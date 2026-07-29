В Бугульме появится Центр военно-патриотического воспитания
Госэкспертиза Татарстана одобрила проект строительства
В Бугульме появится Центр военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Его построят на ул. Владимира Комарова.
Госэкспертиза Татарстана рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Материалы были одобрены.
Напомним, для подавляющего большинства опрошенных ВЦИОМ подростков главной ценностью стало наличие крепкой семьи. В топ-5 также вошли справедливость, доброта, достоинство и патриотизм.
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