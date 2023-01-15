В феврале в Казани вновь ожидается похолодание

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В феврале на территории Казани может устояться холодная погода, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, такая же ситуация может наблюдаться в Москве, Нижнем Новгороде и Астрахани.

Вместе с этим она отметила, что наиболее холодные температуры, ниже обычных февральских отметок, ожидаются в Курской, Белгородской, Брянской областях, в части Ростовской области и Краснодарского края, в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях. Также холоднее нормы будет на Урале, в Омской области, на юге Тюменской области, в Хабаровском крае, на Сахалине и в Приморье, добавила она.

По словам Паршиной, в центральных областях в феврале будет преимущественно -8...-13 градусов, днем -2...-7 градусов. В периоды похолодания ночные температуры будут опускаться до -20 градусов. В Поволжье по ночам будет -10... -15 градусов и -5... -10 днем. При похолоданиях по ночам возможны 25-градусные морозы.

При этом в феврале осадков ожидается не много. Как рассказала эксперт, на европейской территории никаких серьезных снегопадов пока не прогнозируется. В том числе и в Москве осадков выпадает мало. Много их может выпасть в Красноярском крае и Иркутской области, заключила она.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Напомним, сегодня в Татарстане переменная облачность и без существенных осадков, ветер южный, юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем составит -8... -13˚C. На дорогах гололедица.



Татарстан, как и многие российские регионы, на этой неделе оказался во власти аномально холодной погоды. Небывало крепкие морозы сковали всю республику, температура воздуха опускалась до -40 °С, а местами и ниже. Отклонение среднесуточной температуры от нормы первой декады января колебалось в пределах 13—23 градусов, сообщили синоптики. Всего за несколько дней переохлаждения и обморожения получили 126 человек, большая часть которых была госпитализирована. Кроме того, стихия оказала невероятную нагрузку на инженерную инфраструктуру и городское хозяйство, как итог — множество коммунальных аварий, несколько домов остались без тепла, транспорт перевели на особый режим работы.



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Максим Кокунин