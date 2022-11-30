В Казани на форуме ЮНЕСКО будут представлены 10 стран на уровне министров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На международном форуме ЮНЕСКО в Казани, посвященном 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, будут представлены десять стран на уровне министров, заявил ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, советник министра иностранных дел РФ Григорий Орджоникидзе.



По его словам, ожидается присутствие 150-200 человек, десять министров культуры и природы. На форуме также будет присутствовать министр культуры Сирии, сообщает ТАСС.

Форум пройдет с 5 по 8 декабря. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия — один из наиболее эффективных и широко признаваемых международных актов, разработанных под эгидой ЮНЕСКО.

Информационное досье «Астрономические обсерватории Казанского государственного университета» рассмотрели в Париже на заседании панели ИКОМОС в конце ноября. На встрече прозвучали рекомендации дополнить информацию о ценности редкого инструментария, который сохранился в обсерваториях: где-то подобное показывают в музеях, а здесь на астрономическом оборудовании по-прежнему ведутся научные исследования, обучаются студенты университета.



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Маргарита Головатенко