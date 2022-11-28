День в истории: первое АО в СССР, основание Уфы, «Большая тройка» объединилась против Гитлера

Чем примечательна дата 28 ноября?

28 ноября — Всемирный киберпонедельник и Всемирный день сострадания, у православных христиан — начало Рождественского поста. Еще сегодня День профессионального бухгалтера и День придумывания новых слов, а жители Албании и Мавритании отмечают День независимости. 28 ноября в Казани презентовали первое в СССР АО — «КАМАЗ», основана Уфимская крепость, которая вскоре станет городом, в Москве запустили первую городскую электростанцию, а в Тегеране главы СССР, Англии и США договорились о совместных действиях против гитлеровской коалиции. На свет в этот день появились поэт и художник Уильям Блейк, один из основоположников марксизма Фридрих Энгельс, поэт Серебряного века Александр Блок, австрийский писатель Стефан Цвейг, академик Дмитрий Лихачев, писатель и поэт Константин Симонов. Не стало итальянского архитектора и скульптора Джованни Бернини, основателя династии промышленников Никиты Демидова, конструктора стрелкового оружия Игоря Стечкина, комедийного актера Лесли Нильсена, актрисы Любови Полищук, певца и композитора Александра Градского. Об этих и других событиях в мировой истории — в обзоре «Реального времени».

Четыре года на то, чтобы стать АО — национализированный КАМАЗ презентовали в Казани

28 ноября 1903 года в деревне Татарские Кынады Саратовской губернии родился татарский писатель Адель Кутуй — Адельша Нурмухамедович Кутуев. В Казань он переехал 1922-го и через 5 лет вошел в число выдающихся татарских писателей. Впечатленный творчеством Маяковского, он основал татарское творческое объединение ЛЕФа — СУЛФ (сул фронт — левый фронт). Приехав в Казань, Кутуй сначала поступил в Казанский политехнический институт, потом — в Восточный пед. Учебу совмещал с работой в Арском комитете комсомола, затем в клубе Татарско-башкирской командной школы, в одной из казанских школ — учителем литературы. Его первый сборник стихов на татарском языке «Когда дни бегут» вышел в 1925 году, а через четыре года он получил признание как писатель и журналист: писал пьесы, рассказы, фельетоны, рецензии на спектакли. В начале 30-х писатель работал в редакции газеты «Кызыл Татарстан» и секретарем журнала «Чаян». Когда в республике появилось радио, он стал первым диктором татарского радио. В 1941-м Адель Кутуй ушел добровольцем на фронт, где через несколько лет стал военкором. В марте 1945-го он сильно простыл и через 2,5 месяца скончался в польском военном госпитале города Згеш, где и был похоронен.

Фото: из фондов Государственного архива РТ. Адель Кутуй (3-й слева)

27 ноября 1941 года певица Асия Измайлова сдала полный комплект теплой одежды для бойцов советской армии. После чего она обратилась к композитору Салиху Сайдашеву и артисткам Фатиме Ильской и Гульсум Болгарской с призывом последовать ее примеру. Измайлова родилась в 1903 году в семье симбирского железнодорожника. Она с детства очень любила петь и выступала перед грузчиками-железнодорожниками во время перерывов, пела для жителей поселка. После революции она на концертах для бойцов Красной Армии исполняла татарские народные песни. Приехав в Казань в конце 20-х годов, Асия Измайлова участвовала в радиоконцертах, а в 1938 году окончила Оперную татарскую студию. Вскоре она уже была солисткой Татарского театра оперы и балета, где исполняла партии в постановках «Галиябану», «Голубая шаль», «Качкын», «Евгений Онегин», «Борис Годунов» и «Фауст».

27 ноября 1990 года в Казани состоялась презентация акционерного общества КАМАЗ. В те дни татарстанский автогигант стал первым госпредприятием в СССР, в котором провели процедуру акционирования. По постановлению Совмина, подписанного летом того же года, имущество производственного объединения в размере 4, 7 млрд рублей перешло во владение АО. На то, чтобы КАМАЗ получил новую форму собственности, потребовалось 4 года, в течение которых руководство вело переговоры с советским правительством. С 1987 года, хотя предприятие и входило в систему Минавтопрома, было на полном хозрасчете, при этом отчисляло в бюджет министерства более 72% прибыли. Инициатором акционирования был генеральный директор автогиганта Николай Бех, который при поддержке академика Леонида Абалкина и председателя Совмина Николая Рыжкова все же добился цели. Первый Устав АО «КАМАЗ» был утвержден на общем собрании трудового коллектива в августе, в конце сентября 1990 года вышли первые акции компании.

Фото: предоставлено Дарьей Хузиной

28 ноября 2021 года в России праздновали День матери. В этот день «Реальное время» рассказало о том, как живется многодетной матери из Нижнекамска Дарье Хузиной. Она не только успевает воспитывать 6 детей, но также руководить нижнекамским филиалом общественной организации «Многодетные семьи РТ», возглавлять Центр культурного развития и социальной поддержки семьи, материнства и детства «Семья». Она поделилась с читателями тревогами и проблемами, с которыми приходится сталкиваться многодетным мамам из Татарстана, каких результатов им удалось добиться на общественно-социальном фронте за последние годы, а также поделилась секретами воспитания детей.

Основана Уфа, запущена первая ГЭС в Москве, а в СССР создан Госстрах

28 ноября 1574 года в устье реки Сутолоки отряд стрельцов во главе с воеводой Иваном Нагим основал Уфимскую крепость, где по народным преданиям когда-то стоял город Туратав и жили князья уфимские, один из которых был послом в Москве к Ивану III от царя Казанского. Эта дата считается днем основания Уфы, получившей свое наименование по названию реки, протекавшей рядом с крепостью. С челобитной о строительстве на их земле города башкиры обратились к Ивану IV еще в 1557 году, после того как европейская части земель вошла в состав Московского царства. Спустя 12 лет после начала строительства крепость получает статус города , а его первым воеводой становится брат Ивана Нагого — Михаил. После того как были возведены городовые стены, появился посад, находившийся в его центре острог стал называться детинцем, а позднее Уфимским кремлем. Город же стал центром по сбору ясака с башкир, а также населения, жившего в части западной Сибири и Перми Великой.

Фото tourismcentre-ufa.ru

28 ноября 1897 года в Москве ввели в строй Центральную городскую тепловую электростанцию — была запущена первая очередь ГЭС-1 мощностью 3,3 МВт. На строительство станции было выделено 800 тыс. рублей. Энергию станция получала за счет работающих на нефти котлов компании «Сименс и Линц» и паровых поршневых машин и генераторов компании «Сименс и Гальске» мощностью 450 кВт. В 1899—1900 годах ГЭС-1 обеспечивала электричеством линии первых московских трамваев. Через семь лет после начала работы мощность ГЭС-1 выросла в 3,5 раза, а сегодня старейшая в России и действующая электростанция в час вырабатывает 76 мегаватт электрической и 700 гигакалорий тепловой энергии, обеспечивая энергоресурсами Центральный административный округ Москвы.

27 ноября 1918 года Совнаркомом РСФСР принял декрет «Об организации страхового дела в Российской Республике». Согласно документу все частные страховые общества подлежали ликвидации, а их имущество и денежные средства переходили в собственность государства. Страхование во всех его видах полностью перешло под государственную монополию — Госстрах СССР, — которая просуществовала до начала 90-х годов. Впервые же страхование в России появилось в середине XVIII века, когда в Петербурге и Москве открылись филиалы английских страховых обществ. Первое отечественное страховое общество было создано в 1765 году, а в 1786 году на страхование была установлена госмонополия, организована работа страховых обществ при Государственном заемном банке, которые оформляли страховки строений и товаров от пожаров, которые в то время, да и в последующем столетии случались довольно часто. Если к концу 1990-х годов в России насчитывалось около 2,5 тысячи различных страховых компаний, то сегодня на территории страны официально зарегистрированы 144 организации, а 28 ноября считается профессиональным праздником страховщиков.

Фото wikipedia.org

Открыт Тихий океан, а Сталин, Черчилль и Рузвельт договорились о совместной борьбе против нацистов

28 ноября 1520 года первая кругосветная экспедиция под командованием мореплавателя Фернана Магеллана вышла из Атлантического океана через пролив в новые воды. Погода была настолько хорошей, что Магеллан решил дать новому океану название Тихий, а пролив чуть позже был назван в честь его открывателя — Магелланов. Его длина составляет 575 км, наименьшая глубина на фарватере — 20 м. Перед тем, как корабли обнаружили узкий проход, начался сильный шторм и мореплаватели едва не погибли, и случайно пройдя через него, они оказались в широкой бухте, за которой оказались еще проливы и бухты.

28 ноября 1660 года в Лондоне 12 джентльменов из кружка «Любителей наук», действовавшего 15 лет, заявили о решении основать «Коллегию для развития физико-математического экспериментального знания» под латинским девизом Nullius in vеrba — «Не верить на слово». Эта дата является днем создания Лондонского Королевского общества — ведущего научного центра Великобритании. Через пару лет король Карл II подписал хартию об учреждении под своим патронатом «Лондонского Королевского общества», которое по сути стало академией наук Британии. Сегодня это высшее ученое сообщество является одним из старейших и престижных научных академий мира. Его президентами в разное время были сэр Кристофер Рен, Исаак Ньютон, Томас Генри Хаксли, Эрнест Резерфорд, Джозеф Листер и другие ученые с мировым именем, а среди его членов — немало Нобелевских лауреатов.

Фото wikipedia.org

28 ноября 1943 года в Тегеране открылась конференция, участниками которой стали главы трех союзных государств антигитлеровской коалиции — председатель Совнаркома СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Главной задачей конференции «Большой Тройки» стала разработка стратегии против фашистских захватчиков и их союзников. На три дня, что шла трехсторонняя встреча, столица Ирана была полностью блокирована войсками и спецслужбами, приостановлена деятельность всех СМИ, отключены телефоны, телеграф и радиосвязь. Из зоны предстоящих переговоров были временно «эвакуированы» и семьи советских дипломатов. Вместе с главами трех государств в конференции участвовали министры иностранных дел, политические и военные советники. Между тем Германия планировала одновременно ликвидировать в Тегеране трех лидеров антигитлеровской коалиции — план, разработанный абвером, получил название «Длинный прыжок». Реализовать его нацистам помешали советские разведчики — Гоар и Геворк Варданян (псевдонимы «Анита» и «Анри») — и спланированная совместно с английской резидентурой операция. В ходе конференции лидеры трех стран установили точный срок открытия союзниками второго фронта во Франции, обсуждали вопросы о предоставлении независимости Ирану и о начале войны СССР с Японией после разгрома нацистской Германии. Было положено начало по решению польского вопроса — принято предложение Черчилля о том, что претензии Польши на земли Западной Белоруссии и Западной Украины будут удовлетворены за счет Германии и будут признаны отошедшими к СССР, а в качестве границы на востоке должна быть линия Керзона. После чего было принято решение начать операцию «Оверлорд» в мае 1944 года вместе с операцией в Южной Франции, при этом советские войска начнут наступление в это же время, чтобы предотвратить переброску германских сил с восточного на западный фронт. Тогда же участники «Большой тройки» согласовали решение о передаче СССР Кенигсберга — сегодня Калининград, а также была сделана заявка на то, что миром после войны будут управлять четыре державы — СССР, США, Англия, и Франция, действующие под эгидой новой международной организации.