Минкульт республики столкнулся с проблемой авторского права

В Общественной палате РТ обсудили результаты исполнения публично сформированных целей и задач Министерства культуры РТ

Грантовая система не подходит для всех НКО, а легализация музыкального наследия стала для Минкульта РТ сложной задачей. К таким выводам можно было прийти 20 февраля на собрании в Общественной палате республики, где обсуждались результаты исполнения публично сформированных целей и задач Министерства культуры РТ за 2022 год.

«Есть творческие единицы, которые не относятся к творческим союзам»

Всего было озвучено семь задач, о каждой из которых рассказывал заместитель министра Дамир Натфуллин. Какие-то не вызывали вопросов и проходили под всеобщее за, вроде такой задачи: «Оснастить специальным оборудованием для людей с ограниченными возможностями здоровья не менее 20 учреждений культурно-досугового типа и дополнительного образования в сфере культуры для реализации инклюзивного досуга и образовательного процесса». Потому что в 2022 году капитально отремонтировали и построили 30 таких учреждений — и в каждом предусмотрели создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Самые длинные обсуждения вызвали два пункта. Первый гласил: «Увеличить на 20% количество грантовых проектов в сфере культуры, реализуемых физическими лицами и негосударственными организациями Республики Татарстан». В частности, Натфуллин напомнил, что в декабре 2022 года Минкульт провел конкурс на соискание грантов на создание произведений, сохраняющих, развивающих и популяризирующих культуру татарского народа.

Фото: realnoevremya.ru

— Некоторые направления были мало представлены, — отметил театральный критик Нияз Игламов. «Реальное время» писало об этом: к примеру, на хореографию пришли три заявки, на три субсидии. — Я предложил загодя анонсировать такую грантовую работу на 2023 год. Чтобы все, кто захотел, подались. Видно, что в этом направлении работают Союзы писателей, театральных деятелей, композиторов. Но есть творческие единицы, которые не относятся к творческим союзам, но они также с нами создают культурный контент.

«Грантовая поддержка превратилась в лотерейку»



Гранты выдаются, но не всеми выигрываются, прокомментировал Дмитрий Бикчентаев, куратор благотворительного фонда помощи детям и инвалидам «НеЗаМи»

— Очередной раз я говорю, что грантовая поддержка на уровне Фонда президентских грантов и Фонда культурных инициатив превратилась в лотерейку, — сказал Бикчентаев. — Кто умеет писать гранты — они их получают. Результаты, наверное, видно. А кто в них нуждается — остается мимо кассы. Инесса Клюкина и студия «Э-моция» — вы же без гранта? Мы второй месяц работаем без грантовой поддержки. Работаем бесплатно. Мы получаем информацию о грантах с запозданием, за три дня, не успеваем написать.

Так что Бикчентаев попросил о системной поддержке НКО: «пусть не всех, но тех, которые доказали своим существованием, что делают благие дела».

— Я забрался очень далеко. Последние ступеньки мне говорят: это копейки, но это может решить первое лицо. Может решим на уровне министерства?

Фото: kazanfirst.ru

— Здесь речь, скорее, идет о субсидировании, — отметил Натфуллин. — Некоторые ваши проекты ведь были поддержаны, так ведь?

— Это ведь настолько.... — начал Бикчантаев. И потом уже потише добавил, что они получили 60 000 рублей. Впрочем, он согласился и на консультационную помощь в составлении заявок.

Председатель Молодежной ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров напомнил, что операторам грантов важна динамика проектов. И конечно, в случае с «НеЗаМи», который известен по одноименному музыкальному коллективу, на одних грантах не выплывешь.

Кроме того, директор издательства «Юлбаса» Гузель Хасанова попросила учесть, хоть поддержка и оказывается субъектами малого и среднего предпринимательства, но только в сфере народных художественных промыслов. Нельзя ли расширить эту сферу? Не все МСП занимаются промыслами...

Как выложить 500 песен в сеть?



Вторая задача, которая вызвала бурное обсуждение, гласила: «Обеспечить размещение не менее 500 татарских классических произведений на популярных цифровых платформах для прослушивания музыки».

Натфуллин напомнил, что в 2020 году, к 100-летию ТАССР, был создан портал «Век татарской музыки», на котором были размещены в ознакомительных целях, некоторые аудио- и видеоматериалы. Решив же заняться указанной целью, министерство столкнулось с рядом проблем.

Предполагается, что в 2023—2024 годах татарские классические произведения будут размещены на платформах «Яндекс. Музыка» и «ВКонтакте», для этого был предварительный расчет стоимости реализации проекта на общую сумму 1,2 млн рублей (включая каталогизацию, создание плейлистов, консультации с музыковедами, подготовку аудиодорожек, передачу прав на издание и так далее). Но в настоящее время источники финансирования не определены, но на эту цель сформирована грантовая заявка для подачи в Президентский фонд культурных инициатив.

Фото: realnoevremya.ru

— Мы не совсем понимали всю глубину исполнения задачи, — признался Натфуллин. — Подумали, найдем 1,2 млн, все выложим. Но мы пошли дальше, к вопросам авторского права. Песня с аранжировкой уже становится продуктом смежных прав. Мы провели коллегию по авторскому праву, пригласили представителей РАО и РАЭС. Действительно, путь не простой. Но наша задача — донести до подрастающего поколения [эти произведения], если мы говорим о патриотизме, который нам необходим как никогда. Мы эту работу должны выполнить.

Корреспондент «Реального времени» завел разговор о том, что даже у современных авторов не все альбомы представлены в сети, поскольку плохо представляют систему дистрибуции. Не стоит ли провести семинары для них. На стримингах нет первого альбома присутствовавшего на встреча Салавата Фатхутдинова. На что артист заметил: «Найдешь — мне пришли!». Так что проректор консерватории по научной деятельности и вопросам развития Дилия Хайрутдинова уточнила, что речь идет о классических произведениях:

— И там есть еще одна проблема — запись музыки. Много архивной музыки не имеет качественной записи.

А председатель Казанского русского национально-культурного объединения Ирина Александровская отметила, что речь не должна идти об эстраде, а только о произведениях, проверенным временем.

В результате стороны сошлись на том, что эта тема достойна отдельного круглого стола. И возможно, она даже не будет закрыта в 2023 году. На что наша интернет-газета напомнила, что 1 января 2025 года наследие Салиха Сайдашева, спустя 70 лет после его смерти, станет общественным достоянием. Почему бы не издать к этому времени его произведения в исполнении ГАСО РТ?