Никифоров, Чемезов и Минпромторг требуют от самолетостроителя из Татарстана 249 миллионов

Фото: Ринат Назметдинов

Никифоров и «Ростех» требуют 24,9 миллиона

ООО «Аэропрактика» из Иннополиса подало на банкротство ООО «Фирма «МВЕН». Иск зарегистрировал 7 июля Арбитражный суд Татарстана, но пока не принял к производству. О своем намерении обанкротить МВЕН «Аэропрактика» сообщила еще 17 июня. Правда, компания не указывала сумму требований. Суть требований не афишируется до сих пор.

Одним из совладельцев ООО «Аэропрактика» является ООО «Дигинавис» (Diginavis), которым полностью владеет бывший министр связи Татарстана и России Николай Никифоров. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», компания владеет 37% в уставном капитале «Аэропрактики». Еще 37% «Аэропрактики» принадлежат ООО «Морион», 26% — Обнинскому научно-производственному предприятию «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в «Ростех»).

22 мая 2019 года Рустам Минниханов и Сергей Чемезов дали старт проекту строительства сборочного авиационного производства. Фото Рината Назметдинова

Сумма исковых требований составила 24,9 миллиона рублей. Эта же сумма фигурирует и в одном из удовлетворенных исков в пользу «Аэропрактики» — в марте 2020 года Арбитражный суд Татарстана постановил взыскать с МВЕНа 21,5 миллиона долга по договорам целевого займа, а также пени. В июне апелляционный суд оставил это решение в силе, отклонив жалобу МВЕНа.

Напомним, 22 мая 2019 года президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в рамках ЦИПР-2019 дали старт проекту строительства сборочного авиационного производства и аэродрома экспериментальной авиации в Татарстане. Собирать должны были сельскохозяйственные самолеты Т-500, патент на которые принадлежит фирме «МВЕН». В качестве куратора этого проекта было представлено ООО «Аэропрактика».

В качестве обеспечения «Аэропрактика» требовала передать ей патент на самолеты. Правда, в феврале «Ростех» опроверг, что хочет забрать у МВЕНа патенты именно на сельскохозяйственные самолеты Т-500 — речь шла о других машинах.

2 июля Арбитражный суд Москвы принял иск Министерства промышленности и торговли России к предприятию. Фото msk.arbitr.ru

Минпромторг России требует в десять раз больше

Но иск «Аэропрактики» — не самая большая напасть МВЕНа. Несколько дней назад, 2 июля, Арбитражный суд Москвы принял иск Министерства промышленности и торговли России к предприятию. Здесь сумма требований почти вдесятеро больше — 224,1 миллиона рублей. Долг, согласно опубликованным источникам, образовался «по договору о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию комплексного инновационного проекта по созданию высокотехнологичной продукции №13412.0924900.13.021 от 20.12.2013 г.».

В целях выяснения всех обстоятельств 12 августа состоится собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание. В числе прочего истец должен представить учетные бухгалтерские данные о состоянии задолженности ответчика на дату судебного заседания.



Воздушные суда заказчик не получил, и ОНПП «Технология» обратилось в суд. Фото Рината Назметдинова

Производство «летающих тракторов» не взлетело

Проблемы у МВЕНа начались еще в декабре 2018 года. Соучредитель фирмы «МВЕН» Михаил Невельский попал под подозрение в покушении на мошенническое хищение 15 млн рублей у Минобрнауки РФ. Это произошло накануне сдачи «Ростеху» партии тех самых Т-500 стоимостью 200 млн рублей.

Воздушные суда заказчик не получил, и ОНПП «Технология», как было написано выше, обратилось в суд: по данным системы «СПАРК-Интерфакс», с МВЕНа хотели взыскать 140 миллионов задолженности по договору на сборку 10 самолетов МВ-500 (Т-500) из-за невыполнения условий договора. Иск был зарегистрирован 25 декабря 2019 года. Но 9 июня 2020 года Арбитражный суд Татарстана отклонил иск, а апелляционная инстанция подтвердила это решение.

Дарья Пинегина