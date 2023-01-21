В Татарстане остается ряд нерешенных заявок на устранение гололеда, оставленных еще в середине декабря

«Планирование» властей, грязь казанской мэрии и погодная турбулентность — что на самом деле приводит к гололеду?

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

С начала зимнего сезона одной из главных проблем для жителей Татарстана стал гололед, сковавший автомобильные дороги, тротуары и пешеходные переходы по всему региону. Так, с декабря 2022 года татарстанцы отправили в «Народный контроль» более 500 жалоб на «опасный лед», из которых больше 100 сообщений приходится лишь на эту неделю. Однако, несмотря на большое количество поступающих заявок, власти республики и по сей день не пытаются оперативно реагировать. Более 30 обращений, направленных в середине, а то и в начале прошлого месяца, до сих пор находятся в разряде запланированных. О том, как решается проблема с гололедом и где ждать этого решения дольше всего, — в материале «Реального времени».

Болгар и Казань ждут дольше всех

В числе «висящих» с прошлого года оказались не только тротуары во дворах, но и многолюдные улицы у крупных магазинов и детских садов, а также дороги сельских поселений:

Заледеневшая дорога в Казани по адресу ул. Дорожная, 5а. Заявка по ней была оставлена еще 1 декабря, но она и по сей день находится «в работе».

Фото: «Народный контроль»

Такая же ситуация сложилась и с гололедом на тротуаре у входа в подземный переход у проспекта Ямашева в Ново-Савиновском районе города. Обращение было отправлено 3 декабря, однако оно лишь запланировано.

Фото: «Народный контроль»

Следом за предыдущей заявкой 9 декабря была оставлена жалоба на соседний тротуар возле магазина Бахетле, 71а, на том же проспекте Ямашева. Она также «запланирована». В целом данная территория стала проблемной и опасной для многих жителей города — в «Народный контроль» было отправлено не меньше 5 заявок на очистку тротуаров по этому адресу.

— Пора бы убрать лед с тротуара, а то лед стал в виде кочек и впадин, — написал в комментарии к заявке один из местных жителей.

Фото: «Народный контроль»

Также в Ново-Савиновском районе до сих не очищен от гололеда тротуар у Молодежно-жилищного комплекса по ул. Адоратского, 27.

Фото: «Народный контроль»

Заявка на очистку от наледи дороги по адресу ул. Чишмяле, 17 в Азино-2 была оставлена 14 декабря и по-прежнему находится в работе.

Фото: «Народный контроль»

Также лед окружил детский сад № 315 по ул. Поселок Воровского. Заявка на его расчистку поступила 19 декабря.

Фото: «Народный контроль»

Наледь создала опасную ситуацию на автодорогах не только городов. Так, например, машины не могут проехать по ул. Центральной в Кряш-Шуранском сельском поселении Муслюмовского района. Однако она тоже входит в разряд «запланированных».

Фото: «Народный контроль»

Гололед сковал автодорогу 16К-0708 в Березкинском сельском поселении Высокогорского района 16 декабря. Но и сегодня работы по ее расчистке лишь запланированы.

Фото: «Народный контроль»

Это лишь малая часть от целого списка все еще не очищенных участков, в который также вошел тротуар вдоль рынка «Фонтан» в Набережных Челнах, ледяные колеи в поселке Новое Караваево, улица Петра Гаврилова в Кощаковском сельском поселении, улица Вахитова в Бугульме, улица Карла Маркса в Зеленодольске, улицы Солнечная, Рабочая, Клубная в Болгаре и многие другие.

Говоря о Болгаре, стоит отметить, что он, как и Казань, оказался лидером по заледеневшим улицам. С прошлого года в нем остались не тронутыми колеи и наледи на трех улицах, а с первых дней этого года к их числу прибавилось еще 10 мест. В свою очередь в столице Татарстана с прошлого года нерешенными остались 27 заявок. Еще четыре таких в Набережных Челнах и одна в Бугульме.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Столица Татарстана стала лидером по очистке от гололеда

Что касается решенных заявок, то с 1 декабря 2022 года и по 19 января 2023-го их количество составило 350. Стоит отметить, что 301 выполненная заявка приходится на прошлый год, а большая часть от этого количества оказалась в Казани (226 заявок). Другие же 75 пришлись на Набережные Челны (34), Нижнекамск, Чистополь, Альметьевск, Бугульму, Лениногорск и Мензелинск.

В текущем году столица Татарстана по-прежнему остается в лидерах — 29 выполненных заявок из 49. Кроме того, еще 29 обращений уже находятся в работе. Всего же по республике с начала года ведутся работы над 196 жалобами от граждан.

Напомним, еще в декабре «Реальное время» сообщало, что с приходом холодов и появлением на улицах Казани ледяных образований коммунальные службы города перешли в активный режим работы. Однако вместо того, чтобы откалывать лед от тротуаров, оперативные коммунальщики решили засыпать его тоннами песка. При отсутствии снега ежедневно обновляемые слои грязи на дорогах утопили наледи, но не сделали движение пешеходов приятнее. Образовавшаяся на тротуарах слякоть и по сей день заносится в помещения, забивает ливневки, а также попросту портит вид городских улиц.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Грязь также не сделала движение граждан более безопасным. Скрывающийся под слоями песка лед несет даже большую опасность:

Как рассказал в начале этого месяца заместитель начальника Управления здравоохранения города Рамиль Мухаматдинов, за новогодние праздники по поводу травм в больницы обратились 1 444 казанца. Из них 437 получили их в общественных местах, а 225 травмировались из-за гололеда на улице.

Штормовое предупреждение из-за гололеда было еще в конце ноября

С 23 по 24 ноября в Татарстане шли ледяные дожди, вызвавшие сильный гололед диаметром до 20 миллиметров и более. Осадки оставили без электричества 37 населенных пунктов республики, а также вызвали многочисленные повреждения и обрывы контактной сети на трамвайных путях Казани. Вследствие этого в регионе два дня подряд объявлялось штормовое предупреждение.

После того как осадки прекратились, на территории Татарстана установилась аномально холодная погода — по ночам температура воздуха в некоторых районах падала до -26 градусов (в Казани до -22).

24 ноября в сервисе «Открытая Казань» жители города оставили 124 обращения по поводу гололеда. В ту же ночь коммунальные службы использовали для обработки улиц рекордное количество (для этого сезона) реагента — 111,6 тонны и песко-соляной смеси 678,8 тонны. Начиная с 25 ноября и по сегодняшний день на тротуары и дороги города по-прежнему высыпаются сотни тонн противогололедных материалов.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Отметим, что в конце этой недели в Татарстане вновь ожидается потепление. По предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, днем температура воздуха повысится до -2 градусов. Однако уже в феврале в республику вновь придет холодная погода:

Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в центральных областях в феврале будет преимущественно от -8 до -13 градусов, днем от -2 до -7 градусов. Также в периоды похолодания ночные температуры будут опускаться до -20 градусов. В Поволжье по ночам будет от -10 до -15 градусов и от -5 до -10 днем.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».