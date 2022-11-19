Галина Ахмерова: «Кадровый и экономический потенциал страны — это школьники и студенты»
Эксперт рынка труда — об инициативе в Госдуме по новым нормам трудоустройства несовершеннолетних
В Госдуме рассматривают законопроект, упрощающий трудоустройство несовершеннолетних детей. Он предусматривает поправки в Трудовой кодекс, которые изменят процедуру принятия на работу детей с 14 лет. Законопроект позволит перевести в «белую зону» подростков, которые уже работают, но без трудового договора. Кого коснется нововведение и как оно может изменить рынок труда — в авторской колонке для «Реального времени» пишет бывший топ-менеджер «БАРС Груп», основательница фонда развития доступности современного образования «Дарвин» и создатель платформы Round Галина Ахмерова.
Девять из десяти подростков готовы работать
Численность подростков возрастом от 14 до 17 лет составляет в 2022 году 6,5 млн человек. Многие ребята начинают трудовой путь в школьном возрасте, желая стать финансово независимыми.
Согласно исследованию, проведенному в 2021 году Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ), 91% школьников старших классов хотели бы подрабатывать во время летних каникул. А исследования Общероссийского народного фронта и Российского движения школьников говорят, что 9 из 10 подростков готовы начать работать до 18 лет.
Мы и сами видим запрос молодежи на старт карьеры и первый заработок еще в средней школе: на площадке Round ребята активно обменивают игровую валюту на карьерные консультации у экспертов и стажировки.
За 2 года мы достучались до нескольких десятков тысяч подростков, часть из которых получили реальную возможность попробовать себя в профессиональном плане на нашей площадке в рамках взаимодействия с партнерами компании.
До сегодняшнего дня, к сожалению, не так много работодателей готовы были брать на работу подростков. Чем младше соискатель, тем больше проблем при его оформлении, например:
Перед принятием в штат сотрудник обязан пройти медосмотр (ст. 69 и 266 ТК РФ), и делать это он должен ежегодно до 18 лет. При этом расходы на проведение обследования несет компания. А с учетом того, что зачастую период трудоустройства только летние месяцы или несколько часов в неделю, то затраты становятся ощутимыми.
Расторгнуть трудовой договор по инициативе работодателя будет непросто. Для этого надо получить согласие ГИТ и комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 269 ТК РФ). Подобное одобрение они дают крайне неохотно.
Ну и конечно, это проверки условий трудоустройства. Работа молодежи до 18 лет не должна быть связана с тяжелым трудом или вредными и опасными производствами.
Соглашаются на любую работу
Именно поэтому чаще всего подростки не работают в белую. И одно дело, когда ты проводишь каникулы, подрабатывая у тети на фирме, и другое, когда ищешь заработок самостоятельно: ребятами часто манипулируют, пользуясь их незнанием и наивностью. Некоторые подростки, не разбираясь, соглашаются на любую работу и попадают впоследствии в неприятности.
Тем не менее работу подросткам предлагают. Это преимущественно городские/муниципальные центры занятости, сфера обслуживания или небольшие частные подработки:
- Промоутер
Оплата сдельная, можно договориться о гибком графике, попросить ежедневные выплаты по количеству розданных листовок. Иногда просят раздавать газеты или расклеивать объявления.
- Курьер
С развитием интернет-торговли часто требуются курьеры для доставки пиццы, цветов, подарков, почты, продуктов питания, но условия не самые простые.
- Сиделка
Помощь по уходу за пожилыми людьми.
- Озеленитель
Много не заплатят, но работа несложная, на свежем воздухе, в коллективе. В зимние месяцы старшеклассников и студентов колледжей привлекают на расчистку снега.
- Аниматор
Такое занятие подойдет активным, коммуникабельным ребятам, с хорошей дикцией, музыкальным слухом, умением двигаться под музыку.
- Догситтеры, или выгульщики
Догситтер — это няня для собак, которая присматривает, кормит, выгуливает, ухаживает за питомцем во время отъезда его хозяина.
- Няня
- Официант
Оплата небольшая, но бывают чаевые.
Заинтересованность подростков в трудовой деятельности ощутима. А в текущих экономических реалиях дебюрократизация со стороны государства приведет и к возможности финансовой поддержки семьи в целом. Что становится актуальным на фоне событий, происходящих в стране.
«Труд должен быть крут, и не иначе»
Законопроект также оптимизирует порядок контрольно-надзорных мероприятий при трудоустройстве несовершеннолетних. Что не может не порадовать работодателей. В законопроекте также предлагается Минздраву и Минтруду утвердить методические рекомендации по определению работ, рекомендуемых для трудоустройства несовершеннолетних.
«Законопроект направлен на облегчение доступа молодежи к получению своей первой работы, при этом работы именно в белую, официально, когда для трудоустройства потребуется минимум согласований и разрешений от органов опеки и попечительства, медицинских учреждений, родителей, а работодатель точно будет знать, что не нарушает закон», — полагает кандидат юридических наук, старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.
«Но это лишь начало пути. В Комитете продолжаем вместе с Правительством разрабатывать программу содействия занятости подростков. Труд должен быть крут, и не иначе», — пишет на своей официальной странице Вконтакте Артем Метелев, депутат ГД РФ и один из авторов вносимых изменений.
Все проводимые изменения ведутся в соответствии с Долгосрочной программой содействия занятости молодежи на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 3581-р.
Я в свою очередь верю, что подобное решение — большой шаг в профориентации подростков на практике. За 4 года (14—18 лет) можно попробовать около 4 профессий, узнав о разных сферах, чтобы впоследствии выбрать подходящий род деятельности. Вдобавок и финансовая грамотность выйдет за рамки школьных уроков.
Справка
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