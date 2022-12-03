«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 31-я: «Бичаракай»

Мелодрама о слепом мальчике с Байбулатом Батуллиным в главной роли

Фото: кадр из фильма. www.youtube.com

В 2009 году Байбулат Батуллин не снимал сериалов для онлайн-кинотеатра, не получал премий на «Кинотавре» и даже не спасал бабушку, которая стала героиней мема с его участием. Он играл слепого мальчика в трехсерийной картине «Бичаракай» («Сиротинушка») по сценарию своего отца.



Мальчик из детдома



Если в начале недели мы рассказывали о новом спектакле его брата Нурбека, почему не изучить эту двухчасовую мелодраму? Несмотря на прямолинейный сюжет, в нем есть перемены в характерах героев, что, увы, не свойственно большинству картин такого толка.

По сюжету Ильшат (Ирек Хафизов) влюбляется в Гузель (Айгуль Бариева), но детей у них быть не может. Так что они берут ребенка из детдома, а женщина носит подушку вместо живота. Камиль оказывается слепым с рождения. Новая мать растит его через силы, пьет, в доме постоянно происходят скандалы.

Батуллин при этом явно старается идти дальше схематичной роли. Характерно событие в начале второй серии, когда он спотыкается о брошенные матерью вещи, роняет стакан и ранит руку. Или там же начинает специально калечить себя, чтобы ему помогли соседи. В результате Гузель уходит из семьи. В следующих сценах можно внезапно увидеть театрального художника (и художника картины) Ленара Гильмутдинова, а также драматурга Мансура Гилязова в роли собутыльников Ильшата. Постоянно в кадре соседи — Халиль Махмутов и Халима Искандерова, занимающиеся спортом и поражающиеся поведению молодой семьи.

Продюсером указана Миляуша Айтуганова, при этом в интернете есть информация, что работал над ней узбекистанец Рифкат Фахрутдинов, также продюсировавший картины «Небесные врата», «Мадина», «Собака».

Узбекистан — Татарстан



C ним же постоянно работал и режиссер «Бичаракай», уроженец Узбекистана Фарид Давлетшин — в частности, «Небесные врата» также сняты по сценарию Рабита Батуллы (так же, как и «Рудольф Нуриев. Рудик», посвященный одному из любимых героев писателя, знаменитому хореографу). У Давлетшина есть в фильмографии более ранние работы, сделанные еще на «Узбекфильме» в 1980—1990-е после окончания Ташкентского театрально-художественного института и режиссерского факультета ВГИКа (мастер — Марлен Хуциев): «Тайное путешествие эмира», «Последнее путешествие Каипа», «Алиф Лейла» и «Верни звезду мою».



Кроме того, лишь в 2013 году ему удалось показать снятый еще до «Бичаракай», в 2007-м, фильм «Синие бабочки», снятый в казанском зоопарке. Но тогда картину забрали московские продюсеры, не расплатившись с командой. Спустя время права на ленту перешли «Татаркино». В нем играл и Рабит Батулла, а Байбулат сыграл одну из главных ролей.

Батулла-старший, хоть и не усложняет сюжет психологическими поворотами, пишет текст по всем правилам кинодрамы: за уходом одного родителя следует другой, в кадре появляется настоящая семья Камиля, движимая алчными намерениями. Добавьте сюда еще и эстрадные песни от композиторов Азата Хусаинова и Рината Хайруллина — получается интересная вариация на русские сериалы. Кстати, «мать» татарских сериалов Нурания Жамали здесь в роли директора.