклоков

— Второе направление — периодический медосмотр. Важнейшая задача в том, чтобы человек, который пришел к нам на предприятие здоровым, сохранил состояние своего здоровья. И если в ходе медобследования у медицинских специалистов возникнут сомнения, то у каждого нашего сотрудника есть возможность пройти дообследование, получить рекомендации по лечению. Кроме того, в рамках добровольного медицинского страхования каждому работнику ТАИФ-НК ежегодно начисляется определенная сумма — как бонус от компании. Причем очень неплохой бонус, который можно использовать в лечебно-профилактических учреждениях республики и за ее пределами, — считает руководитель службы охраны труда Общества.

Цифровизация процессов повышает эффективность обеспечения требований по охране труда. Фото: Динар Фатыхов

А чтобы точно соблюдать сроки обучения, проверки знаний и медосмотров, чтобы не было задвоений или, напротив, не осталось «забытых» и не охваченных обучением и вниманием медперсонала, в ТАИФ-НК активно внедряются цифровые инструменты учета, в основе которых специальная оценка условий труда.

И в цифровом же виде происходит учет выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ. Причем к вопросу выбора всего, что призвано обеспечить защиту работников, в обществе подходят также с максимальной ответственностью.

На АО «ТАИФ-НК» значительное внимание уделяется качеству и комфорту защитной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты. Фото: Роман Хасаев

— Мы проводим большую работу: во-первых, составляем технические задания на то, чтобы нам поставляли именно ту спецодежду и средства индивидуальной защиты, которые отвечают по своим характеристикам тем производственным факторам, что имеются на нашем предприятии. При этом обязательным требованием является наличие сертификатов соответствия. Образцы СИЗ проходят технический анализ, а в принятии окончательного решения могут принимать участие и сами работники наших производств, которые проверят спецодежду и СИЗ в реальных условиях. Затем, сравнивая с уже используемой спецодеждой, спецобувью и СИЗ, мы принимаем решение: приобретать эти образцы или пока использовать те, что уже у нас на вооружении. Нередко бывает так, что аналогов, превосходящих по качеству и требованиям, просто нет, — рассказал в интервью Ринат Курманов.

Охрана труда и производственная безопасность всегда идут в тандеме

— Разумеется, в процессе работы на опасном технологическом объекте, в процессе выполнения технологических операций и при работе во время нештатных ситуаций всегда необходимо соблюдать требования как охраны труда, так и промышленной безопасности. Эти понятия всегда идут неотрывно друг от друга, — уверен начальник отдела производственного контроля за промышленной безопасностью (ОПК за ПБ) АО «ТАИФ-НК» Антон Вахотин.

Антон Вахотин: «Обеспечение охраны труда и промышленной безопасности — задачи, решаемые неотрывно друг от друга». Фото: Динар Фатыхов

— В этом плане очень большое спасибо руководству компании. Работа на ТАИФ-НК выстроена таким образом, что общие цели и задачи сплачивают коллективы. Кроме того, есть возможность лучше узнать друг друга не только в рабочей обстановке, но и в ситуации, приближенной, скажем так, к боевой: оттачивание специальных навыков работы в команде при решении задач в нештатной ситуации, у нас происходит, например, в ходе соревнований среди членов НАСФ или соревнований по пожарной эстафете, — дополнил коллегу начальник ОПК за ПБ АО «ТАИФ-НК» Антон Вахотин.

Еженедельно на АО «ТАИФ-НК» под руководством главного инженера компании проходят масштабные учения. Фото: Роман Хасаев

Раз в неделю на одном из производств под руководством главного инженера АО «ТАИФ-НК» Алексея Храмова, проходят масштабные учения по отработке возможных аварийных ситуаций. Темами для занятий, в которых принимают участие и работники выбранного участка или цеха, и подразделения НАСФ (нештатного аварийно-спасательного формирования), представители МЧС и газоспасательного отряда, либо предлагаются руководством компании, либо оказываются подсказанными инцидентами на родственных производствах где-нибудь в России или даже за рубежом.

Легенды масштабных учений предлагаются руководством компании. Фото: Роман Хасаев

— В ходе таких учений есть возможность отрабатывать навык совместного действия как технологического персонала непосредственно на производстве, так и членов НАСФ, которые при угрозе аварийной ситуации будут выдвигаться на место для обследования, первых действий по спасению пострадавших, отсечению аварийного участка. И уже дальше в составе аварийных служб приступят к работе по локализации и ликвидации аварии. За ходом учений наблюдает не только служба производственного контроля за обеспечением безопасности, но и служба главного инженера. В конце проводится общий разбор: какие были выявлены замечания, какие нужны корректировки. Причем замечания выдаются не только непосредственно задействованным в учениях работникам предприятия, но и сторонним службам, привлеченным к учениям. Это нужно, чтобы лучше скоординировать свои действия в случае возникновения нештатных ситуаций и решать проблему как можно быстрее и безопаснее, — считает Антон Вахотин.

Регулярность учений позволяет отточить навыки действий в «боевых» условиях до автоматизма. Фото: Роман Хасаев

Производств на ТАИФ-НК много, и такие учения в течение года, по факту, в каждом из подразделений случаются один-два раза. Но это именно такие — масштабные. По факту же, работа по оттачиванию навыков действий персонала в случае инцидентов различного рода ведется постоянно.

— С каждым работником, непосредственно задействованным в ведении технологической операции на производстве, проводится обучение. Раз в неделю заместитель начальника цеха лично уделяет час времени на проведение такого рода обучения. Это в большей степени теоретическое обучение, а конкретно на практике проводятся учебно-тренировочные занятия. Они тоже бывают разных уровней: под руководством начальника смены, начальника цеха. Для чего это нужно? Можно привести очень простой пример: часто в реальной ситуации счет идет на минуты и даже секунды. Речь идет о жизнях. И если эти действия не оттачивать на регулярной основе, то со временем навыки теряются — и скорость, и координация действий, и темп принятия решений. В спорте есть такое понятие, как «растренированность». Чтобы такого не допустить, и нужна регулярность, в результате которой действия каждого оттачиваются до автоматизма, — уверен начальник ОПК за ПБ АО «ТАИФ-НК». И добавил: — Заинтересованность нашего руководства в процессах по обеспечению производственной безопасности стоит на первом месте потому, что производства должны работать не только эффективно, выгодно и с прибылью, настолько же они должны работать безопасно и без происшествий. Это очень важно.

Людям важно иметь возможность проявить себя

Говоря об итогах 2022-го и первого квартала 2023 года, Ринат Курманов подчеркнул:

— Самый главный показатель для нас — это отсутствие травматизма. По прошлому году и первым трем месяцам 2023-го ни травм, ни несчастных случаев, ни профзаболеваний на производствах ТАИФ-НК не было.

Ринат Курманов: «Главный показатель эффективности нашей работы — отсутствие травматизма». Фото: Динар Фатыхов

В процессы по обеспечению безопасной и безаварийной работы вовлечен весь многотысячный коллектив АО «ТАИФ-НК». Более того, в компании проводятся конкурсы между коллективами на эффективность, точность и постоянство в соблюдении требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

— Конкурсы стимулируют работников и помогают выявить лучших, на кого стоит равняться и за кем стремиться, — подчеркивает Ринат Курманов. И добавляет: — Сам факт необходимости охраны труда и выполнения требований охраны труда не вызывает сомнений. Это обязанность. Но, кроме того, важно осознание того, что ты, выполняя свои обязанности, делаешь это настолько хорошо, что можешь занять еще и призовое место. А призовое место открывает в будущем несколько большие перспективы, в том числе и для карьерного роста. Ты заявил о себе как ответственный специалист. Награда для человека — это тоже важный стимул. Он понимает, что идет в нужном направлении. Он понимает значимость своей работы, и понимает, что он может больше. Это влияет и на профессиональное развитие. Плюс — это еще и денежное поощрение.

Доказательством качества работы в вопросах охраны труда и промышленной безопасности являются многочисленные награды за победы в профильных конкурсах. Фото: Динар Фатыхов

Более того, есть возможность проявить себя не только в масштабах родного предприятия, но и на муниципальном уровне, на республиканском, состязаясь с работниками других компаний и производств. Свидетельством того, что сотрудники ТАИФ-НК в этом вопросе серьезно преуспели, являются многочисленные грамоты, дипломы и кубки, украшающие стены и полки в Управлении.

Не обошлось без поощрения и в этот раз. Заслуженные награды за призовые места получили как производственные, вспомогательные социально-бытовые цеха (каждый в своей группе), так и лучшие уполномоченные по охране труда.

Рустем Фатхутдинов: «Эта награда — достижение всего нашего коллектива». Фото: Динар Фатыхов

Оператор технологических установок 6 разряда цеха №02 КГПТО Рустем Фатхутдинов работает в нефтепереработке более 10 лет, три последних года является уполномоченным в своем коллективе. И третье призовое место для него — первая такая награда.

— Мне кажется, что контроль промышленной безопасности и соблюдения требований охраны труда непосредственно на рабочих местах, внутри коллектива — это очень важно. Изнутри изучать и предотвращать нарушения, не допускать их, — поделился он с журналистом «Реального времени». И добавил, что эта награда принадлежит всей команде, которую он представляет. И высокая оценка — повод приложить еще больше усилий для повышения безопасности и эффективности работы.

Второе личное место досталось оператору товарному 6 разряда цеха №07 Завода бензинов Руслану Гисматуллину.

Второе место досталось уполномоченному по охране труда Руслану Гисматуллину. Фото: Динар Фатыхов

— Испытываю гордость, конечно. Завоевать первое место непросто. И это — результат нашей совместной работы. Обнаружить непорядок мало. А вот когда смена устраняет замечание — это и есть эффект. Мы все в коллективе понимаем друг друга с полуслова. Есть чувство плеча и понимание друг друга, — отметил обладатель первого места в конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда по итогам 2022 года» оператор технологических установок 6 разряда цеха №04 завода Бензинов Юрий Четыркин. Его стаж на предприятии уже 16 лет, из которых 14 он — уполномоченный. И для него это тоже — первая победа в конкурсе, что лишь подчеркивает значимость и важность награды.

Лучшим уполномоченным по охране труда на АО «ТАИФ-НК» по итогам 2022 года стал представитель Завода бензинов Юрий Четыркин. Фото: Динар Фатыхов. Реклама АО «ТАИФ-НК»

Что касается эффективности работы команды АО «ТАИФ-НК», в том числе и в вопросах повышения безопасности, победитель подчеркнул:

— За 16 лет многое изменилось. Само производство улучшается, сама культура производства улучшается. Мы же идем вперед, а не назад.



