«В городах музыка была загнана в пивные»

Заметки Идриса Газиева о казанском шоу-бизнесе рубежа XIX—XX веков

Фото: www.russian-records.com Два английских звукорежиссера, Фред Гайсберг и Синклер Дарби — в России. 1900 год.

Публикуем в рамках сюжета «Дискотека 90-х» вторую часть исследований певца, профессора Уфимской государственной академии искусств Идриса Газиева, в которых он рассказывает, как записывал татарскую музыку в начале прошлого века главный эксперт компании «Граммофон» Фредерик Вильям (Фред) Гайсберг.

И протяжные песни, и пение из Корана

При изучении записей певца-гармониста Измаила Абдрашитова прослеживается некоторое несоответствие данных каталога Келли с информацией, заключенной в воспоминаниях Гайсберга. Так, Келли указывает на разножанровость репертуара Абдрашитова: протяжные песни, городские скорые песни, инструментальная музыка, а также ряд номеров, обозначенных как «пение из Корана» (penie iz Korana) (азан, чтение сур Корана, песнопения, связанные с исламскими праздниками Рамазан, Курбан). Сомнение вызывает то, что «пение из Корана» записано в сопровождении гармоники — это несвойственно мусульманским культурным традициям. В дневнике Гайсберга мы читаем следующее: «После того, как они ушли (имеются в виду певицы и гармонист, — И.Г.), вошел священнослужитель и прочитал отрывки из Корана (или даже спел)». Видимо, именно эта информация соответствует действительности.

Описание Гайсбергом внешнего вида трактирного музыканта Абдрашитова явно не соответствует образу мусульманского священнослужителя. Скорее всего, здесь речь идет о двух разных исполнителях. Келли, создавая свои каталоги, скрупулезно придерживался архивных данных компании, где в отчетах, договорах с исполнителями и гроссбухах фиксировалась каждая сделанная запись. Можно предположить, что сам Гайсберг допустил некоторые неточности в книге учета рассматриваемой сессии.

Все же, если придерживаться информации Гайсберга, то именно безымянный священнослужитель 25 июня 1901 года записал номера с обозначением «пение из Корана». В своеобразной программе записей культовой музыки номера расположены в следующей последовательности: сначала идет «Куркан» (пение из Корана), затем этот же номер повторяется, т. е. исполнитель по какой-то причине переписал этот номер на новую матрицу с предыдущим номером (т. е. был сделан дубль). Далее идет сура «Фатиха», «Таравих», «Рамазан» (прощание). Записан был также и образец призыва к намазу — «Азан». Следующие записи сур Корана определены по номерам: 1-, 2-, 3-я суры (пение из Корана). Между этими сурами вклинивается номер под названием «Курбан». В этой группе записей прослеживается определенный порядок исполнения, присущий для татарско-мусульманской культурной традиции. Информация о записях образцов культовой музыки мусульман в Казани в июне 1901 года обладает исторической ценностью. Именно эти записи явились самыми первыми в этом направлении, осуществленными граммофонными компаниями во всем мире.

Что касается записей певца-гармониста Яруллы Валиуллина, то его репертуар включает в себя городские скорые песни («кыска көйләр»), при этом три песни под названиями «Маhин» («Махин»), «Аппагым» («Белолицая»), «Эрбит» («Ирбит») были записаны на одной односторонней пластинке. Записанные в исполнении Валиуллина песни «Tройски» («Троицк»), «Мәкәрҗә көе» («Мелодия Макарджи»), «Маһик» («Махик») свидетельствуют об их популярности у исполнителей на рубеже XIX—XX веков.

«Разные песни, которые они пели, звучали однообразно»

Про второй день записей, состоявшихся 26 июня 1901 года, в своих дневниках Гайсберг оставил очень скудные воспоминания: «Первыми людьми, которых мы встретили, были татарские студенты и их преподаватель. Они пели нам песни. Затем были еще две женщины. Позднее еще мужчина». Скорее всего, этот мужчина — упомянутый выше Ярулла Валиуллин. В «Русском каталоге» мы обнаруживаем еще одну запись этого исполнителя под названием «Сочинение гармониста». Матричный номер указывает на запись 26 июня.

Что касается татарских студентов и их преподавателя, то, вероятнее всего, это были шакирды — учащиеся медресе и их мугаллим. Их записи отмечены как «татарское трио и дуэт» (Tartar trio and duet). Во всяком случае, такие жанры исламской культовой музыки как «Таравих», «Тасбих» могли быть записаны только учащимися медресе. Среди записей в их исполнении также популярные в городской среде татар песни «Урамский» («Уличная»), «Узун» («Протяжная»), «Такмак» (в значении «Частушка»), «Майсара» (имя девушки), «Ай, Дунай».

Характеризуя «татарский женский дуэт», записанный 26 июня, Гайсберг отмечает: «Разные песни, которые они пели, звучали однообразно». Экспертом компании были осуществлены записи этого дуэта, исполнявшие скорые песни, характерные для «трактирно-ресторанной» практики татар на рубеже XIX—XX веков: «Матур яр» («Канарейки»), «Тройски юлы» («Троицкая дорога»), «Урамда атлар туктаган» («Встали кони на улице»), «Әләйли, зиләйли» («Аляйли, зиляйли»), «Иртәдә җиләс» («Утренний ветерок»), «Авыл җыры» («Деревенская песня»).

Хотя в дневниках Гайсберга о записях 26 июня не упоминается имя Измаила Абдрашитова, по матричным номерам удалось выявить, что именно Абдрашитов был записан в завершении этой казанской сессии. Произведения в его исполнении являются образцами татарской протяжной лирики и городских скорых песен, а также инструментального соло. Записи певца-гармониста Абдрашитова начинаются с традиционной татарской протяжной лирики — «Татиякуб көе» («Мелодия Тяпте Якуба»), что указывает на популярность этой песни как у татарских исполнителей начала XX века, так и в народе. Под матричным №2962G указано инструментальное соло в исполнении Абдрашитова — «Попурри на гармонике». После этого соло снова в списке приводится протяжная лирика: популярные песни «Тәфтиләү» («Тафтиляу»), «Агач башы» («Верхушка дерева»). Завершает эту группу записей три образца городской лирики казанских татар — «Күл өсте көе» («Озерный напев»), «Аккош» («Лебедь»), «Салкын чишмә» («Холодный родник»).

Таким образом, благодаря вновь открывшимся источникам, мы впервые узнаем о существовании на заре граммофонной индустрии в России записей татарских певцов и музыкантов, сделанных компанией «Граммофон». Благодаря этим записям впервые удалось выявить репертуар исполнителей, конкретные названия татарских песен и мелодий, популярных в среде городских татар на рубеже XIX—XX веков. Все это позволяет воссоздать более полную картину музыкального быта городских татар и раскрыть еще одну грань в истории татарской музыкальной культуры начала XX века.

«Татарские певцы и музыканты находили приют в трактирах и публичных домах»

Что касается музыки городских татар рубежа XIX—ХХ веков, то она звучала на теплоходах, в кабаках, в разных винных подвалах, потому что тогда еще не было ни эстрады, ни концертных площадок, ни открытых концертов.

Раньше татары пели только дома за занавесками. Конечно, в летнее время у татар проходили традиционные җыены, сабантуи, проводились свадьбы. Сагит Сюнчелей пишет, что пение и граммофонная запись известного певца Мирфайзи Бабажанова своим духом, отношением, звучанием возвращает нас в XIX век — век, когда музыка присутствовала на свадьбах и торжествах. То есть в XIX веке музыка была элементом развлечения, но развивалась она под действием законов шариата. Тем не менее везде и всегда звучала музыка.

Здесь мы видим одно из проявлений того времени — татарские певцы и музыканты находили приют в трактирах и публичных домах. В основном, песни в таких местах исполнялись местными певцами, в том числе и женщинами, развлекавшими публику. Все это находило отражение и в репертуаре, и в качестве исполнения. Уместно вспомнить высказывание известного татарского композитора и фольклориста Султана Габяши, который в статье «О татарской музыке» писал: «…в городах музыка была загнана в пивные, или, как они тогда назывались, «портер[ные]», и в особенности дома терпимости, куда не могла проникнуть власть мулл и фанатиков, которые, попадая туда, сами становились «грешниками» и вынуждены были отбрасывать скорлупу «благочестивых». Благодаря такому положению, в этих местах музыка не только не была в загоне, а наоборот — в большом почете, считалась непременным атрибутом этих мест увесе[ления] и даже неотъемлемой принадлежностью. Это обстоятельство привело к тому, что более или менее дарови[тые] сыны народа, в силу своего естественного влечения к музыке ставшие музыкантами-профессионалами, вынуждены были искать себе работу именно в этих местах».

Фото russian-records.com

Подобное место в Казани успел посетить и Гайсберг. Он пишет: «В тот вечер Лабель ужинал с агентом Малакапф, а я занялся сбором вещей. Закончив эту работу, я взял разрешение и отправился по городу, затем в Сад, где я ужинал… Я встретил Лабеля в отеле, и мы в компании с нашим другом-гармонистом поехали в татарский винный дом». Посещение этого места оставило у Гайсберга неприятное впечатление: «8 женщин и 8 мужчин столпились в непроветренной каморке — в центре стоит стол с керосиновой лампой. Гармоника начинает одну из радостных монотонных панихид, затем толпа подхватывает и продолжает в течение получаса с самым торжественным выражением на каменных лицах. Мы увидели все, что могли и ушли оттуда как можно скорее».

Следует еще раз напомнить, что Гайсберг оказался в новых для себя условиях с непривычными для европейца устоями и традициями. Музыкальная атмосфера «восточной части» Казани явилась для его слуха своеобразным испытанием.

Идрис Газиев