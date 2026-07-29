В Татарстане педагогам будут платить 25 тыс. рублей в месяц за проведение занятий по ИИ

В школах и колледжах появятся бесплатные кружки

Фото: Артем Дергунов

В школах и колледжах Татарстана появятся бесплатные кружки по обучению работе с искусственным интеллектом (ИИ). За проведение занятий педагогам будут выплачивать 25 тыс. рублей ежемесячно, рассказал на пресс-конференции замминистра цифрового развития республики Булат Габдрахманов.

По его словам, специальное обучение работе с ИИ пройдут 700 преподавателей. После его окончания они смогут проводить уроки в 10 школах и 35 колледжах Татарстана.

Чтобы вести занятия, педагогам предстоит пройти отбор. Учителя уже подали 658 заявок.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, еще в мае татарстанских учителей начали переобучать по программе повышения квалификации по теме развития искусственного интеллекта. Тогда сообщалось, что занятия пройдут все 623 учителя информатики, работающие в школах республики.

В апреле первый замминистра образования и науки Татарстана Рамис Музипов рассказал, что в регионе планируют использовать ИИ при проверке контрольных и домашних работ в школах.

— В будущем мы планируем также интегрировать искусственный интеллект, разные его механизмы для подготовки отчетности, аналитики в системе образования. Для того чтобы сузить те рутинные задачи, которые у нас в системе образования имеют место. Это в первую очередь самое распространенное — проверка контрольных работ, домашних заданий, — сказал он.

Галия Гарифуллина