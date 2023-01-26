Из Конституции Татарстана уберут упоминание договора о разграничении полномочий с федеральным центром

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Депутаты Государственного совета Татарстана на 40-м заседании приняли законопроект о внесении изменений в Конституцию республики. Как напомнил, председатель Комитета парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, в Основном законе семь разделов — в шесть из них внесут изменения. В том числе исчезнет упоминание договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти России и Татарстана.

Согласно принятым поправкам, статья 25 Конституции Татарстана признается утратившей силу. На сегодняшний день она гласит, что «договор Российской Федерации и Республики Татарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан — составная часть правовой системы Российской Федерации и Республики Татарстан».

Договор с федеральным центром упоминается в некоторых других статьях Конституции РТ, в том числе в первой. Согласно ей, Татарстан — «демократическое правовое государство, объединенное с Российской Федерацией Конституцией РФ, Конституцией РТ и Договором Российской Федерации и Республики Татарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также принятыми на 40-м заседании Госсовета Татарстана поправками отменен переходный период, по которому новое наименование высшего должностного лица — «Глава — Раис РТ» будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу. Предполагалась, что Рустам Минниханов до окончания срока своих полномочий, до 2025 года, будет наименоваться президентом.



Изначально законопроект о внесении изменений в Конституцию Татарстана не входил в повестку 40-го заседания Государственного совета республики VI созыва. С предложением рассмотреть его сегодня выступил председатель Комитета парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.



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Татьяна Демина