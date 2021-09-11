Учительский оклад в Татарстане приподнимут до 2 МРОТ?

Татарстанские профсоюзы настаивают на введении по всей стране единых базовых окладов для педагогов в 25,584 рубля, то есть в два МРОТ

Фото: Ринат Назметдинов

«Отстающие» зарплаты татарстанских учителей с большой вероятностью пересчитают по-новому. Татарстанский профсоюз работников образования предложил правительству РТ скорректировать систему оплаты труда школьных учителей, воспитателей и вспомогательного состава. Цель давняя — поднять ее на достойный уровень и остановить бегство педагогов из школ и детских садов. «В Казани более 1,5 тысячи открытых педагогических вакансий, в Набережных Челнах — 840, а в Нижнекамске так вообще «могила» с воспитателями. Это просто беда», — описывает глубину кадровой «ямы» глава «учительского» профсоюза Юрий Прохоров. «Сделаем так, чтобы в будущем году зарплату подняли до 40 тысяч рублей при средней нагрузке в 24 часа в неделю», — надеются на благосклонность Минфина в татарстанском профсоюзе.

Учительскую приблизят к рыночной

В будущем году может сбыться давняя мечта татарстанских педагогов о сближении уровня их заработной платы с поднявшимися рыночными заработками в республике. В преддверии подготовки проекта республиканского бюджета татарстанский профсоюз работников системы образования вновь поднял вопрос о необходимости повышения зарплаты учителей. Прежде всего речь идет о введении единых базовых окладов в размере 2 МРОТ, или в 25,584 тысячи рублей, да не только в Татарстане, но и по всей стране. Сегодня минимальный оклад учителя в республике составляет 14 136 рублей. Таким образом, оклад педагогов с будущего года может вырасти примерно на 70%, что станет самым большим повышением за последние годы.

— К 1 октября будет сформирован проект республиканского бюджета на 2021/2022 годы. Впервые в нем мы пробуем заложить большие деньги на повышение заработной платы учителей, — рассказал глава татарстанского профсоюза работников образования Юрий Прохоров.

Конкретных параметров возможных бюджетных ассигнований он не назвал. Но заверил, что если даже на федеральном уровне не будут приняты инициативы по выравниванию окладов учителей к единому уровню в 2 МРОТ, то повышение окладов все равно затронет учителей, воспитателей и вспомогательный персонал в Татарстане.

«Впервые мы пробуем заложить большие деньги на повышение заработной платы учителей», — рассказал Юрий Прохоров. Фото profsouzsaba.3dn.ru

— В будущем году казанские учители смогут получить зарплату в 40 тысяч при нагрузке 24 часа в неделю, — надеется Юрий Прохоров.

Правда, предложение пока находится на рассмотрении Минфина РТ. Его еще предстоит защищать на всех уровнях власти.

— Да, приходится доказывать, обосновывать, убеждать — вздыхает глава учительского профсоюза. — До сих пор многие думают: ну подумаешь, учитель! Неужели это сложно — обучать ребенка? А ведь это бесценный труд! Достойная зарплата не только поднимет престиж учительского труда, но поднимет качество обучения. А разве не в этом заключается одна из ключевых задач национального проекта «Образование»? А разве это не волнует каждую семью, где есть дети? Каждый родитель мечтает дать лучшие знания ребенку, но без достойной оплаты о качестве говорить не приходится.

В пресс-службе Минфина РТ подтвердили «Реальному времени» факт подготовки проекта бюджета, но воздержались от конкретики. «Мы пока подтвердить информацию не можем», — сообщила пресс-секретарь ведомства Диляра Гапсаламова.

Добавим, что формально учительская зарплата в Татарстане сегодня соответствует средней по экономике региона. Но если говорить честно, то ее «натягивают» за счет изнурительных переработок педагогов, избыточной нагрузки, а в итоговый доход педагога по новой методике расчета включают и социальные выплаты на «поддержку штанов», и даже льготы по оплате ЖКХ. И при этом учительская зарплата, усиленная «соцпакетом», все равно отстает примерно на треть. Так, по данным Росстата, сегодня средний заработок со всеми мерами социальной поддержки учителя составляет 31-32 тысячи рублей, тогда как наиболее конкурентным в Татарстане является заработок в 45-46 тысяч рублей.



В пресс-службе Минфина РТ подтвердили «Реальному времени» факт подготовки проекта бюджета, но воздержались от конкретики. Фото minfin.tatarstan.ru

В кадровой яме

Татарстанские профсоюзы давно поднимают вопрос повышения заработной платы учителей. Ведь низкие заработные платы привели к кадровому кризису в системе образования. «В Казани более 1,5 тысячи педагогических вакансий, в Набережных Челнах — нехватка 840 педагогов. А в Нижнекамске вообще могила с воспитателями», — бьет тревогу профсоюз. По словам Юрия Прохорова, оклад младшего воспитателя в детском саду составляет 7 тысяч рублей. Конечно, зарплату доводят до МРОТ — 12 тысяч 792 рубля, но на руки воспитатель все равно получает крохи. В будущем году МРОТ составит 13 617 руб.

Из-за дефицита кадров в детских садах с детьми воспитатели занимаются либо как попало, либо из последних сил.

— Сегодня просто беда с кадрами в детских садах. На 14 групп малышей приходится всего 4 воспитателя, тогда как на каждую группу положен один. То есть нагрузка на одного воспитателя увеличивается в 3-4 раза. Скажем прямо, либо воспитательница падает с ног от работы, либо халтурит, — аргументирует он. — Мне начальники говорят, что тарификация пройдет и вакансий не будет. Конечно, вы «раскидали» нагрузку, и одна вместо 18 малышей ведет 36. О каком качестве можно говорить? Или халтурно ведет, или выматывается до такой степени, что еле ноги приносит домой. Такого быть не должно, — настаивает Прохоров.

В кадровую яму попали и школы.

— Опытные учителя ушли, но молодых не пришло, — говорит он. — Это одна из острых проблем. Мы строим новые школы, оснащаем их новым оборудованием, компьютерами, техникой, а это не тот вариант привлечения учителей. Привлечь может только заработная плата. В этом наша позиция, и мы за это бьемся, — настаивает Юрий Прохоров.

Не испытывают дефицита кадров города федерального значения — Москва, Санкт-Петербург. Здесь заработная плата учителей оказывается даже выше, чем в среднем в экономике мегаполисов. Так, глава столичного департамента образования и науки Москвы Александр Молотков недавно сообщил, что минимальная зарплата учителя при условии полной нагрузки составляет 78 тыс. руб., а средняя зарплата по городу — 117 тыс. руб.

Из-за дефицита кадров в детских садах с детьми воспитатели занимаются либо как попало, либо из последних сил. Фото: mon.tatarstan.ru

Немного уступают им зарплаты питерских учителей. Так, в конце августа спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что размер средней зарплаты учителей в Петербурге составляет порядка 65 тыс. рублей, а начинающие педагоги получают около 38 тыс. рублей.

По замыслу профсоюзов, предстоящая корректировка должна привести к тому, что казанские учителя смогут получить зарплату в 40 тысяч и при этом не сидеть в школе круглосуточно, заверил Юрий Прохоров.

— Если учитель опытный, имеет высокую категорию, ведет классное руководство, то точно сможет ежемесячно зарабатывать выше. Но дотянуться до московских зарплат, которые держатся на уровне 80—110 тысяч рублей, нам пока не по силам, — признал лидер учительского профсоюза. — Повышение зарплаты педагогов рассчитывается исходя из возможностей регионального бюджета Татарстана.

По окладу трехлетней давности



В последний раз базовые оклады учителей повышались в Татарстане три года назад.

— В ПФО никто ничего не поднял за это время, — рассказывает Юрий Прохоров. — Вот только что разговаривал с Уфой: у них оклад учителя 7 тысяч рублей. Мы единственные в Приволжском федеральном округе, кто поднял в 2018 году оклад учителя до 14 тысяч 136 рублей. По тем временам это было прилично. Но не отлично. Сегодня с учетом инфляции и роста цен за 2 года мы говорим, что это уже мало, — рассказывает он.

Тут нужно пояснить, что система оплаты труда педагогов в школах радикально изменилась 12 лет назад. Тогда фонд заработной платы разделили на три составляющие: базовую (оклад), стимулирующую (премии) и компенсационные выплаты. И если в остальных регионах размеры ставок и премий могут отличаться в пределах субъекта, а их назначение зависит от воли руководства школы, то в Татарстане действует единая система оплаты труда вне зависимости от места работы.

В последний раз базовые оклады учителей повышались в Татарстане три года назад. Фото: Максим Платонов

— Директор школы не может влиять на заработок учителя, — уверяет Юрий Прохоров. Но по сравнению с другими субъектами РФ татарстанские учителя при равных должностях и квалификации получают меньше.

По этой причине татарстанские профсоюзы учителей выступают с требованием по устранению неравенства. Они предлагают ввести по всей стране единые оклады в размере 2 МРОТ для учителей вне зависимости от места проживания.

— Мы предложили, чтобы во всех регионах начальная ставка была одинаковой — у учителя физики в Казани, Саратове и Санкт-Петербурге... Чтобы окладная часть учителей в разных регионах была одинаковой, потому что работа у всех одинаковая. Мы настаиваем на двух МРОТ при ставке в 18 часов, — пояснил суть готовящихся изменений Юрий Прохоров.

Если эта инициатива получит федеральную поддержку, то расходы по выплате оклада возьмет федеральный бюджет. В этом случае Татарстан не изменит объемы бюджетной поддержки, а зарплата может вырасти и выше заявленного порога в 40 тысяч рублей. Но пока это все мечты.

Напомним, что обращение регионов с просьбой разработать единый базовый оклад для школьных учителей и воспитателей детских садов поступило зампреду правительства РФ летом этого года. Татьяна Голикова согласилась тем, что «отсутствие в стране единой системы оплаты труда привело к тому, что специалисты одного уровня квалификации даже в одном регионе имеют разные зарплаты». После этого была создана рабочая группа по реформированию заработной платы в сфере образования страны.

Татьяна Голикова согласилась тем, что «отсутствие в стране единой системы оплаты труда привело к тому, что специалисты одного уровня квалификации даже в одном регионе имеют разные зарплаты». Фото: Максим Платонов

Лучше один раз дать большую премию?

Пока же проблему выравнивания учительских зарплат решают «вертолетными» выплатами. Некоторые регионы решаются на значительные разовые премии. Так, с 1 октября единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получат все учителя и воспитатели Санкт-Петербурга, Ивановской области, сообщили российские информагентства. Тверская область выплатит по 10 тысяч учителям и по пять тысяч — другим работникам образовательной сферы, в Калининградской — по 12 тысяч педагогическому составу и по шесть тысяч — другим работникам образования.

Преподаватели школ Брянской области с 1 сентября начнут ежемесячно получать надбавку к зарплате в размере 5 тыс. рублей. На эти цели из областного бюджета выделено более 2 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. «Ежемесячно деньги будут получать более 14,8 тыс. учителей школ и почти 11 тыс. сотрудников детских садов и дополнительного образования», — цитирует пресс-служба губернатора Брянской области Александра Богомаза.

— К большому сожалению, ни в одном регионе ПФО никаких таких подвижек нет, — сообщил Юрий Прохоров. По его словам, единовременные выплаты от 5 до 20 тысяч татарстанские учителя получат в ноябре и декабре этого года.



Федеральный пакет — ко Дню учителя

Устранением неравенства в окладах учителей занялись и в Минпросвещения РФ. В татарстанском профсоюзе ждут, что к 1 октября будут готовы федеральные предложения по выравниванию зарплат, которые поручал подготовить президент РФ Владимир Путин. В конце августа президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности заявил, что российские власти намерены совершенствовать систему оплаты труда педагогов.

— Вот сегодня к 1 октября Минпросвещения должно внести проект на обсуждение. Эта история тянется уже год. Переносится поручение одно, не выполнили, дается другое поручение, — переживает глава учительского профсоюза.

Достойная зарплата учителей позволит кардинально улучшить качество образования и притягивать лучших учителей, уверен Юрий Прохоров. Фото: Илья Репин

Как сообщается на сайте ведомства, недавно был подготовлен проект постановления «О реализации пилотного проекта в целях утверждения требований к системе оплаты труда педагогических работников государственных и муниципальных учреждений системы образования». Новая система оплаты труда включает в себя должностные оклады на основе квалификационного уровня педагога, выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера (все они устанавливаются правительством РФ), а также иные выплаты, включая стимулирующие выплаты субъектов РФ и образовательных организаций. Сейчас идет обсуждение.

Первый этап (подготовка) охватывает период с ноября 2021-го по апрель 2022 года. Второй этап (внедрение) продлится с мая 2022-го по май 2023-го. И в результате Минпросвещения до 30 мая 2023 года должно подготовить законодательный акт, который утвердит требования к системе оплаты труда педагогов и предложения об объемах и источниках финансирования. К тестированию системы хотят подключить регионы, но какие именно — неизвестно. Достойная зарплата учителей позволит кардинально улучшить качество образования и притягивать лучших учителей, уверен Юрий Прохоров.