Зачем и как компаниям выстраивать коммуникацию с молодым поколением?

Эксперт: через 10 лет платежеспособной 30-летней аудитории станет гораздо меньше, конкуренция возрастет в разы

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Россия уже столкнулась с острой нехваткой молодых специалистов, и в ближайшие годы эта тенденция только усилится. Международные корпорации работают со школьниками, чтобы быть завидным работодателем, а борьба за кадры начинается гораздо раньше, чем студенты окончат университет. Зачем и как компаниям выстраивать коммуникацию с молодым поколением — об этом в авторской колонке для «Реального времени» пишет основатель фонда развития доступности современного образования «Дарвин», бывший топ-менеджер «БАРС Груп» и создатель мобильного приложения по профориентации подростков Round Галина Ахмерова.

Для начала давайте определимся с понятием «молодое поколение». Для кого-то это школьники, а кто-то видит в них студентов или молодых специалистов. В этой статье молодым поколением мы считаем поколение Z — людей 10—25 лет, мы в своей работе как раз фокусируемся на этом возрасте.

Зачем компаниям работать с этой аудиторией?

Самое частое возражение, которое мы слышим от представителей компаний — это «неплатежеспособная» аудитория и она нам не нужна. Как я всегда говорю, надо смотреть на вопрос комплексно.

Во-первых, объем платежеспособной аудитории идет на спад. О демографической яме в России и о том, чем это чревато для общества, мы писали в нашем Яндекс.Дзен. Через 10 лет платежеспособной 30-летней аудитории станет гораздо меньше, конкуренция возрастет в разы. И в этот момент крупные компании, которые ведут коммуникацию с молодой аудиторией уже не первый год, станут приоритетным выбором.

С 2021 года количество тридцатилетних начало резко падать. Источник: svpressa.ru

Во-вторых, даже если отбросить первый пункт и думать стратегией «здесь и сейчас», то поколение Z свободнее, осознаннее и строит отношения с родителями совсем иначе, чем было принято раньше. Исследования показывают, что сегодня родители советуются с детьми в 80% принимаемых решений (согласно momri.org).

В-третьих, эта самая молодежь — будущие специалисты. В нашей стране серьезная нехватка кадров, и борьба за них сейчас начинается гораздо раньше, чем они окончат университет. Крупные международные компании ведут HR-политику таким образом, чтобы быть завидным работодателем и вызывать восторг у юных специалистов.

Мы с командой приложения Round работаем с поколением Z не первый год и выделили основные их особенности, на которые следует обратить внимание. Итак, представители поколения Z:

Технологичны и предпочитают онлайн

Именно поэтому мы реализуем свою платформу на базе Android, на которой размещаем контент и ведем работу с ними. (Согласно исследованиям Pew Research 85% молодежи пользуются онлайн-материалами, 33% смотрят лекции онлайн, 52% используют социальные сети в образовательных целях). Реалистичны

Благодаря доступности информации и большому ее потреблению они понимают, что хорошее образование не гарантирует им высокооплачиваемую работу, поэтому они с радостью оттачивают свои практические навыки и пробуют себя в работе с раннего возраста. Мои сыновья каждое лето работают, чтобы не просто заработать денег, но и лучше узнать ту или иную сферу.

Фото: Дмитрий Резнов Предприимчивы

Просто смотреть лекции, изучать что-то без практики им неинтересно. Изучил — сделал — поделился — получил обратную связь. Вот эта схема хорошо работает с поколением Z. Если компании будут проводить образовательные мероприятия, но не дадут подросткам себя показать, то эффективность будет гораздо ниже. Это мы испытали на своем опыте, поэтому мы не просто обучаем, но и даем им возможность сразу применить это на практике. Независимы, эгоистичны и социально открыты

Ученые отмечают, что представители поколения Z уверены в своей уникальности и особенности благодаря тому, что хорошо усваивают технологии. Подросткам важна положительная обратная связь, им хочется быть замеченными, они уверены в себе и требуют уважения. Многозадачны

Как мы заметили, в приложении много молодежи, которая хочет попробовать сразу много разных направлений: рисование, it, видеомонтаж, инженерные специальности, дизайн и так далее. Они не зацикливаются на одном.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Как компаниям выстраивать коммуникацию с поколением Z?

У каждой компании есть свои цели и нюансы, которые надо учесть при работе. К примеру, перед командой приложения Round стояла непростая задача популяризировать алюминиевую промышленность и повысить узнаваемость компании «РУСАЛ» среди подростков.

Для этого наша команда разработала пять конкурсов, которые подросткам рассказывали про алюминий на их языке, через их интересы и давали им задания, которые можно было выполнить и сразу поделиться в приложении. Мы учли все пункты, которыми я поделилась выше и смогли увлечь молодую аудиторию. Они не просто смотрели видеоуроки, но и сами принимали активное участие, делились проектами и обсуждали их между собой.

Благодаря такой работе было опубликовано 564 проекта (а всего на платформе сейчас более 34 тысяч проектов) от заинтересованной аудитории и охвачено более 1 млн подростков. Подробнее можно посмотреть в видеоролике.

Поколение Z отличается от нашего тем, что они готовы пробовать новое, они открытые и смелые. Нам, взрослым, важно это помнить и идти им навстречу, помогать в реализации их амбиций, тогда будет проще нам и веселее и эффективнее для молодежи.