Новости

18:54 МСК Все новости
Новости раздела

В Бугульме появится Центр военно-патриотического воспитания

18:57, 29.07.2026

Госэкспертиза Татарстана одобрила проект строительства

В Бугульме появится Центр военно-патриотического воспитания
Фото: Динар Фатыхов

В Бугульме появится Центр военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Его построят на ул. Владимира Комарова.

Госэкспертиза Татарстана рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Материалы были одобрены.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, для подавляющего большинства опрошенных ВЦИОМ подростков главной ценностью стало наличие крепкой семьи. В топ-5 также вошли справедливость, доброта, достоинство и патриотизм.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Татарстан

Новости партнеров

Читайте также