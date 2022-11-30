Число коррупционных преступлений в Татарстане «колеблется в пределах одной тысячи»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На протяжении последних лет число коррупционных преступлений в Татарстане практически не меняется — «колеблется в пределах одной тысячи». Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры республики Тимур Нуриев.



За десять месяцев 2022 года в Татарстане зарегистрировано 1 054 преступления коррупционной направленности. Тимур Нуриев обратил внимание, что республика по их выявлению занимает 4-е место в России, уступая Москве, Краснодарскому краю и Башкирии.

— С учетом высокой латентности этого вида нарушений приведенная цифра свидетельствует о том, насколько активно органы правоохраны противостоят данным деяниям, — обратил внимание Тимур Нуриев.

Фото: прокуратура Татарстана

Размер ущерба от них на сегодняшний день составляет более 1 млрд рублей. Обеспечено возмещением почти 166 миллионов.

— Более 50% ущерба дает дело финансовой пирамиды, по которой ущерб составил 622 миллиона рублей, — добавил Тимур Нуриев.

За девять месяцев 2022 года прокурорами выявлено свыше 2,5 тысячи коррупционных нарушений. Принесено для их устранения 458 протестов, в суд направлено 60 заявлений. По актам реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 636 должностных лиц, к административной — 75 лиц на общую сумму штрафов 2,5 миллиона рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено 7 уголовных дел.



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Татьяна Демина