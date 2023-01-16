К выходным в Татарстане потеплеет до -2 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в конце этой недели ожидается потепление. По предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, дневные температуры воздуха повысятся до -2 градусов.

Ночью во вторник, 17 января, ожидается от -14 до -19 градусов, а при прояснениях до -22°С. Утром и днем к западным районам Татарстана приблизится атмосферный фронт — местами пройдет небольшой снег. Температуры воздуха составят 8—13 градусов мороза.

В среду и четверг, 18 и 19 января, существенных осадков в республике не прогнозируется. Ночью ожидается от -12 до -17 градусов. Днем 18 января температура воздуха составит от -7 до -12°С, а 19 января — от -5 до -10°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 20—21 января, к западным районам республики приблизится атмосферный фронт — местами пройдет небольшой снег, усилится ветер. Дневные температуры ожидаются в пределах 2—7 градусов мороза.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Гидрометцентре Татарстана рассказали, что несколько дней регион располагается на западной периферии Казахстанского антициклона — установилась морозная погода без осадков. Днем в воскресенье зафиксировали -7—14 градусов, ночью — от -14 до -19°С. На юге республики температура воздуха опускалась до -22 градусов.

Сегодня в Татарстан осадков не наблюдается. В полдень температуры воздуха составили от -9 до -15 градусов.



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Татьяна Демина