Как послушать Салиха Сайдашева в стриминге?

Почему наследие татарской музыки не представлено на цифровых платформах

Почему татарскую музыку XX века нельзя найти на цифровых платформах? Экономические и психологические обоснования отсутствия возможности легально послушать Альфию Авзалову и Зифу Басырову в «Спотифай» и «Яндекс.Музыке» искал корреспондент «Реального времени» Радиф Кашапов.

«В электронном виде нам таким заниматься невыгодно»

Если открыть любую популярную стриминговую платформу, то на ней достаточно легко найти популярных татарских эстрадных исполнителей. Как видно по строчке об авторских и издательских правах, выкладываются эти песни напрямую от артиста, без каких-либо лейблов — а продвижение осуществляется через клипы и «Инстаграм». При этом понятно, что зарабатывают артисты не на прослушиваниях, а на концертах и корпоративных выступлениях. Для сравнения — в «Спотифай» у Фирдуса Тямаева 7256 слушателей в месяц. А дуэта «АИГЕЛ» — 169 435. Поскольку автор получает за каждое прослушивание совсем небольшую сумму, исчисляемую копейками, это явно не служит подспорьем при малых количествах.

При этом, если попытаться найти на этих платформах звезд эстрады 60-80-х, выйдет конфуз. Практически никого нет. Хочешь послушать Альфию Авзалову — ищи в Ютубе или «Вконтакте» то, что выложили поклонники или телеканалы.

Как говорит дочь певицы, Зульфия Нигмедзянова-Авзалова, несколько лет назад при поддержке президента Татарстана выходил mp3-сборник из 100 песен:

— Все права у меня и моей сестры, только у нас. Сейчас я собираюсь приехать из Америки и начать разговор о публикации их на платформах. Записи взяты с радио, есть что-то из моего личного архива, есть некоторые «плюсовки». А если это где-то еще будет появляться, то издателю придется договариваться с наследниками.

100 песен издавала студия «Аксу», которая сейчас больше известна по дубляжу мультфильмов. Как говорит руководитель Рустам Сарваров, в подобных сборниках они выступали исполнителями:

— К примеру, Зифу Басырову нам помог издать глава Муслюмовского района, откуда она родом. Они дали нам записи, мы их издали. Договоров не было. Ведь авторского права в России нет. А в электронном виде нам таким заниматься невыгодно. Ну а диски сейчас никто не покупает, даже сами исполнители не берут.

Как Ильгам Шакиров «пиратится» в сети

Любопытно, что в стримингах лежит два сборника Ильгама Шакирова. Их названия — «Улмэс җырлар» и «Мэнгэ Кунэлдэ» (так они называются в сети) — указывают, что взяты песни с дисковых собраний. Копирайт якобы принадлежит самому певцу, однако его родственники с самим явлением стриминга не знакомы. Дело в том, что выложить на платформы можно, по сути, любую запись — через специальные сайты, при этом выкладывающий обязуется, что он имеет на это право. Соответственно, если нет оспаривающих, то запись будет приносить небольшой доход кому-то постороннему.

Как говорит Ильгам Хазиев, бывший долгие годы помощником Шакирова, подобными проектами должно заниматься государство:

— Когда Ильгам абый был жив, мы издавали диски. Последний, помню, состоял примерно из 30 песен, мы его делали не для продажи, а в качестве подарков. Я не специалист в этой области, это должно делать государство, филармония, знатоки музыки, деля творчество по периодам. А пока что все это будет издаваться пиратским способом.

Что касается других ветеранов сцены, то Римма Ибрагимова, к примеру, призналась, что давно изданием не занимается.

— Я не записываюсь. Но у меня есть архив записей. Мне нужно посоветоваться с сыном в этих вопросах, он хорошо разбирается в компьютерах.

Помимо «Вконтакте», в котором можно найти оцифровки пластинок и кем-то выложенные архивы радиофонда, татарская музыка прошлого звучит на радио «Тәртип». Как говорит музыкальный редактор Лейла Шагиева, зачастую музыку им приносят сами композиторы — вроде Азата Хусаинова.

— Само радио существует с 2014 года. Могу сказать про свой период, что к нам часто приходят авторы, приносят свои диски. Что касается наших звезд, вроде Альфии Авзваловой, мы их ставим из своей фонотеки. Потом сдаем отчет в РАО, где авторы или наследники могут получить свои деньги.

Я замечаю, что у многих песен наследники явно никуда не будут обращаться. Но все по закону. Необходимо пояснить, что в России следует различать права на произведение и права на фонограмму. То есть существуют права у композитора, поэта, аранжировщика, исполнителя. И по правилам со всеми нужно договориться.



ТНВ планирует создать свою архивную платформу

Записи, созданные в СССР, в Татарстане создавались на местном радио, работа оплачивалась, а значит, фонограммы эти принадлежат государству. В прошлом году, вспоминая заведующего редакцией музыкальных программ ГТРК «Татарстан» Рафаэля Ильясова, Тауфик Сагитов, начальник службы радиовещания, говорил о том, что радиофонд насчитывает почти шестьдесят тысяч ценных записей. Что-то из этого фонда появляется в сети — но пока, очевидно, это делают на свой страх и риски сотрудники.



Также эту музыку можно услышать, помимо «Татарстан радиосы», в интернет-приложении «Татарстан авазы».

Как сообщил генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов, в 2022 году этот фонд станет доступнее, по сути заявив о создании своего «Спотифая»:

— Мы планируем в следующем году запустить проект «Видео по запросу». За небольшую цену можно будет посмотреть спектакль, передачу, послушать песню из нашего архива. Один из вариантов названия «ТНВ-магазин». В данный момент нам разрабатывают приложение, оно достаточно сложное по архитектуре.

По сути, редкий пример движения в ногу со временем демонстрирует фонд Рашида Вагапова, который издал в прошлом году сборник из 24 песен «Умырзая».

— У нас есть на эти песни неисключительные права (речь, очевидно, идет о неисключительной лицензии — прим. авт.), — говорит директор фонда Рифат Фаттахов. — Эти песни мы получили из фонда радио около 20 лет назад. Пять лет назад издали их в Москве. Всего же у Вагапова сохранилось 78 записанных песен. Безусловно, чтобы их издавать, нужная системная работа на государственном уровне.

Ректор Казанской консерватории Вадим Дулат-Алеев отмечает, что его организация выкладывает часть музыкальной коллекции в открытой доступ, обосновывая свои действия тем, что это — часть учебного издания. Так на сайте «Век татарской музыки» можно найти 256 записей — к примеру, фрагмент Второй симфонии Назиба Жиганова в исполнении ГСО РТ. А вот чтобы послушать Сайдашева без особых проволочек, надо подождать три года:

— С Сайдашевым вопрос может решиться после 2024 года — пройдет 70 лет после смерти, его труды перейдут в общественное достояние, — говорит ректор. — Остальных еще долго ждать. Поэтому пока — только пиратская или полупиратская циркуляция. Эта ситуация возникла из-за принятия законодательства авторского права пост-фактум.

Проблема заключается еще и в том, что издателям нелегко найти наследников, а потом договориться с ними. И впрямь, одно дело — получить долю от издания красочной книги, диска или нот, а здесь — все выложить в Интернет! Пожилые правообладатели не понимают всей тонкости.

Отметим, что у Ильгама Шакирова на «Спотифай» сейчас — 765 слушателей. Это совсем немного. Однако без такой опции нельзя сказать, что Татарстан хранит память о соловье татарской музыки — сколько бы памятников не ставилось.

Карточка из радиофонда

ГСО копит фонды, «Мелодия» готова идти на сотрудничество



Что касается упомянутого Государственного симфонического оркестра РТ, то на его сайте можно найти записи многих композиторов. Местных среди них немного, это те, кто вошел в «Антологию музыки композиторов Татарстана».



При этом огромный бокс-сет «Чайковский-2020» доступен для прослушивания на всех цифровых площадках, также как и произведения Шостаковича и Рахманинова. Иван Андреев, начальник отдела по связям с общественностью, отмечает, каждый концерт ГСО РТ фиксируется на цифру для архива, а в прошлом году один из концертов татарской музыки Фестиваля «Мирас» записывал телеканал ТНВ.



Еще один архив татарской музыки — это фонды фирмы грамзаписи «Мелодия». По запросу они предоставили список из 500 композиций, датируемых 1950-1980 годами, сделанных на студиях рекорд-монополиста СССР.

— Если запись делалась на радио, то у нее есть специальная бумага, по которой исполнитель получил определенную сумму за нее, — поясняет специалист цифрового департамента Дмитрий Масляков. Права на нее принадлежат радио, а значит, любой, кто заключит договор с ним, может ее издать. Но существует и авторское право, авторов слов, музыки, иногда — аранжировки. Авторы могут выразить претензии — с ними нужно будет договориться об авторских отчислениях. Бывают случаи, когда авторы против публикации — тогда ее приходиться удалять с платформ.

«Мелодия» готова сама отреставрировать записи из своего архива и издать — если со стороны Татарстана будет информационная поддержка, говорит Масляков. Они выкладывают записи, а потом уже ждут, как на это среагируют правообладатели.

— Потому что такие записи — для нишевой публики. Процесс долгий, наши специалисты реставрируют эти записи, подгоняют стандарт звучанию под нынешние требования. Но можно запланировать такие релизы на следующий год.