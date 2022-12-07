Как коммунальщики Казани развели грязь на скользком месте

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

С приходом зимы столицу Татарстана охватили аномальные холода, превратившие улицы города в катки. Вместо того, чтобы откалывать лед от тротуаров, оперативно среагировавшие коммунальщики вот уже третью неделю засыпают их тоннами песка. При отсутствии снега ежедневно обновляемые слои грязи на дорогах утопили гололед, но не сделали движение пешеходов приятнее. Образовавшаяся на тротуарах слякоть заносится в помещения, забивает ливневки, а также попросту портит вид городских улиц.

Штормовое предупреждение из-за гололеда в конце ноября

С 23 по 24 ноября в Татарстане шли ледяные дожди, вызвавшие сильный гололед диаметром до 20 миллиметров и более. Осадки оставили без электричества 37 населенных пунктов республики, а также вызвали многочисленные повреждения и обрывы контактной сети на трамвайных путях Казани. Вследствие этого в регионе два дня подряд объявлялось штормовое предупреждение.

После того как осадки прекратились, на территории Татарстана установилась аномально-холодная погода — по ночам температура воздуха в некоторых районах падала до -26 градусов (в Казани до -22).

По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до 9 декабря. Сейчас же из-за сильных холодов и отсутствия снега на улицах города по-прежнему остается толстый слой гололеда.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Тонны песка и соли на километры тротуаров

24 ноября в сервисе «Открытая Казань» жители города оставили 124 обращения по поводу гололеда. В ту же ночь коммунальные службы использовали для обработки улиц рекордное количество (для этого сезона) реагента — 111,6 тонны и песко-соляной смеси 678,8 тонны. Начиная с 25 ноября и по сегодняшний день на тротуары и дороги города по-прежнему высыпаются сотни тонн противогололедных материалов.

Так, по данным Комитета внешнего благоустройства Казани, минувшей ночью для противогололедной обработки дорог в городе было использовано 10 тонн реагента и 136 тонн песко-соляной смеси.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Вот уже третью неделю коммунальщики засыпают грязь на улицах новыми слоями. Данная проблема наиболее заметна на перекрестках, дорожных переходах и крупных тротуарах с интенсивным пешеходным трафиком. Наконец, это портит вид городских улиц, это неопрятно и некрасиво — особенно для города, ежедневно принимающего тысячи туристов.

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Максим Кокунин