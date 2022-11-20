Как открыть жителям выход к «Альметьевскому морю»

«Реальное время» и фонд «Институт развития городов РТ» рассказывают о том, как будет выглядеть город после обновления

Фото: рендер фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

Альметьевск принято считать велосипедной столицей России с уютными и комфортными общественными пространствами. Кажется, что там есть все: экстрим-зоны в парках, кафе, рестораны и центры и даже открытый бассейн с пляжем около городского озера. Правда одного пляжа альметьевцам катастрофически мало — его посещает более 25 тысяч человек, это примерно 270 человек каждый день. Поэтому большому городу нужно новое пространство для отдыха у воды. Во Всероссийском конкурсе малых городов обычно участвовали города, где живет менее 100 тыс. человек. В 2022 году появилась новая номинация — теперь подавать заявки могут города с численностью населения от 100 до 200 тыс. человек. Первым в этой номинации от республики стал Альметьевск. «Реальное время» и фонд «Институт развития городов РТ» рассказывают о том, как будет выглядеть город после обновления.

Как появилась идея нового пляжа

Территорию-участницу конкурса определили жители города голосованием. Выиграло Альметьевское водохранилище, набравшее более 50% голосов. Далее архитекторы приступили к исследованию местности — общались с жителями, изучали архивы из истории города и, опираясь на это, формировали архитектурные решения.

— В городе не хватает выхода к дикой природе и воде, — почти единогласно твердили жители. Действительно, у Альметьевска нет выхода к «большой воде» в пешей доступности в отличие от ближайших крупных городов (у Казани есть выход к Волге, у Набережных Челнов — к Каме, как и у Нижнекамска). Так, архитекторы начали прорабатывать идею выхода города к «Альметьевскому морю».

Рендер фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

Пляж, пространство для спортсменов и гриль-домики — что появится в общественном пространстве

В Альметьевском водохранилище почти никто не купается, на берегу не устраивают пикники и вообще территорию используют как транзит раз в году, когда проходит Сабантуй. Жители часто вспоминают, что после посещения водохранилища они чувствуют себя так, будто покорили джунгли. Чаще всего территория пустынная, малолюдная и недружелюбная — нет освещения, много мусора и зарослей.

А еще горожане во время глубинных интервью, блиц-опросов и общественных обсуждений рассказали, что в городе хотелось бы видеть пространство, где будет тихо и спокойно. Альметьевское водохранилище для этого подходит.

Рендер фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

Архитекторы уже в 2023 году хотят соединить велопешеходным маршрутом «Каскад прудов» и территорию водохранилища. Это решит главную проблему — сейчас альметьевцам долго, страшно и неудобно проходить к водохранилищу.

На самом берегу будет стоять многофункциональный павильон под академию для сапбординга: это огромная площадка для любителей активного отдыха: с раздевалками, кафе и зоной для занятий. В случае ее создания появится 10 рабочих мест.

Под мостом, где сейчас образовалась небольшая свалка, архитекторы предлагают разместить гриль-домики. Они станут пространством для тех, кто хочет устроить барбекю в природном месте, не выезжая из города. Еще под мостом будут причалы для рыбаков — они любят водохранилище за его масштабы и тишину.

А главное — в городе наконец-то появится пляж, который так ждут многие жители. На берегу будет деревянный настил, спускающийся по рельефу к воде. У каждого уровня площадки будет своя функция: от более «городской» зоны кофе-поинта с теневым навесом и качелями через спортивную зону к пляжу с зоной отдыха и купания. А купаться можно будет благодаря понтонному бассейну — это огороженная территория на открытой воде. Помимо этого, на береговой зоне появятся места для отдыха, вышка спасателя, волейбольное песочное поле и туалеты.

Рендер фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

Хочется тишины и отдыха на природе, оставаясь в черте городе

Во время подготовки заявок мы решили протестировать территорию в качестве площадки для мероприятия. Так как у альметьевцев есть запрос на тихий и спокойный отдых «на природе» без выезда из города, мероприятия тоже должны быть камерными. Поэтому на Альметьевском водохранилище — на территории от улицы Бигаш до ипподрома — открылась выставка и был презентован спектакль-променад «АВ».

Фото предоставлено фондом «Институт развития городов Татарстана»

Альметьевцы (самой юной участнице было 14 лет, самому взрослому — Шагит абыю — 85 лет) прошли по маршруту спектакля, прослушали истории горожан и заполняли карту водохранилища. Шагит абый нарисовал на карте свой обычный маршрут по скандинавской ходьбе (получается 6 километров!), Эльмира рассказала, как ее будущий муж в свое время переплыл водохранилище ради свидания с ней, а Людмила вспоминала, как они проводили раньше время на диком пляже.



Фото предоставлено фондом «Институт развития городов Татарстана»

Фонд «Институт развития городов РТ»