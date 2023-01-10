За новогодние праздники медорганизации Казани обслужили 27 тысяч обращений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Медицинские организации Казани с 31 декабря по 8 января обслужили 27 053 обращения граждан, в том числе 15 053 вызова на дом сотрудниками поликлиник и 11 522 вызова — бригадами скорой помощи. Средне количество вызовов в сутки на стации скорой медицинской помощи в праздничные дни составило 1 280, сообщил на «деловом понедельнике» заместитель начальника Управления здравоохранения города Рамиль Мухаматдинов.

— По поводу переохлаждений обратился 61 человек, по поводу обморожений — 21, 68 из них доставлены в стационары, — добавил он.

От пиротехнических изделий в новогодние каникулы пострадали три казанца. Один из них госпитализирован в РКБ.

скриншот трансляции

Всего за новогодние праздники по поводу травм обратились 1 444 казанца. Из них 437 получили их в общественных местах, а 225 травмировались из-за гололеда на улице.

С 1 января до 8 утра 9 января 2023 года в Казани родилось 320 детей. Из них 160 — мальчики, 160 — девочки.

Напомним, в новогодние каникулы в Казани стационары, родильные дома и гинекологические отделения работали круглосуточно. Госпитализация пациентов велась по территориальному принципу.



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Татьяна Демина