Из Нижнекамска в зону СВО направили гуманитарную помощь

Сегодня в зону СВО из Нижнекамска отправили две машины УАЗ и гуманитарную помощь для мобилизованных и добровольческих батальонов. Об этом сообщается на официальном сайте района.

О помощи главу Нижнекамского района Рамиля Муллина попросила жена одного из мобилизованных Алсу Авзалова. Она написала ему личное сообщение во «ВКонтакте».

— Муж попросил меня обратиться за помощью к мэру: транспорт очень нужен, им приходится носить на себе километрами кабели, тяжело. Я обратилась на личную страницу Рамиля Хамзовича, утром следующего дня получила ответ, что вопрос взят в работу. Буквально 5—6 дней прошло — и все готово! — рассказала Авзалова.



Фото: e-nkama.ru

Средства на закупку машин собрали с помощью благотворителей.

— Это помощь от всего Нижнекамска, от всех неравнодушных горожан — всех тех, кому небезразлична судьба нашей страны и наших ребят. Мы желаем только одного, чтобы наши ребята живыми-здоровыми вернулись домой. Мы и в последующем будем обеспечивать наших ребят всем необходимым. В городе работают 13 пунктов, где мы собираем вещи и передаем их ребятам, — отметил Муллин.

Во время частичной мобилизации из Нижнекамского района в сборные пункты в Казани уехали 588 мужчин. Представители администрации района посетили уже половину семей из списка призывников. В основном вопросы касаются трудоустройства, лечения детей, а также обмундирования военнообязанных. Представители администрации сейчас обходят семьи и составляют социальные паспорта.



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Елизавета Пуншева