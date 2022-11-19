Галина Ахмерова: «Кадровый и экономический потенциал страны — это школьники и студенты»

Эксперт рынка труда — об инициативе в Госдуме по новым нормам трудоустройства несовершеннолетних

Фото: предоставлено Галиной Ахмеровой

В Госдуме рассматривают законопроект, упрощающий трудоустройство несовершеннолетних детей. Он предусматривает поправки в Трудовой кодекс, которые изменят процедуру принятия на работу детей с 14 лет. Законопроект позволит перевести в «белую зону» подростков, которые уже работают, но без трудового договора. Кого коснется нововведение и как оно может изменить рынок труда — в авторской колонке для «Реального времени» пишет бывший топ-менеджер «БАРС Груп», основательница фонда развития доступности современного образования «Дарвин» и создатель платформы Round Галина Ахмерова.

Девять из десяти подростков готовы работать

Численность подростков возрастом от 14 до 17 лет составляет в 2022 году 6,5 млн человек. Многие ребята начинают трудовой путь в школьном возрасте, желая стать финансово независимыми.

Согласно исследованию, проведенному в 2021 году Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ), 91% школьников старших классов хотели бы подрабатывать во время летних каникул. А исследования Общероссийского народного фронта и Российского движения школьников говорят, что 9 из 10 подростков готовы начать работать до 18 лет.

Мы и сами видим запрос молодежи на старт карьеры и первый заработок еще в средней школе: на площадке Round ребята активно обменивают игровую валюту на карьерные консультации у экспертов и стажировки.

За 2 года мы достучались до нескольких десятков тысяч подростков, часть из которых получили реальную возможность попробовать себя в профессиональном плане на нашей площадке в рамках взаимодействия с партнерами компании.

Фото kzn.ru

До сегодняшнего дня, к сожалению, не так много работодателей готовы были брать на работу подростков. Чем младше соискатель, тем больше проблем при его оформлении, например:

Перед принятием в штат сотрудник обязан пройти медосмотр (ст. 69 и 266 ТК РФ), и делать это он должен ежегодно до 18 лет. При этом расходы на проведение обследования несет компания. А с учетом того, что зачастую период трудоустройства только летние месяцы или несколько часов в неделю, то затраты становятся ощутимыми.

Расторгнуть трудовой договор по инициативе работодателя будет непросто. Для этого надо получить согласие ГИТ и комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 269 ТК РФ). Подобное одобрение они дают крайне неохотно.

Ну и конечно, это проверки условий трудоустройства. Работа молодежи до 18 лет не должна быть связана с тяжелым трудом или вредными и опасными производствами.

Соглашаются на любую работу

Именно поэтому чаще всего подростки не работают в белую. И одно дело, когда ты проводишь каникулы, подрабатывая у тети на фирме, и другое, когда ищешь заработок самостоятельно: ребятами часто манипулируют, пользуясь их незнанием и наивностью. Некоторые подростки, не разбираясь, соглашаются на любую работу и попадают впоследствии в неприятности.

Фото: «Реальное время»

Тем не менее работу подросткам предлагают. Это преимущественно городские/муниципальные центры занятости, сфера обслуживания или небольшие частные подработки:

Промоутер

Оплата сдельная, можно договориться о гибком графике, попросить ежедневные выплаты по количеству розданных листовок. Иногда просят раздавать газеты или расклеивать объявления.

Курьер

С развитием интернет-торговли часто требуются курьеры для доставки пиццы, цветов, подарков, почты, продуктов питания, но условия не самые простые.

Сиделка

Помощь по уходу за пожилыми людьми.

Озеленитель

Много не заплатят, но работа несложная, на свежем воздухе, в коллективе. В зимние месяцы старшеклассников и студентов колледжей привлекают на расчистку снега.

Фото kzn.ru

Аниматор

Такое занятие подойдет активным, коммуникабельным ребятам, с хорошей дикцией, музыкальным слухом, умением двигаться под музыку.

Догситтеры, или выгульщики

Догситтер — это няня для собак, которая присматривает, кормит, выгуливает, ухаживает за питомцем во время отъезда его хозяина.

Няня

Официант

Оплата небольшая, но бывают чаевые.

Заинтересованность подростков в трудовой деятельности ощутима. А в текущих экономических реалиях дебюрократизация со стороны государства приведет и к возможности финансовой поддержки семьи в целом. Что становится актуальным на фоне событий, происходящих в стране.

«Труд должен быть крут, и не иначе»

Законопроект также оптимизирует порядок контрольно-надзорных мероприятий при трудоустройстве несовершеннолетних. Что не может не порадовать работодателей. В законопроекте также предлагается Минздраву и Минтруду утвердить методические рекомендации по определению работ, рекомендуемых для трудоустройства несовершеннолетних.

«Законопроект направлен на облегчение доступа молодежи к получению своей первой работы, при этом работы именно в белую, официально, когда для трудоустройства потребуется минимум согласований и разрешений от органов опеки и попечительства, медицинских учреждений, родителей, а работодатель точно будет знать, что не нарушает закон», — полагает кандидат юридических наук, старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.

«Но это лишь начало пути. В Комитете продолжаем вместе с Правительством разрабатывать программу содействия занятости подростков. Труд должен быть крут, и не иначе», — пишет на своей официальной странице Вконтакте Артем Метелев, депутат ГД РФ и один из авторов вносимых изменений.

Все проводимые изменения ведутся в соответствии с Долгосрочной программой содействия занятости молодежи на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 3581-р.

Я в свою очередь верю, что подобное решение — большой шаг в профориентации подростков на практике. За 4 года (14—18 лет) можно попробовать около 4 профессий, узнав о разных сферах, чтобы впоследствии выбрать подходящий род деятельности. Вдобавок и финансовая грамотность выйдет за рамки школьных уроков.

Галина Ахмерова