Волейбольный клуб «Зенит-Казань» наградили за победу в Кубке России

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» с победой в Кубке России. Чествование победителей состоялось сегодня в Казанском Кремле.

— В рамках розыгрыша Кубка вы продемонстрировали яркую и бескомпромиссную игру, высочайшее спортивное мастерство, командный дух и стремление к победе, — сказал глава республики.

Он подчеркнул, что благодаря успехам татарстанских клубов волейбол в Татарстане развивается стремительными темпами и является одним из самых массовых и популярных видов спорта.

Спортсмены, в свою очередь, вручили Рустаму Минниханову памятную медаль и поблагодарили за внимание к клубу и за поддержку спорта в республике.

Фото: t.me/Рустам Минниханов

Напомним, 25 декабря казанский клуб в 11-й раз стал обладателем Кубка России по волейболу. В решающем матче «Зенит» обыграл в «Финале четырех» «Факел» со счетом 3-0 (25:16, 25:14, 25:21).



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Айрат Назипов