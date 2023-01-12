«Потомки скифов — это тюрки, а сами скифы — пратюрки»

Ученые доказали: прямые потомки скифов — тюркоязычные народы, что ставит под сомнение гипотезу об их ираноязычии

Новые научные исследования показали, что прямые потомки скифов — именно тюркоязычные народы. Это в корне меняет представление о том, что скифы — древний ираноязычный народ, как до сих пор считали ученые. Также удалось подтвердить, что распространение тюркских языков на запад началось значительно раньше, чем предполагалось. Теперь это связывают не столько с миграцией тюрков на запад в VI веке (Тюркский каганат), сколько с более ранним переселением сибирских скифов, предположительно, с территории современной Тувы и Алтая, где нашли самые древние скифские захоронения — на 200 лет старше самых древних скифских курганов в Северном Причерноморье. Подробнее об этом рассказывает в своей колонке автор дзен-канала «Неальтернативная история».

О скифах я писал уже неоднократно. Как собственно о скифах, так и об их генетической связи с индоевропейскими народами.

И вновь я хочу обратиться к этой теме.

Я уже рассматривал опубликованные в журнале Nature результаты генетического исследования материалов из захоронений примерно 3000—2800 годов до н.э. в Джунгарии и примерно 2100—1700 годов до н.э. в Тариме, одних из самых ранних человеческих останков, обнаруженных в Синьцзяне. Результаты исследования показывают, что выявленные генетические маркеры имеют автохтонное происхождение, а не внесены миграциями из Бактрийско-Маргианского или Понтийско-Каспийского региона. Причем автохтонное происхождение изолированного местного населения прослеживается аж до эпохи раннего голоцена.

Что еще важно отметить, генетическое исследование останков из сибирских захоронений бронзового и железного веков выявило преобладание гаплогруппы R1a и их генетическую близость с синхронными таримскими захоронениями. И коль скоро гаплотип южносибирского населения связывается с R1a-Z93, то в статье ставится вопрос о распространении связанных с афанасьевской культурой индоевропейцев на восток по распространению гаплогруппы R1b.

И вот новое, ну как новое, сделанное еще в 2017 году, исследование ученых из Института цитологии генетики СО РАН и Самарского государственного социально-педагогического университета совместно с коллегами из Германии, США и Франции дает очередную порцию информации для размышления. Результаты исследования опубликованы на сайте журнала Nature Communications. Целью работы ставилось крупнейшее генетическое исследование носителей скифской культуры по всей Евразии, чтобы понять демографические основы истории скифов.

Фото: PHGCOM / ru.wikipedia.org / CC BY-SA 3.0

Ученые исследовали полногеномные образцы по 8 индивидам и митоходриальной ДНК 96 человек, живших в первом тысячелетии до н.э. в евразийской степи от Причерноморья до Алтая.

Как показало исследование, за единством скифской культуры железного века, прослеживаемом по археологическим данным, лежит и генетическое единство. Изначально население восточной и западной Евразии принадлежало к различным народам. Но в железном веке в силу мобильности скифов взаимный поток генов привел к унификации этого народа по всей степи. Ученые выделяют два основных предковых компонента скифов: народы ямной культуры (евразийские кочевники бронзового века) и народы восточной Азии и Сибири. Хотя очевидно, что при движении с запада на восток доля западного компонента уменьшается, а восточного возрастает.

Говоря же о генетическом наследии скифов, прослеживаемом в их потомках, ученые делают вывод, что генетически ближе всего к скифам современные популяции, проживающие на тех же территориях, что говорит о генетической преемственности между этими группами населения. То есть потомки скифов все также проживают в степном евразийском поясе и связываются с тюркоязычными народами (кыпчакская языковая группа). Потомков же западных скифов можно найти среди различных народов Кавказа и Средней Азии. И это опять же тюркоязычные народы.

И хотя влияние скифов на этногенез тюркских народов до конца не ясен, ученые доказали, что прямые потомки скифов — это именно тюркоязычные народы. А это, в свою очередь, ставит серьезный вопрос об их предполагаемом индоевропейском исконном языке.

Также это исследование подтверждает, что распространение тюркских языков на запад началось значительно раньше, чем предполагалось. Это связывается с миграцией на запад даже не собственно тюрков в VI веке (Тюркский каганат), а существенно раньше, с миграцией сибирских скифов, предположительно, с территории современной Тувы и Алтая, где обнаружены самые древние скифские захоронения, на 200 лет старше самых древних скифских курганов в Северном Причерноморье.

Фото: Д.Колосов/wikipedia.org/Free Art License

Генетические исследования также показывают предковую культуру скифов. И это вовсе не ямная культура Южного Урала, а андроновская культура Южной Сибири. Присущая сибирским скифам гаплогруппа R1a-Z2124 прослеживается в Южной Сибири еще с эпохи позднего неолита. Получается, что ямники и афанасьевцы, носители гаплогруппы R1b, никак не могли быть генетическими предками скифов, носителей R1a.

Вместе с тем отмечу еще раз, генетическая преемственность скифов именно в современных тюркоязычных народах ставит под сомнение ираноязычие скифов.

Вообще, откуда пошла гипотеза об ираноязычии скифов?

Часто пишут, что ираноязычие скифов доказано В.И.Абаевым и В.А.Кузнецовым, В.Ф.Миллером.

Давайте почитаем, что они пишут. Возьмем книгу В.А.Кузнецова «Очерки истории алан». Читаем: «Трудами многих ученых твердо установлено ираноязычие алан и их генетические связи с сарматами». Напомню, сарматы, по указаниям Геродота, «говорили на скифском языке, но с ошибками». То есть сарматский язык — это скифский язык, точнее, его диалект.

На каких ученых ссылается Кузнецов в своей работе? Например, на книгу В.Ф.Миллера «Осетинские этюды». Однако про ираноязычие скифов в книге мы не видим ничего, кроме слов, которые, впрочем, к скифам не относятся: «Для нас важен вопрос: принадлежали ли предки осетин к таким народам, которые, подобно гуннам, аварам, хазарам, мадьярам, болгарам, печенегам, половцам, татарам, в историческое время из пределов Азии вторгались в восточную Европу, или же поселение иранцев ясов (оссов) в названных местах относится к доисторическому периоду». Вы видите здесь доказательство ираноязычия асов (оссов)? Я нет, это предлагается как само собой разумеющееся, что было бы допустимо, если бы версия ираноязычия асов (оссов) была бы доказана ранее. Но тема остается дискуссионной.

Читаем другие источники, на которые ссылается Кузнецов, это книга В.И.Абаева «Осетинский язык и фольклор»: «Сюда [к иранским языкам] относятся, во-первых, предполагаемые языки скифов, которые, как можно думать, были в ближайшем родстве с осетинским». Это Кузнецов называет «трудами многих ученых твердо установлено»? Конечно, если слова «как можно думать» являются весомым доказательством, то следует признать, что Абаев доказал иранские корни скифского языка.

Фото: wikipedia.org

И вот дальше Абаев пишет: «Оставим в стороне археологические и исторические свидетельства в пользу иранского происхождения скифов и сарматов и остановимся только на языковых».



Каких? Языковых? Никаких письменных памятников не существует, о каких языковых свидетельствах может идти речь? А вот о таких: «В надписях персидского царя Дария скифы называются saka. Saka сближается с осетинским sag «олень». Другая часть скифов, как можно думать на основании некоторых данных осетинского эпоса, имела тотемом волка». Волка? А не у тюрков ли волк был тотемным животным?

Не буду отвлекаться. Скифы — саки, saka-sag-олень, значит, скифы говорили на иранском языке. Потрясающая логика! Назвали скифов саками персы, и было бы удивительно, если бы они дали им название не на своем иранском языке, а на каком-нибудь другом.

Итак, ираноязычие скифов доказано Абаевым лишь на уровне «предполагаемые языки скифов, как можно думать, были в ближайшем родстве с осетинским».

Какие еще источники подтверждают ираноязычие скифов? Геродот называет имена сыновей скифского царя Таргитая — Липоксай, Арпоксай и Колаксай, в которых невооруженным ухом слышны тюркские нотки. Сравним с называемыми теми же античными авторами именами персидских царей, чье ираноязычие оспорить сложно: Дарий, Кир, Ксеркс. Сравним имена, например, Ксеркс и Колаксай. А теперь возьмем имя Таргитай. Так звали вождя тайджиутов, одного из главных соперников Тэмуджина — Чингисхана. Тайджиуты — это монгольский род, проживавший на территории Монголии и Забайкалья. Вы хотите сказать, что монголы на протяжении 1,5 тысячи лет сохранили у себя иранские имена? Или вы хотите сказать, что тайджиуты были ираноязычными?

Нет, нет и еще раз нет!

Нравится это кому-то или нет, ираноязычие скифов никем не доказано, напротив, научные исследования все более уверенно говорят, что скифы — это предки тюрков, а тюрки — потомки скифов, а значит, язык скифов был пратюркским.

Сейчас вы, конечно же, снова заявите, что я все вру. Ну что я могу сказать? Прочитайте сами результаты исследований, которые я привел в статье, почитайте работы Миллера, Кузнецова и Абаева. Вот когда найдете доказательства ираноязычия скифов, тогда и поспорим. Пока же я привел вам результаты научных исследований и слова столь уважаемых авторов — и я в них доказательств ираноязычия скифов не вижу.

автор дзен-канала «Неальтернативная история»