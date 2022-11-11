Старинные интерьеры и навесы под торговлю: в Казани реставрируют дом братьев Юнусовых

Фото: Максим Кокунин

В центре столицы Татарстана идет реставрация объекта культурного наследия «Дом Ибрагима и Исхака Юнусовых, где в 1900 году располагалась типография первой татарской книготорговой фирмы братьев Каримовых, 1877 года». Здание расположено на улице Московской, 66, напротив еще одного исторического места — знаменитого Сенного базара (нынешний сквер «Интернационал»). Как и большинство строений вокруг, этот дом до недавнего времени был в плачевном состоянии. Но в прошлом году его восстановлением занялось ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест», которое собирается вернуть памятнику первоначальный облик. Как проходит реставрация дома без крыши и какое приспособление он получит, выяснило «Реальное время».

Сенная площадь как двигатель застройки

Говоря о доме братьев Юнусовых, нельзя обойти вниманием и сам район, благодаря которому он и возник. На месте нынешнего сквера «Интернационал», или, как его еще называют, «Сад Кирова», в конце XVIII века возникла Сенная площадь — торговая площадь одного из самых крупных городских базаров.

До него здесь находилось мусульманское кладбище (оно обозначено на плане города 1740 года). Вокруг простирались извилистые улицы и закоулки Старо-Татарской слободы, возникшей в результате отселения татар за пределы города после взятия его Иваном Грозным. Сенная площадь впервые появляется на новом регулярном плане Казани 17 марта 1768 года. Она постепенно формируется в Забулачье на месте кладбищенской рощи и примыкавших к ней кварталов в форме вытянутого прямоугольника. Застройка предполагалась домами «деревянными на фундаментах каменных низеньких, соразмерными с могуществом жителей», говорится в архивных документах.

Фото: Максим Кокунин

Дома длиной шесть саженей предназначались «для убогих граждан», в восемь и десять саженей — «гражданам не могущим каменное строить». Следы дорегулярной Старо-Татарской слободы исчезли после 1798 года, а площадь окончательно сформировалась в своих границах лишь к началу XIX века.

Уже тогда здесь появились татарские владения. Первые сведения о них относятся к 1805 году: некий Махматов имел участок с восточной стороны. Корпус дома и лавок «Енусова» был построен еще при формировании площади Абдулкаримом Юнусовым.



В 1843 году уже купец 1-й гильдии Ибрагим Юнусов скупает примыкавшее к его лавкам владение умершего Исмагила Сулейманова, расширив таким образом собственный участок. Он предполагает воздвигнуть здесь «минарет и вовнутрь двора мечеть», а также перестроить существующие лавки, пожертвованные им в то время в пользу татарских детских приютов.

Фото: предоставлено компанией-реставратором. 2012 год

Сам Сенной базар просуществовал вплоть до 1932 года. Местные жители часто жаловались на «сенных» торговцев, постоянный шум и грязь. Кроме того, в этом месте также собирались и представители татарской интеллигенции. Например, в этом месте читал свои стихи Габдулла Тукай. Подробнее о Сенной площади и Старо-Татарской слободе «Реальное время» уже рассказывало в нескольких статьях («Две стороны Старо-Татарской слободы», «Обитель бездомных в забытом магазине на Парижской Коммуны», «Руины и бедность за Арт-кварталом в центре города»), а также упоминало ее историю в еженедельном материале «Наследие Наталии Фишман» («от Сенного базара до «Трех богатырей» в сквере «Интернационал»).



Дом на Московской

На южной стороне Сенной площади во второй половине XIX века на месте деревянных лавок один за другим возникли два крупных доходных дома братьев Ибрагима и Исхака Юнусовых. Стоит отметить, что это были первые постройки на этом месте, выполненные по индивидуальным проектам в стиле эклектики. Главный трехэтажный дом выстраивался из кирпича в шесть арочных проемов по первому этажу заподлицо с существующей одноэтажной лавкой. На верхних этажах для поддержания симметрии над арочными проемами расположились спаренные окна с простым обрамлением в боковых частях и со сложными сандриками в выступающей ризалитной центральной части. Завершал ризалит небольшой кирпичный аттик со слуховым окошком чердака.

Фото: предоставлено компанией-реставратором. Дом в ходе работ по реставрации фасада

Судя по планам, представленным на архивном документе, следует, что крайняя левая арка служила проходом на парадную лестницу, ведущую на второй и третий этажи, в то время как крайняя правая арка предполагалась сквозным проездом во двор. Все остальные арочные проемы первого этажа служили проходами в небольшие изолированные друг от друга холодные лавки, которые расположились вдоль улицы Московской. Дворовая же часть помещений первого этажа была отапливаемой, некоторые комнаты были изолированы между собой, что свидетельствует о том, что назначение их было хозяйственное.

Фото: Рис. 12 НА РТ 98-1-1688 от 1877 года. Предоставлено компанией-реставратором.

Второй и третий этажи были одинаковыми, помимо парадной лестницы к ним вела и черная, расположившаяся со стороны двора в небольшом пристрое. Планировка верхних этажей была коридорной, наиболее удобной для размещения небольших номеров для проживания. Таким образом, предполагалось устройство 13 отапливаемых номеров на каждом из этажей. Так же в пристрое возле черной лестницы расположились уборные.

То, как выглядело здание в конце XIX века можно увидеть на фотографии 1890 года: здание не было оштукатурено, вдоль фасада, как и вдоль других объектов, установлены деревянные торговые навесы на резных деревянных столбиках с деревянными резными подзорами, характерных для торговых улиц.

Фото: дом Юнусовых справа. Начало XX века. pastvu.com

До недавнего времени здание по адресу Московская, 66, использовалось под административные функции (здесь был отдел полиции Вахитовского района). На сегодняшний день планировка здания полностью искажена, утрачены значительные части конструкций — деревянные перекрытия, конструкция и покрытие кровли, дворовый пристрой, растесаны и заложены некоторые окна первого этажа, пробиты дополнительные проемы, устроена поздняя железобетонная лестница по металлическим балкам, фасады оштукатурены. К Универсиаде 2013 года был отремонтирован — оштукатурен и окрашен, окна закрыты листами фанеры.

Фото: архивная фотография, предоставлена компанией-реставратором

Типография братьев Каримовых

Нельзя не отметить, что в реестрах дом на Московской, 66, называется «Дом Ибр.Г. и Исх.Г. Юнусовых, где в 1900 г. располагалась типография первой татарской книготорговой фирмы братьев Каримовых, 1877 г., арх. А. Пермяков».

В 1900 году в данное здание действительно въезжала типография Мухаметзяна, Шарифзяна и Хасана Мингазетдиновичей Каримовых из деревни Большие Чиркелеи Симбирской губернии.

В 1898-м они создали торговый дом «Товарищест­во на вере братьев Каримовых», а через два года начали печатать книги, выпустив до революции 1,7 тысячи книг общим тиражом 19,6 миллиона экземпляров. Это половина всех татарских книг Казани, включая переводы Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Дефо, Андерсена, Марка Твена. Кроме того, они печатали газету «Кояш», которой руководил Фатих Амирхан, печатался в ней Габдулла Тукай.

В 1902 году Каримовы переезжают в дом купца Бадретдина Апанаева на углу нынешних улиц Тукая и Парижской Коммуны, сейчас часть ее занимает выставочный центр «Эбиволь» и мусульманские магазины. Братья покинули Казань после революции, их владения стали частью Шестой государственной типографии.

Типография Каримовых на Тукая. Альбом «Казань — город юности Ленина» 1981 года. Фото: pastvu.com

Исторические навесы над тротуаром

Как рассказала «Реальному времени» главный архитектор работ в доме братьев Юнусовых Альбина Хайруллина, проект ввиду сложности объекта разрабатывался в течение 2016—2018 годов. Уже 10 февраля 2021 года Комитет РТ по охране объектов культурного наследия выдал разрешение, но сами работы начались позже. Хайруллина пояснила, что задержка была связана с поиском подрядной организации и погодными условиями сезона.

— Сейчас на объекте собирают кровлю. Там у нас исторический аттик [декоративная стенка, возведенная над венчающим сооружение карнизом], кирпичный, находился в аварийном состоянии. Его сфотографировали, разобрали и из этого же исторического кирпича и выложили, сохраняя форму, пропорции, — сказала архитектор.

Фото: Максим Кокунин

Она отметила, что дом не был полностью аварийным. В таком состоянии находились только его отдельные элементы, которые разобрали и собрали заново. В будущем дом будет приспособлен под административный комплекс. По словам Хайруллиной, делать музей внутри этого здания не имеет какого-либо смыла, так как в нем не осталось ничего подлинного вследствие многолетних реконструкций. Так, например, в советский период там была построена новая лестница и «перебит» весь интерьер.

Фото: предоставлено компанией-реставратором

— И вообще, когда мы здание обследовали и делали обмеры, даже перекрытий уже не было. Были только фрагментарные балки, какие-то колонны советского периода, видимо так пытались усилить дом, — отметила она.

Фото: предоставлено компанией-реставратором

Но, несмотря на не на музейную функцию, в здании будет восстановлен ряд историческим элементов.

— Мы проектом предусматривали полностью восстановление его внешнего облика по историческим открыткам ХХ века. По главному фасаду были деревянные навесы, достаточно традиционные для Старо-Татарской слободы. Эти элементы будут восстановлены и в будущем, но с оглядкой на современные правила благоустройства города — поделилась Хайруллина.

Как рассказала «Реальному времени» главный архитектор работ в доме братьев Юнусовых Альбина Хайруллина, проект в виду сложности объекта разрабатывался в течение 2016—2018 годов. Фото предоставлено спикером

Кроме навесов архитектор также отметила планировочную структуру дома:

— Сама планировочная структура очень интересная. Там частично сохранились первоначальные проемы, какие-то арки, мы все эти элементы сохраняем в планировке. У нас такая цель, что большую часть интерьеров, где видны исторические следы, мы оставим открытыми. Там будет кирпичная кладка. А в тех местах, где уже были серьезные перестройки, например на стенах, там будет штукатурка, — рассказала она.

Фото: предоставлено компанией-реставратором

А все ли будет сохранено?

Архитектор Хайруллина сообщила, что реставрационные работы продлят еще на год.

— Разрешение выдано на год, после того как его срок выйдет, мы подготовим отчеты, сдадим их в орган охраны. Они примут выполненную часть, и после этого мы уже будем подавать разрешение на последующие работы, которые не успели доделать к сроку. Навесы до февраля мы точно не сделаем, они будут выполнены на втором этапе в следующем году. В рамках первого этапа мы планируем полностью закончить общестроительные работы и установить окна, — подчеркнула она.

Фото: Максим Кокунин

Однако не все, что находится на территории дома, будет восстановлено, например пристрой.

— Со стороны двора был небольшой пристрой, и проектом он у нас предусмотрен к восстановлению, но это было изначально. Сейчас же мы его восстановить не сможем, потому что иначе к соседнему участку не сможет проехать пожарная машина. То есть соседний участок и наш — смежные. Но заехать к соседям можно только со стороны Московской, 66. Так как мы не можем допустить оставить это небезопасное использование соседнего участка, то, скорее всего, мы этот пристрой не будем восстанавливать, — заключила архитектор.

Фото: предоставлено компанией-реставратором — уже отреставрированный фасад

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