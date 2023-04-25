Индустриальный парк «М-7»: «Мы сформировали среду для развития бизнеса»

Казань охватила масштабная реновация промзон — застраиваются бывшие производственные площади в районах речпорта, ул. Родины, Адмиралтейской слободы. На очереди перенос еще многих производств. Новой точкой роста для них и другого бизнеса может стать Индустриальный парк «М-7», удобно расположенный на федеральной трассе на границе города. В этом году здесь запускают сразу три новые промышленные площадки, одна из которых станет второй очередью действующего парка, а две другие заработают в Пестречинском и Верхнеуслонском районах.



В чем выгода открытия производства в индустриальных парках?



Индустриальные парки — современные промышленные зоны для размещения новых производств. Здесь созданы все условия для развития предприятий: необходимые административно-правовые и технические условия, есть комфортная инфраструктура — производственные базы, склады, административные и офисные помещения. Парки управляются специализированной компанией.

Резиденты индустриальных парков получают не просто участок, а возможность запустить собственное производство на подготовленной площадке с подведенными коммуникациями, развитой дорожной сетью и всеми возможными согласованиями от надзорных органов. За счет более эффективной организации процессов производства, хранения и транспортировки продукции на территории индустриальных парков предприниматели могут существенно снизить свои издержки.

Для бизнеса преимущества размещения в индустриальном парке — это подготовленный участок земли, где можно строить производство. Девелоперы могут построить производственный корпус, сдать его в аренду либо продать (built-to-suit). Вопрос по подключению к коммуникациям — газу, воде, электричеству, а также вывозу отходов и организации стоков для производителя уже решен — этим занимается УК парка. Предприниматель платит только за потребление энергоресурсов.

Иностранному инвестору индустриальные парки в России интересны готовой площадкой рядом с рынком предполагаемого сбыта. Наличие таких площадок в субъектах страны играет важную роль. Индустриальные парки способствуют выработке новой инвестиционной политики, повышению привлекательности, конкурентоспособности региона, развитию его экономики. Промпарки представляют собой готовые места для локализации производств, обеспечивают работой большое количество людей, генерируют налоговые поступления.



Сейчас развитие индустриальных парков в России актуально как никогда. Для нашей страны — это возможность развивать собственную промышленность, создавать новые рабочие места и увеличивать доходы бюджета.

Каковы преимущества частного индустриального парка?

В России развиваются как частные, так и государственные индустриальные промпарки. И у частных парков свои преимущества — обычно они более привлекательны, поскольку гибко и оперативно удовлетворяют потребности резидентов. Как правило, они ориентируются на средний бизнес, а государственные — сосредоточены на крупных инвесторах, например, автозаводах или логистических центрах по типу Wildberries, OZON.

Впрочем, индустриальный парк может быть частным, но при этом иметь федеральный статус, который открывает резидентам возможности легкого старта и беспрепятственного развития предприятия. Частный парк размещает значительное количество крупных, средних и малых производств, является важным промышленным и экономическим центром района, привлекает новые инвестиции на его территорию.

По последним данным, в России 242 частных парка, что почти в два раза больше, чем государственных (127). Ежегодный прирост — почти 20%, и все это результат перехода промышленников на профессиональные площадки. Еще 10 лет назад цифры были другими — 99 из 100 новых предприятий сами решали вопросы подведения сетей, организации и обслуживания прилегающей территории. Сегодня каждая пятая производственная компания выбирает индустриальный парк.

Интересно, что даже пандемия коронавируса, оказавшая серьезное давление на все отрасли экономики, не затронула этот тренд. Темпы создания индустриальных парков в стране не только не замедлились, а наоборот, ускорились до рекордных значений. В 2020 году число действующих индустриальных парков увеличилось на 27 единиц, а создаваемых — на 38. Конечно, свою роль сыграла инерция отрасли — решения о реализации проектов принимались за 2–3 года. Тем не менее рекордный рост индустриальных парков окончательно утвердил их статус, как востребованных профессиональных площадок.

Причем по количеству частных индустриальных парков в стране Татарстан оказался на втором месте после Московской области. Как отмечают в Ассоциации индустриальных парков России, все это благодаря взвешенной позиции руководства республики и высокому уровню предпринимательской инициативы.

Всего в республике насчитывается более 100 промышленных парков, в которых представлены более 1,5 тысячи резидентов и образованы около 55 тысяч рабочих мест. Республика инвестировала в создание только 18 объектов, остальные — функционируют на частные вложения. Несмотря на большое количество площадок, пока не все они эффективны.

При этом в республике активно развивается ряд частных индустриальных парков, привлекая десятки новых резидентов. Общий объем инвестиций в строительство инфраструктуры таких площадок в республике— более 10 млрд, а выручка резидентов индустриальных парков — более 150 млрд рублей.

Фото: m7development.ru

Первый частный индустриальный парк в Татарстане

Индустриальный парк «М-7» был основан вблизи Казани на территории Зеленодольского района в 2011 году Фондом прямых инвестиций. Двумя годами ранее было принято решение о строительстве завода по производству изделий из древесно-полимерного композита «Мультипласт» и переносе завода по изготовлению сварочного оборудования полиэтиленовых труб «Волжанин» на более подходящую площадку вне города. Выбор остановили на недействующей производственной базе, что идеально подходила по месторасположению и состояла из трех больших корпусов, которые были реконструированы.

— Создание индустриального парка было абсолютно новым проектом, полным вызовов и открытий для нас, — вспоминает управляющий Фонда прямых инвестиций Руслан Халилов, — Фактически мы создавали первый частный парк в рамках индустриального развития территорий Татарстана на свой страх и риск. Но этот риск полностью себя оправдал: наша команда получила бесценный опыт, а проект вышел на прибыльность и получил известность далеко за пределами республики.

На сегодня Индустриальный парк «М-7» реализован на 100%, его резидентами стали 54 компании, в числе которых — предприятия «Волжанин», «Мультипласт», «ЭТМ», интернет-ретейлер KazanExpress и другие крупные российские производители и организации. Здесь создано 1 300 рабочих мест, парк занимает территорию в 39,5 га. Общая площадь возведенных зданий — порядка 70 тыс. кв. м и еще свыше 11 тыс. кв. м строится.

— Пройдя сложный путь создания и реорганизации заводов, мы на себе испытали, насколько тяжело нашим предприятиям запускать производство: реконструкция, документация, коммуникации, согласования — все это отнимает огромное количество материальных и временных ресурсов. Именно тогда мы задумались о том, что, героически преодолев этот тернистый путь, теперь можем помогать другим. Изучая, каким образом помочь бизнесменам в легком старте, мы пришли к идее создания промышленной площадки. Это было инновационное решение, подобные проекты лишь начинали зарождаться в России. Поэтому мы перенимали опыт зарубежных коллег, которые на тот момент уже активно вели деятельность в индустриальных парках, — отметил управляющий Фонда прямых инвестиций Руслан Халилов.

Индустриальный парк «М-7» стал важным стартом для десятков производственных компаний республики и страны. Многие из них построили свои предприятия на этой территории и сегодня активно развиваются вместе с парком. Площадка привлекает бизнес, благодаря своей удачной локации и развитой инфраструктуре, что особенно актуально в условиях начавшейся в Казани реновации промзон.

— Сейчас идет процесс переноса производств из города, поэтому работа таких промпарков, как наш, очень актуальна. Кто-то строит, чтобы сдавать помещения в аренду, а есть такие, кто строит базу для себя. К примеру, одна из крупных компаний — «Грузоподъем», оценила преимущества сотрудничества с нашим парком и проектирует уже четвертое здание для строительства комплекса под производство, — рассказал директор Индустриального парка «М-7» Валерий Бригаднов.

По его словам, промышленные парки особенно эффективны для российской экономики в период действия экономических санкций со стороны других государств, так как формируют бизнес, ориентированный на улучшение внутреннего инвестиционного климата, выпуск отечественной продукции вместо импортных аналогов. Это позволяет оптимизировать бюджетные затраты на инфраструктуру и избавляет государство и его органы от несвойственных и избыточных регулирующих функций. Создание индустриальных парков — инструмент привлечения инвесторов, развития предпринимательства, оптимизации бизнеса, увеличения доли налоговых поступлений в бюджет.

Парк возвели поблизости от «Казаньоргсинтеза», что позволяло уменьшить логистическое плечо для резидентов «М-7» — потребителей продукции завода. Площадка, изначально ориентированная на переработку полимеров, в дальнейшем стала мультипрофильной. Здесь развивают различные направления производства: металлообработка и машиностроение, деревообработка и производство стройматериалов, но в первую очередь переработка полимеров (40% от общей доли всех видов деятельности). За счет размещения в парке разных профильных бизнесов достигнута кооперация между резидентами.

— Наша компания приобрела участок на территории Индустриального парка «М-7» в 2016 году, когда было принято решение о расширении производственных площадей завода, — рассказал заместитель директора ООО «Грузоподъем» по коммерческим вопросам Тимур Галимуллин, — При выборе будущей локации мы прежде всего отталкивались от удобства логистики, так как наше оборудование отгружается во все регионы страны. Индустриальный парк «М-7» находится в непосредственной близости от одноименной федеральной трассы, откуда можно выехать в любых направлениях. Также на выбор повлияло то, что участки предлагались с полным инженерным обеспечением территории.



Фото: грузоподъем.рф

По словам руководства компании, на территории Индустриального парка «М-7» имеется вся необходимая инфраструктура для бесперебойной и комфортной работы резидентов. Прежде всего, это охрана, освещение, дороги — все обслуживается на должном уровне.

— Управляющая компания не оставляет ни одного обращения без внимания и на большинство отвечает положительным решением. Мы абсолютно довольны своим выбором и рекомендуем Индустриальный парк «М-7» в качестве площадки для бизнеса, — отметили в компании.

Фото: m7development.ru

Завод «Волжанин» — один из первых резидентов площадки, строился вместе с самим парком. За эти годы у предприятия появилась развитая производственная база общей площадью 2,4 тысячи кв. м. За все время работы в парке здесь произвели и продали 6,5 тысячи аппаратов стыковой сварки. Годовой оборот компании в прошлом году составил 230 млн рублей.

— В начале своего пути мы были на другой территории, а в 2009 году окончательно сюда переехали. По-моему, мы самыми первыми пришли на эту площадку и построили первый производственный корпус. Наш завод выпускает оборудование для сварки полиэтиленовых труб — это основное направление. Также производим гриль-печи, судоподъемники. Вскоре мы поняли, что нам не хватает площадей, и построили второй корпус рядом. С администрацией парка мы всегда находим общий язык, выстроили хорошее деловое сотрудничество, — отметил коммерческий директор компании «Волжанин» Игорь Зинкевич.

Новые проекты Индустриального парка «М-7»



Важное значение Индустриальный парк «М-7» имеет и для самой татарстанской столицы. Кроме эффективной локализации производств, он создает новые места приложения труда за пределами Казани, тем самым решая проблему ее маятниковой миграции.

Новым этапом развития парка стал запуск трех новых промышленных площадок в этом году:

Индустриальный парк «М-7 2.0» — вторая очередь действующего парка общей площадью с учетом реализованных участков на первой линии — 17,8 га. Предполагаемое количество резидентов — 20, примерное количество рабочих мест — 1 000. Технические условия площадки: электроснабжение — до 2 МВт, газоснабжение — 1 000 куб. м/год, водоснабжение — 5 000 куб. м/год.

Индустриальный парк «М-7 Шали» — промышленная площадка на территории Пестречинского района, общей площадью — 34,28 га. Предполагаемое количество резидентов — 40, примерное количество рабочих мест — 2 000. Технические условия: электроснабжение — до 5 МВт, газоснабжение — 750 куб. м/год, водоснабжение — 7 млн куб. м/год.

Индустриальный парк «М-7 Услон» — промышленная площадка в Верхнеуслонском районе общей площадью — 18,57 га. Предполагаемое количество резидентов — 30, примерное количество рабочих мест — 1 500. Технические условия: электроснабжение — до 6 МВт, газоснабжение — 5 700 куб. м/год, водоснабжение — 5 000 куб. м/год.

— Есть муниципальные промпарки, а есть частные. Я бы хотел отметить, что частные парки тоже надо развивать и поддерживать. У государственных свои клиенты, как правило, большие, например, Wildberries, Ozon. А у нас бизнесмены чуть поменьше, они берут 30—40 соток, 1—2 гектара максимум, сколько бюджет позволяет. При этом про частные парки мало пишут, но на самом деле мы ведем активную деятельность, — отметил Валерий Бригаднов.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев высоко оценил активную деятельность первого в Татарстане частного индустриального парка:

— Проект оказался настолько удачным, что на сегодняшний день Индустриальный парк «М-7» заполнен резидентами на 100%, а заявки продолжают поступать. Важно отметить, что здесь будет создано более 2 000 рабочих мест! Все это время мы ведем активное сотрудничество, резиденты парка являются нашими налогоплательщиками, мы рады, что парк «М-7» находится именно в нашем районе, и желаем ему дальнейшего развития!

Фото: m7development.ru

Как отмечают в руководстве «М-7», есть много примеров, когда промпарки возникали рядом с большим предприятием с достаточными мощностями, чтобы обеспечить не только себя, но и другие небольшие производства — так создавались небольшие промплощадки. Но в случае с «М-7» на момент запуска не было таких возможностей — кураторам проекта пришлось пройти весь путь от момента зарождения идеи до ее реализации.



— Все это позволило сформировать ту среду, которая необходима бизнесу и при которой он будет готов вкладывать собственные средства в развитие, — отметил Валерий Бригаднов, — Основной рост количества резидентов наступил после 2018 года. С этого времени в Казани активно развивается жилищное строительство в бывших промзонах. Это все свидетельствовало о правильно выбранном пути по размещению индустриального парка в непосредственной близости к городу, а не на его территории. Транспортная доступность к основным магистралям, развитие новых промышленных производств, наличие всех коммуникаций и профессиональная команда Управляющей компании «М-7» — все это позволило заполнить парк резидентами на 100%.

Собственники предприятий в поиске новых площадок задаются вопросом: чем «М-7» отличается от обычных производственных баз? Ответ на этот вопрос — в миссии площадки, нацеленной на создание всех необходимых условий для развития предприятий, которым не придется самим отвлекаться на решение непрофильных вопросов. Позволит им значительно сократить время от инвестирования до начала выпуска продукции и себестоимость производства, а значит успешно развивать свой бизнес вместе с парком.



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