Казанского производителя летающих «тракторов» пустили по тропе банкротства

В казанской фирме «МВЕН» ввели наблюдение

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», в казанской фирме «МВЕН», известной производством сельскохозяйственных самолетов Т-500, ввели начальную процедуру банкротства — наблюдение. Истцом в деле выступает КНИТУ-КАИ — компания задолжала вузу больше 17 миллионов рублей. Несмотря на периодически возникающие долги, раньше фирме «МВЕН» удавалась избегать банкротства. Детали — в материале «Реального времени».

«Тяжелое финансовое положение не может освобождать ответчика от оплаты принятых работ»

Судебные тяжбы между КНИТУ-КАИ им. Туполева и ООО «Фирма «МВЕН» начались еще в сентябре 2019 года. Вуз требовал с компании 25 миллионов рублей, его поддержали арбитражные суды трех уровней. «МВЕН» в ответ подал кассационную жалобу в Верховный суд России — в итоге ему отказали в передаче ее для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

Долг образовался по договору о софинансировании и дальнейшем использовании результатов исследований №2786 ИП от 2 декабря 2017 года — он был заключен между КНИТУ-КАИ (участник конкурса), фирмой «МВЕН» (индустриальный партнер и исполнитель) и Минобрнауки России, которое дало субсидии в 250 миллионов рублей на этот проект. Речь о разработке 9-местного самолета с отсеком для размещения быстродействующей системы спасения.



Обращаясь в суд с первоначальным иском, вуз ссылался на выполнение обязательств со своей стороны и предоставил три акта, каждый по 12,5 миллиона рублей. В итоге по одному фирма заплатила, по двум другим — нет. Далее работы были приостановлены, а соглашение о предоставлении субсидии расторгнуто. Позже «МВЕН» указал на затянувшееся тяжелое финансовое состояние на предприятии, в связи с чем сослался на необходимость отказаться от дальнейшего участия в качестве индустриального партнера — ввиду физической невозможности выполнения своих обязательств.

Фото: kai.ru

Проблемы у «МВЕНа» начались еще в декабре 2018 года. Соучредитель фирмы «МВЕН» Михаил Невельский попал под подозрение в покушении на мошенническое хищение 15 млн рублей у Минобрнауки РФ. Это произошло накануне сдачи «Ростеху» партии тех самых Т-500 стоимостью 200 млн рублей. Воздушные суда заказчик не получил, и ОНПП «Технология», как было написано выше, обратилось в суд: по данным системы «СПАРК-Интерфакс», с «МВЕНа» хотели взыскать 140 миллионов задолженности по договору на сборку 10 самолетов МВ-500 (Т-500) из-за невыполнения условий договора. Иск был зарегистрирован 25 декабря 2019 года. Но 9 июня 2020 года Арбитражный суд Татарстана отклонил иск, а апелляционная инстанция подтвердила это решение.

— Однако работы, о взыскании стоимости которых заявлен первоначальный иск, выполнены истцом и переданы ответчику до направления ответчиком истцу указанного уведомления. Кроме того, тяжелое финансовое положение, ввиду которого ответчик отказывался от дальнейшего исполнения договора, не может освобождать ответчика от оплаты принятых работ, — следует из определения.

Деньги в размере 125 миллионов рублей должен был вложить и «МВЕН». В ответ на первый иск фирма потребовала 50 миллионов рублей собственных средств назад в связи с прекращением КНИТУ-КАИ выполнения проекта. Безуспешно — все суды отказали в требовании, так как есть акты, подтверждающие выполнение работ в рамках заключенного соглашения, а «МВЕН» при приемке работ не выявил недостатков.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

— При рассмотрении дела судами установлено, что обусловленным договором встречным исполнением истца перед ответчиком является обязанность истца передать права на патентоспособные объекты интеллектуальной собственности, а не отчетную документацию с описанием выполненной работы, вместе с тем ни до, ни после расторжения договора истец ответчику против внебюджетного финансирования в размере 50 млн рублей и против испрашиваемых по суду 25 млн рублей никаких прав на зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности не предоставил, поскольку ни один из актов выполненных работ по договору не содержит в себе информации о том, что в результате выполнения данных работ создан какой бы то ни было патентоспособный объект интеллектуальной собственности, предусмотренный статьей 1225 ГК РФ, взыскание с ответчика 25 млн рублей и отказ во взыскании израсходованных на проект внебюджетных средств в размере 50 млн рублей являются необоснованными. Отраженные в актах работы и отчетная документация истца по каждому из этапов не представляют ни для кого никакой потребительской ценности, поскольку она не является охраноспособным объектом интеллектуальной собственности, ответчик потратил 50 млн рублей на реализацию проекта для того, чтобы получить от истца права на объекты интеллектуальной собственности, — говорится в позиции «МВЕНа». Также там считают, что невозможность достижения результата и продолжения работ возникли по установленной судом вине КНИТУ-КАИ, а фирма не обязана оплачивать стоимость работ и оплачивать затраты истца.

Ситуацию «Реальному времени» прокомментировали в пресс-службе КНИТУ-КАИ:

— После вступления в силу решения суда о взыскании с ООО «Фирма «МВЕН» в пользу КНИТУ-КАИ 25 млн рублей наш оппонент добровольно не исполнил это решение, поэтому мы вынуждены были обратиться с исполнительным листом в службу судебных приставов. Часть денежных средств была ими обнаружена и перечислена на счет КНИТУ-КАИ. Для получения возможности поиска средств должника юридическая служба КНИТУ-КАИ обратилась в суд с заявлением о банкротстве «МВЕН».

Там отметили, что мировое соглашение на данном этапе заключить невозможно из-за процедурных особенностей процесса банкротства. А также прокомментировали судьбу разработки того самого самолета:

— КНИТУ-КАИ сомневается в возможности продолжения процесса разработки совместно с ООО «Фирма «МВЕН», хотя в целом эта тема имеет актуальность.

«МВЕН» все же начал платить

Вследствие невыплаты долга КНИТУ-КАИ им. Туполева в ноябре 2022 года подало иск о банкротстве фирмы. В своем иске вуз изначально требовал включить в реестр требований кредиторов «МВЕНа» 29 миллионов рублей — 25,1 миллиона долга и 3,9 миллиона неустойки.

Позже сумма уменьшилась до 22 миллионов рублей (17,9 миллиона долга, 3,9 миллиона неустойки, а также пошлина в 148 тысяч), так как часть, а именно больше 7 миллионов, «МВЕН» погасил. А в итоге суд включил в реестр только основной долг и пошлину. Дело в том, что КНИТУ-КАИ не предоставил арбитражу вступивший в законную силу судебный акт о взыскании неустойки.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

— Сам по себе факт отказа во включении в реестр требований кредиторов должника неустойки в размере 3 936 608,20 рубля не препятствует повторному заявлению данного требования в указанной сумме в последующих процедурах банкротства, — отмечается в решении татарстанского Арбитража.

Следующее судебное заседание по рассмотрению дела о признании банкротом назначено на 18 апреля.

Не первая попытка обанкротить

Фирму уже пытались обанкротить. В июле 2020 года иск подало ООО «Аэропрактика» из Иннополиса из-за долга почти в 25 млн рублей — одним из его совладельцев является ООО «Дигинавис» (Diginavis), которым полностью владеет бывший министр связи Татарстана и России Николай Никифоров. Суды отказали в введении наблюдения — задолженность за фирму частично погасило ООО «З-Сити», в результате чего размер долга общества «МВЕНа» составил ниже порога, необходимого для возбуждения дела о банкротстве должника.

По итогам 2021 года, выручка фирмы составила 46 миллионов рублей, а вот прибыли она не увидела — убыток составил 37 миллионов. Чистые активы компании оценивались в 1,5 миллиарда рублей.