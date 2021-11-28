Мама шестерых детей Дарья Хузина: «Мечтаю, чтобы «многодетная семья» звучало престижно»

Фото: предоставлено Дарьей Хузиной

Сегодня в России День матери — праздник, утвержденный более тридцати лет назад, приходится на последнее воскресенье ноября. В большинстве других государств этот день наступает в мае, однако в нашей стране его впервые отметили 1 декабря 1915 года в Первом Петроградском отряде скаутов (юных разведчиков). Инициатором тогда стал главный инструктор отряда, скаутмастер Рагнар Фернберг, а уже в прошлом веке праздник возродили благодаря Комитету Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи и лично депутату Алевтине Апариной. Руководитель нижнекамского филиала общественной организации «Многодетные семьи РТ», учредитель и директор Центра культурного развития и социальной поддержки семьи, материнства и детства «Семья» и мама шестерых детей Дарья Хузина рассказала «Реальному времени» о том, что сегодня тревожит татарстанских многодетных матерей, каких результатов им удалось добиться за последние пять лет, и о личных правилах воспитания.

«Мое образование — заслуга мамы»

Дарья Хузина родилась и живет в Нижнекамске. Здесь она отучилась на преподавателя английского языка, вышла замуж и создала свою большую семью. 17 лет назад у нее родилась первая дочь — Анастасия, 13 лет назад — вторая дочка, Александра. Дальше наступило время «мужского пополнения»: сегодня в семье также растут 10-летний Артем, близнецы Тимофей и Матвей, которым по шесть лет, и двухлетний Илья.

— Я и сама родилась в многодетной семье, нас было трое, я старшая. Семья была самой обычной по меркам советского времени: папа зарабатывал, маме тоже приходилось работать, но, кроме этого, она большое внимание уделяла всестороннему развитию меня, сестры и брата. Именно благодаря ей я окончила музыкальную школу, занималась хореографией и гимнастикой. То есть все мое допобразование — исключительно мамина заслуга. Конечно, как и все девочки, в детстве мечтала о семье, правда, совсем не догадывалась, что сама стану многодетной мамой, — рассказала Дарья.

После школы она получила педагогическое образование, однако поработать учителем ей не довелось — летом, после диплома, в школах были отпуска и ей все время приходилось слышать: «Приходите завтра». В итоге к осени Дарья поняла, что уже ждет первенца. Замуж она вышла еще в институте. Ее избранник Ильнур Хузин — строитель-монтажник, с которым она познакомилась на молодежной вечеринке.

«На бумаге права многодетных есть, а в жизни получить их непросто»

Пусть не учителем, но с детьми Дарья все же поработала — была воспитателем детского сада, пока не родилась малышка. Когда Хузины получили статус многодетных родителей — в семье было трое детей — мама впервые столкнулась с проблемой: на бумаге права многодетных есть, а вот в жизни получить их не так-то просто. Кроме того, надо было быть и юридически подкованным, чтобы знать обо всех льготах, да еще и доказать, что тебе они положены:

— Конечно, органы соцзащиты помогают, но не всегда предоставляют всю информацию по положенным льготам. Приходится самой искать ее в интернете. А там, сами знаете, всего много, но не все достоверно. Первое, с чем мы обратились, — получение участка земли, который положен после рождения третьего ребенка. Тогда, в 2011 году, этот закон только появился. Нам выделили участок, но такой — в далеком глухом поле, ни коммуникаций, ни дорог. С этого момента я и начала свою общественную деятельность, ведь таких многодетных семей немало, в том числе и у нас в Нижнекамске, — рассказывает собеседница.

«Сделаешь для всех — получишь и для себя»

Со временем она начала создавать единую базу многодетных семей Нижнекамска и Нижнекамского района, которая постоянно пополняется. В 2012 году в городе появился филиал общественной организации «Многодетные семьи РТ», а в 2015 году Дарья Хузина официально его возглавила, поскольку поняла, что, только объединившись в одну большую организацию, решать проблемы будет гораздо легче, чем поодиночке:

— Сделаешь для всех — получишь в том числе и для себя. Надо ведь не просто добиться положительного решения по конкретному вопросу, но сделать так, чтобы это было принято на законодательном уровне, чтобы принятое решение завтра не изменили. Так, по закону в школах бесплатное питание предоставляется многодетным семьям, в которых есть три и более несовершеннолетних ребенка. На деле же выходило не так. Надо при этом быть еще и малообеспеченной семьей. Собирать справки, представлять их в соответствующие органы, а те уж решат, достойны твои дети горячих обедов за казенный счет или нет. Тут стоит начать с того — когда многодетным матерям по инстанциям ходить, когда у них дома мал мала меньше? Да и человек, который может обеспечить своих ребят, вряд ли обратится за такой помощью.

Непонимание возникло — право есть, а воспользоваться им многодетные мамы не могли, рассказывает Дарья. Конечно, все получилось не сразу, представители филиала писали письма, на которые приходили отказы, но в результате, после длительных переговоров, власти города пошли навстречу. «Мэром тогда был Айдар Раисович Метшин, он принял постановление, согласно которому семьи с четырьмя и более детьми бесплатным питанием в школах должны обеспечиваться вне зависимости от уровня доходов мамы и папы. То есть частично удалось добиться, но семья с тремя детьми все же должна доказывать свою «материальную несостоятельность», — говорит общественница.

Дарья Хузина также занималась вопросами отмены налогов на недвижимость и на земельные участки, полученные при рождении третьего ребенка. Этого удалось добиться на федеральном и республиканском уровнях. «Правда, до транспорта мы так и не добрались пока», — сетует она.

Когда подружка, а когда — строгая мама

К воспитанию детей Дарья Хузина подходит так: все надо делать совместно. Старшие помогают младшим, в семье все делается совместно. Что касается системы «наказание-поощрение», она уверена, что на одних подарках далеко не уедешь. Иногда нужно и наказать ребенка, в рамках разумного, словами строго объяснить, «что такое хорошо и что такое плохо». Но важно — всегда поддерживать контакт с детьми, только доверие, особенно в подростковом возрасте. А закладывается это взаимопонимание, конечно, еще в детсадовские годы. Быть ли ребенку подружкой?

— Да, иногда, когда мы с девочками разговариваем о личном, я им подружка. Но на родительских собраниях и после них, разумеется, я — мама, авторитет которой непререкаем, — делится Дарья секретами воспитания.

Дарья Хузина награждена медалью «Ана даны — Материнская слава». Сегодня она мечтает о том, чтобы единый закон о многодетных семьях был принят на федеральном уровне, поскольку сейчас все вопросы в каждом регионе страны решаются местными властями.

— Я хочу, чтобы все многодетные семьи в России пользовались одинаковыми льготами и правами вне зависимости от уровня дохода и региона России, живешь ли ты на Дальнем Востоке, в Татарстане или Москве и Московской области. Ведь, понятно же, чем дальше от центра, тем меньше благ. Еще мне бы очень хотелось, чтобы о многодетных семьях говорили в положительном ключе. Не секрет, как порой отзываются сегодня о таких, как мы. Но я хочу (даже больше — уверена), чтобы «многодетная семья» звучало престижно!

Сейчас многодетная мама из Нижнекамска не исключает рождения седьмого ребенка в своей семье.