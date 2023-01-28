Галина Ахмерова: «В интересах компаний начать работать с молодежью прямо сейчас»

Эксперт: почему 8 млрд людей на планете недостаточно и как молодеет рынок труда в России

Фото: предоставлено Галиной Ахмеровой

Минувший год был турбулентным не только для российской экономики в целом, но и для рынка труда. Но наряду с основными трендами — оттоком кадров и поиском новых, вызванного СВО и мобилизацией, ростом спроса на айтишников взамен уехавших — можно выделить и позитивный фактор. Например, бизнес начал нанимать на работу подростков. По данным Минэкономразвития, в качестве самозанятых были зарегистрированы 77 тысяч несовершеннолетних россиян в возрасте от 14 до 18 лет. Подробнее о том, как омолаживается рынок труда России, в авторской колонке для «Реального времени» пишет основательница фонда развития доступности современного образования «Дарвин» и создатель платформы Round Галина Ахмерова.

Повышение рождаемости — «высший приоритет»

По состоянию на 15 ноября 2022 года численность населения Земли достигла 8 миллиардов человек, сообщается на официальном сайте ООН, и все это несмотря на пандемию и мировые войны.

И пока многие обсуждают перенаселение земли, Илон Маск, основатель SpaceX и отец шестерых детей, полагает, что мы должны беспокоиться из-за снижения рождаемости. Этими опасениями предприниматель поделился в своем аккаунте, отмечая общее падение уровня рождаемости в условиях постпандемии (в США период с 2019 по 2020 год продемонстрировал самый низкий показатель рождаемости в стране за последние 40 лет).

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на открытии сессии парламента в январе текущего года объявил повышение рождаемости «высшим приоритетом» своей администрации: «Политика в отношении детей и ухода за детьми — это самая эффективная инвестиция в будущее». В 2022 году в Японии была зафиксирована рекордно низкая рождаемость — 800 тысяч человек. Спад происходил на протяжении многих лет, для сравнения в 1973 году на свет появилось 2,09 млн новорожденных. Премьер выразил опасения, что если тенденция продолжится в том же темпе, государство просто не сможет поддерживать базовые социальные функции.

Фото: Ринат Назметдинов

Ситуация в России аналогична: в первом полугодии 2022 года, по данным Росстата, рождаемость сократилась на 6,3%. А в 2021 году родились только 1,3 миллиона детей. Это наименьший показатель за последние 10 лет.

По словам первого замминистра труда и социальной защиты Ольги Баталиной, число женщин детородного возраста в России начнет незначительно расти только после 2026 года: «За последние 10 лет численность женщин в возрасте 20—29 лет сократилась почти на 40%, или на 4,6 млн человек, и составила на 1 января 2022 года 7,2 млн человек».

Когорта россиян, родившихся в 1990-е, существенно ниже, чем когорта родившихся в 1980-х. И это будет иметь последствия для всей экономики, и для рынка труда в частности.

Кадры в России молодеют

Как омолаживается рынок труда в России?



Какие меры стимулирования уже реализуются и можно ли спрогнозировать дальнейшее развитие событий?

В СМИ отмечают, что на Авито выросло число вакансий для молодых соискателей, включая подростков от 14 лет: по итогам 2022 года предложений для кандидатов от 14 лет стало больше на 59%, всего за год было размещено более 200 тыс. позиций, по условиям труда подходящих для подростков. На середину января 2023 года на платформе было более 12 тыс. приглашений на работу, доступных людям от 14 лет. Активность молодых кандидатов в поиске работы увеличилась на 53% в 2022 году. Отмечают активность сегмента и аналитики HH.ru: 360 тысяч раз в октябре 2022 года российские работодатели пригласили подростков на собеседования через их сервис. Чаще на таких кандидатов обращали внимание образовательные учреждения и компании, работающие в сфере услуг для бизнеса.

Поддерживает бизнес и государство, выпуская закон, упрощающий правила найма несовершеннолетних. Он предусматривает поправки в Трудовой кодекс, которые изменят процедуру принятия таких соискателей на работу.

В любом случае, изменение ландшафта населения приведет к дополнительному росту конкуренции и спроса на высококвалифицированные кадры. Ребята будут вынуждены раньше приступать к трудовой деятельности, как сейчас это происходит в Индии, где заработок становится для населения основой выживания.

К сожалению, ранний полноценный трудовой опыт не всегда приводит кандидатов к повышению уровня образования. А бесконечная карьерная гонка для талантливых претендентов оборачивается выгоранием и походами к психологу, как это было у целого поколения миллениалов.

Фото: Максим Платонов

«Находите классных ребят, пока всех не разобрали»

Стимулирование роста рождаемости же может привести к еще большему перенаселению планеты, что будет снова способствовать росту затрат на «обслуживание» популяций. По моему мнению, глобально вопрос могут решить технологии: автоматизация процессов приведет к улучшению всех сфер жизни. Однако с ростом качества жизни будет снижаться и рост рождаемости. Здесь будет важным поддерживать его на определенном уровне, чтобы не стать заложниками ситуации, как сейчас это происходит в развитых странах, где смертность превышает рождаемость.

Я за развитие кадровой политики совместно с программами регионального и муниципального развития. Регионы получали бы дополнительное финансирование на развитие, а в случае присутствия соответствующих отраслевых компаний в месте пребывания взращивание кадрового потенциала увеличивало бы и доходность самих регионов. Получаем и спрос на кадры, и высококвалифицированных специалистов.

Нужны комплексные подходы к решению проблемы повышения качества рынка труда и его стимулированию.

Компаниям надо теснее работать с профильными вузами. Крупные корпорации должны стать ответственными за софинансирование и организацию летних практик, а также последующий наем молодых специалистов.

Кадровый вопрос тесно связан с поддержанием комфортной социальной и жизненной среды в регионах. Поэтому важно не только сохранение высококвалифицированных кадров в России. Не менее важно, чтобы они не покидали свои регионы. Нужно вырабатывать грантовое и целевое обучение на местах от компаний-работодателей и местных органов власти.

Так что в интересах компаний начать работать с молодежью прямо сейчас. Находите классных ребят, пока всех не разобрали. И это касается не только IT и диджитал-профессий.

Галина Ахмерова