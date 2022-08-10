Наследие Наталии Фишман: от Сенного базара до «Трех богатырей» в сквере «Интернационал»

Старинный базар, аллея от «Газпрома» и элитный дом — как менялся сквер на Московской

Фото: Максим Кокунин

Практически каждому жителю Казани знаком фонтан, расположенный в сквере «Интернационал» на улице Московской (бывшая Кирова). Три каменных атлета держат земной шар — композиция «Владыкой мира будет труд» была создана еще в прошлом веке как символ прославления труда. В Год парков и скверов этот памятник реконструировали под руководством команды помощника президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой. Сегодня окружающие сквер здания также обретают новую жизнь и активно меняются. Как за семь лет преобразился сад имени Кирова — в материале «Реального времени».

В XV—XVI веках на территории нынешнего сквера была Кураишева слобода. Согласно историческим источникам, поселение занимало территорию между современными улицами Лево-Булачной — Нариманова, а также Галиаскара Камала — Мартына Межлаука. В северной части слободы, на месте современного Колхозного рынка, было мусульманское кладбище. Уже после взятия Казани в 1555 году Иван Грозный своим указом пожаловал первому архиепископу города Гурию часть этой слободы вместе с сотней крестьянских дворов.

Фото: Максим Кокунин

На том месте, где сейчас находится сквер, в XIX веке был построен знаменитый Сенной базар, который просуществовал вплоть до 1932 года. К этой базарной площади примыкали кварталы длинных одноэтажных лабазов. Вместе с ними вокруг торговых лавок стояли уже двух- или трехэтажные гостиницы, доходные дома, трактиры, а также мечеть. Мусульманский храм по сей день находится на пересечении улиц Московской и Парижской Коммуны.

Фото: Максим Кокунин

Бывало, что местные жители жаловались на торговцев с Сенной площади, на шум и грязь. Однако Сенной базар был не только местом торговли, но и важным общественным и культурным центром Старо-Татарской слободы. Здесь собирались представители татарской интеллигенции, читал стихи Габдулла Тукай. Поэт описывал базар в своих произведениях, кроме того, своими впечатлениями о нем делились Фатих Амирхан, Карл Фукс. В застройке базара и площади выделялись здания знаменитых номеров «Амур», «Булгар», Апанаевского подворья и других.

Фото: Максим Кокунин

Федор Шаляпин, чье семейство недолгое время жило у Сенной площади, с теплом вспоминал это место в своих мемуарах: «...На дворе жили колесники, каретники и дорогой моему сердцу скорняк. Летом я спал в экипаже, который привозили чинить или в новой, только что сделанной карете, от которой вкусно пахло сафьяном, лаком и скипидаром».

Фото: Максим Кокунин

В 30-х годах ХХ века базар прекратил свое существование, а на его месте был разбит сад, который известен многим казанцам как сад имени Кирова. Уже в 1935 году в нем была установлена скульптурная композиция, прозванная в народе «Три богатыря».

Фото: Максим Кокунин

С конца 50-х садом перестали заниматься. Лишь в 2013 году, перед самой Универсиадой, сквер немного обновили. В Год парков и скверов (2015) началась его масштабная реконструкция. В том же году представители ООО «Газпром трансгаз Казань» в присутствии ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла заложили в сквере Аллею ветеранов.

Фото: Максим Кокунин

Рабочие сохранили фонтан, который некоторое время стоял без глобуса. Вокруг него были проложены вымощенные дорожки, высажены новые деревья и кустарники, а также сохранены старые яблони, липы, клены и тополя.

Фото: Максим Кокунин

Кроме того, в парке была проведена совершенно новая система освещения, смонтированы текстурные плитки для слабовидящих, установлены скамейки со спинками и подлокотниками. Вместе с этим вдоль ограждений парка были разбиты цветочные клумбы, которые в настоящее время заросли травой.

Фото: Максим Кокунин

Даже несмотря на то, что возле сквера был построен новый элитный жилой комплекс Vincent, который притягивает туристов своими заведениями на первом этаже, за этим местом практически не ухаживают после отъезда Наталии Фишман-Бекмамбетовой. Вместе со своей командой помощнику президента РТ удалось за несколько лет выстроить совершенно новые и достаточно эффективные подходы к благоустройству зеленых территорий. За прошедшие семь лет с момента начала массового благоустройства общественных пространств Казани парки и скверы города не только полностью изменились, но и приобрели новые территории.



Фото: Максим Кокунин

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