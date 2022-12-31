Читатели «Реального времени» назвали самое ожидаемое событие 2023 года
За вариант «мирное время, завершение СВО» проголосовало абсолютное большинство читателей
В преддверии наступающего Нового года «Реальное время» запустило опрос среди читателей и узнало, наступления каких событий они ждут больше всего в 2023-м. Спустя почти две недели был составлен список из 11 самых популярных ответов, которые мы вынесли на итоговое голосование. За несколько часов до боя курантов «Реальное время» готово огласить итоги и назвать самое ожидаемое событие наступающего года. Нетрудно догадаться, что им стало завершение начавшейся в этом году специальной военной операции. Чего еще ждут в 2023-м — в нашем материале.
Завершения СВО ждут в 2023 году три четверти опрошенных
«Специальная военная операция». Три слова, которые войдут в учебники истории как название целой главы. Насколько объемной будет она и чем завершится — покажет время. И многие не оставляют надежды, что это время наступит уже скоро.
Читатели, приняв участие в опросе в telegram-канале, группе «ВКонтакте» «Реального времени», а также на платформе «Яндекс», отдали в общей сложности 159 голосов. Из них почти три четверти (72%) — варианту ответа «мирное время, завершение СВО».
Специальная военная операция захватила собой большую часть 2022 года — 10 месяцев и 4 дня. О начале, заявив, что ее цель «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. С тех пор страна приняла поток беженцев, провела первую в ее современной истории частичную мобилизацию, объявленную 21 сентября, а также приняла новые регионы — Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.
Как говорит глава государства, Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин — спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей. Они остаются неизменными с 24 февраля — демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
О повышение зарплаты в новом году мечтает каждый пятый
На втором месте среди самых ожидаемых событий 2023 года для участников опроса «Реального времени» — повышение зарплаты. Об этом мечтает каждый пятый (19,5%).
Отчасти мечта воплотится в реальность. С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда. Составит он в новом году 16 242 рубля, что на 2 352 рубля больше, чем в уходящем 2022-м.
Как бы власти ни повышали МРОТ, он все равно остается далеким от желаемого гражданами. Например, согласно ноябрьскому исследованию, казанцы хотели бы, чтобы минимальный размер оплаты труда достигал 35,2 тысячи рублей. А жители Москвы и вовсе мечтают, чтобы он был не менее 43,5 тысячи рублей.
Топ-3 ожидаемых событий замыкает снятие антироссийских санкций
Тройку самых желанных событий замыкает снятие антироссийских санкций. Этот вариант набрал 15% голосов читателей «Реального времени».
Санкции против России стали последствием начала специальной военной операции. В апреле 2022 года премьер-министр страны Михаил Мишустин назвал вводимые одно за другим ограничения «санкционным штормом». На тот момент насчитывалось более 6 тысяч санкций. К 7 июля их количество достигло 11 160. И как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, ни одно государство в мире не сталкивалось с таким количеством вызовов. И «штамповать» санкции все еще продолжают.
Политических преобразований ждут 13%
На 4-м месте в числе самых ожидаемых событий 2023 года стали политические преобразования. Их ждут 13,2% читателей «Реального времени», принявших участие в опросе.
Под вариантом «политические преобразования» мы, запуская итоговый опрос, объединили желания читателей, касающиеся как кадровых перестановок, в том числе на высших должностях, так и территории государства. Они затрагивали как Татарстан, так и Россию в целом.
Каждый десятый ждет начала тотальной войны с коррупцией
Топ-5 самых ожидаемых событий наступающего года замыкает мечта о начале «тотальной войны с коррупцией». О ней мечтает каждый десятый читатель «Реального времени».
«Война» с коррупцией уже ведется. Однако, по данным прокуратуры Татарстана, на протяжении последних лет число коррупционных преступлений в республике почти не меняется — «колеблется в пределах одной тысячи».
За десять месяцев 2022 года в Татарстане зарегистрировано 1 054 преступления коррупционной направленности. По их выявлению регион занимает 4-е место в России, уступая Москве, Краснодарскому краю и Башкирии. С учетом высокой латентности коррупционных преступлений цифры свидетельствуют о том, насколько активно органы правоохраны противостоят этим противоправным деяниям.
Закрытие ипотеки, решение проблем с ливневками — чего еще ждут в 2023 году
Не только глобальных, но и локальных событий ждут опрошенные читатели «Реального времени». Так, например, 5,7% голосов (6-е место) отданы за решение проблем с ливневками в Казани. Проблема для города насущная, хоть власти уже и встали на путь ее решения — минувшим летом «водоемов» на дорогах было меньше, чем летом 2021-го. Поэтому шансы, что устранение такой неприятности станет не желанием, а реальностью, пожалуй, есть.
На 7-м месте в рейтинге самых ожидаемых событий 2023 года — закрытие ипотеки. Больше, чем всего остального, желают выполнения этой миссии 5% читателей «Реального времени».
Еще 4,4% принявших участие в опросе больше всего хотят в 2023 году пополнения в семье — рождения детей (или внуков). Этому будет радо и государство, власти хотят повысить рождаемость в стране.
На 9-м месте в рейтинге самых ожидаемых событий — воссоединение с близкими и родными (3,8%). Уходящий год разлучил многих — кто-то отправился в зону спецоперации — по частичной мобилизации или добровольно, кто-то покинул страну, желая переждать нелегкие для нее времена. И встреча с тем, с кем не виделся долгое время, действительно может стать хорошим подарком.
По 1,25% набрали варианты ответы «защита диплома» и «ничего не жду: ни хорошего, ни плохого».
Каким бы ни был наступающий 2023 год, полный непредсказуемости, «Реальное время» желает вам, чтобы все в жизни шло по плану, а мечты сбывались! С Новым годом!
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