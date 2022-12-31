Читатели «Реального времени» назвали самое ожидаемое событие 2023 года

За вариант «мирное время, завершение СВО» проголосовало абсолютное большинство читателей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В преддверии наступающего Нового года «Реальное время» запустило опрос среди читателей и узнало, наступления каких событий они ждут больше всего в 2023-м. Спустя почти две недели был составлен список из 11 самых популярных ответов, которые мы вынесли на итоговое голосование. За несколько часов до боя курантов «Реальное время» готово огласить итоги и назвать самое ожидаемое событие наступающего года. Нетрудно догадаться, что им стало завершение начавшейся в этом году специальной военной операции. Чего еще ждут в 2023-м — в нашем материале.

Завершения СВО ждут в 2023 году три четверти опрошенных

«Специальная военная операция». Три слова, которые войдут в учебники истории как название целой главы. Насколько объемной будет она и чем завершится — покажет время. И многие не оставляют надежды, что это время наступит уже скоро.

Читатели, приняв участие в опросе в telegram-канале, группе «ВКонтакте» «Реального времени», а также на платформе «Яндекс», отдали в общей сложности 159 голосов. Из них почти три четверти (72%) — варианту ответа «мирное время, завершение СВО».

Специальная военная операция захватила собой большую часть 2022 года — 10 месяцев и 4 дня. О начале, заявив, что ее цель «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. С тех пор страна приняла поток беженцев, провела первую в ее современной истории частичную мобилизацию, объявленную 21 сентября, а также приняла новые регионы — Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как говорит глава государства, Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин — спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей. Они остаются неизменными с 24 февраля — демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.



О повышение зарплаты в новом году мечтает каждый пятый

На втором месте среди самых ожидаемых событий 2023 года для участников опроса «Реального времени» — повышение зарплаты. Об этом мечтает каждый пятый (19,5%).

Отчасти мечта воплотится в реальность. С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда. Составит он в новом году 16 242 рубля, что на 2 352 рубля больше, чем в уходящем 2022-м.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Как бы власти ни повышали МРОТ, он все равно остается далеким от желаемого гражданами. Например, согласно ноябрьскому исследованию, казанцы хотели бы, чтобы минимальный размер оплаты труда достигал 35,2 тысячи рублей. А жители Москвы и вовсе мечтают, чтобы он был не менее 43,5 тысячи рублей.

Топ-3 ожидаемых событий замыкает снятие антироссийских санкций

Тройку самых желанных событий замыкает снятие антироссийских санкций. Этот вариант набрал 15% голосов читателей «Реального времени».

Санкции против России стали последствием начала специальной военной операции. В апреле 2022 года премьер-министр страны Михаил Мишустин назвал вводимые одно за другим ограничения «санкционным штормом». На тот момент насчитывалось более 6 тысяч санкций. К 7 июля их количество достигло 11 160. И как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, ни одно государство в мире не сталкивалось с таким количеством вызовов. И «штамповать» санкции все еще продолжают.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Политических преобразований ждут 13%

На 4-м месте в числе самых ожидаемых событий 2023 года стали политические преобразования. Их ждут 13,2% читателей «Реального времени», принявших участие в опросе.

Под вариантом «политические преобразования» мы, запуская итоговый опрос, объединили желания читателей, касающиеся как кадровых перестановок, в том числе на высших должностях, так и территории государства. Они затрагивали как Татарстан, так и Россию в целом.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Каждый десятый ждет начала тотальной войны с коррупцией

Топ-5 самых ожидаемых событий наступающего года замыкает мечта о начале «тотальной войны с коррупцией». О ней мечтает каждый десятый читатель «Реального времени».

«Война» с коррупцией уже ведется. Однако, по данным прокуратуры Татарстана, на протяжении последних лет число коррупционных преступлений в республике почти не меняется — «колеблется в пределах одной тысячи».



За десять месяцев 2022 года в Татарстане зарегистрировано 1 054 преступления коррупционной направленности. По их выявлению регион занимает 4-е место в России, уступая Москве, Краснодарскому краю и Башкирии. С учетом высокой латентности коррупционных преступлений цифры свидетельствуют о том, насколько активно органы правоохраны противостоят этим противоправным деяниям.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Закрытие ипотеки, решение проблем с ливневками — чего еще ждут в 2023 году

Не только глобальных, но и локальных событий ждут опрошенные читатели «Реального времени». Так, например, 5,7% голосов (6-е место) отданы за решение проблем с ливневками в Казани. Проблема для города насущная, хоть власти уже и встали на путь ее решения — минувшим летом «водоемов» на дорогах было меньше, чем летом 2021-го. Поэтому шансы, что устранение такой неприятности станет не желанием, а реальностью, пожалуй, есть.

На 7-м месте в рейтинге самых ожидаемых событий 2023 года — закрытие ипотеки. Больше, чем всего остального, желают выполнения этой миссии 5% читателей «Реального времени».

Еще 4,4% принявших участие в опросе больше всего хотят в 2023 году пополнения в семье — рождения детей (или внуков). Этому будет радо и государство, власти хотят повысить рождаемость в стране.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На 9-м месте в рейтинге самых ожидаемых событий — воссоединение с близкими и родными (3,8%). Уходящий год разлучил многих — кто-то отправился в зону спецоперации — по частичной мобилизации или добровольно, кто-то покинул страну, желая переждать нелегкие для нее времена. И встреча с тем, с кем не виделся долгое время, действительно может стать хорошим подарком.

По 1,25% набрали варианты ответы «защита диплома» и «ничего не жду: ни хорошего, ни плохого».

Каким бы ни был наступающий 2023 год, полный непредсказуемости, «Реальное время» желает вам, чтобы все в жизни шло по плану, а мечты сбывались! С Новым годом!