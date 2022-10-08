Изнанка Казани: руины и бедность за Арт-кварталом в центре города

Фото: Максим Кокунин

Арт-квартал Vincent является одним из самых дорогих и элитных жилых комплексов города. Все 10 домовых секций возведены в стиле голландской архитектуры, что, по словам авторов проекта, позволяет ЖК органично вписаться как в ряды знаменитых «пряничных домиков» на берегах каналов Амстердама, так и в окружение исторической застройки Казани. Действительно, его фасад выходит прямо на сквер «Интернационал» (также знакомый казанцам как сад Кирова, а еще несколько веков назад — Сенной базар), а стены огибают исторические улочки, на которых жили и по которым гуляли Тукай, Амирхан, Фукс, Шаляпин и другие. Однако это далеко не вся «история», и там, куда не падает свет интеллигенции, прячется еще одна часть. Там нет современного дизайна, но зато есть ночлежки бездомных и гнезда крыс. Такую изнанку этого места приоткрывает «Реальное время».

Арт-квартал Vincent спроектирован из 10 секций, в которых рассредоточено 105 квартир, расположенных всего на 4-5 этажах. Также ЖК имеет подземную парковку на 186 мест и закрытый благоустроенный дворик, за которые отвечает собственная управляющая компания. Застройщиком является ООО «СКДК» (ГК «КамаСтройИнвест»). Стоит отметить, что дома этой компании — «Гринвич» и «Островский» — стали финалистами Urban Awards в 2014 и 2015 годах, а «Роттердам» победил в номинации «Лучший региональный жилой комплекс» по версии Urban Awards в 2016 году.

Фото: Максим Кокунин

Как рассказала «Реальному времени» в 2018 году коммерческий директор компании «КамаСтройИнвест» Антонина Дарчинова, Vincent получил свое название в честь знаменитого художника Винсента Ван Гога. «Это будет новый современный жилой квартал для творческих личностей, которые ценят спокойствие», — подчеркнула она. Отметим, что, по данным на 2021 год, стоимость 3-комнатной квартиры в этом ЖК оценивалась в 29,2 миллиона рублей. Сейчас, согласно объявлениям на ЦИАН, цена за трешку в этом доме варьируется от 29,7 до 32,3 миллиона рублей.

Фото: Максим Кокунин

Место, где расположен арт-квартал (улица Николая Столбова), а также его соседние территории (улицы Московская, Г. Камала, Парижской Коммуны и Лево-Булачная), является одной из главных и самых крупных исторических частей и комплексных достопримечательностей центра города. «Реальное время» уже рассказывало о нескольких изнанках («Две стороны Старо-Татарской слободы», «Обитель бездомных в забытом магазине на Парижской Коммуны») данной территории, а также упоминало ее историю в еженедельном материале «Наследие Наталии Фишман» («от Сенного базара до «Трех богатырей» в сквере «Интернационал»).



Фото: Максим Кокунин

Напомним, там, где сейчас находится сквер «Интернационал», в XIX веке был построен знаменитый Сенной базар, который просуществовал вплоть до 1932 года. К этой базарной площади примыкали кварталы длинных одноэтажных лабазов. Стоит отметить, что на месте Vincent’а (дом №1/3) находилась большая часть тех самых товарных лавок.

Фото: Максим Кокунин

Нынешняя улица возникла лишь в первой половине XX века и была названа Гаражной улицей, так как на улице появились первые в Казани автомобильные гаражи. Свое современное название она получила уже 13 марта 1965 года в честь Героя Советского Союза Николая Столбова (1910—1942), жившего на ней.

Фото: Максим Кокунин

Возвращаясь к теме строительства Vincent'а, нельзя не упомянуть, что в 2020 году при завершении последних работ жители соседнего двора (дома по адресам Лево-Булачная улица, 56, Парижской Коммуны, 2, и Парижской Коммуны, 4) пожаловались на образовавшиеся из-за стройки трещины в их подъездах, а также обвалившуюся штукатурку и разрывы труб. В скандал вмешался Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении неустановленных лиц исполкома Казани.

Фото: Максим Кокунин

По версии СК, при выдаче разрешения на строительство в 2017 году в проектной документации, представленной застройщиком, отсутствовали расчеты по обеспечению прочности двух близлежащих многоквартирных домов, а также влиянию строительства на состояние их оснований.

Фото: Максим Кокунин

«В результате явного несоответствия проектной документации предъявляемым требованиям при выполнении строительно-монтажных работ произошла деформация и разрушение строений, при наружном осмотре выразившиеся в появлении трещин», — говорится в сообщении СУ СК РФ по РТ, опубликованном на их официальном сайте.

Фото: Максим Кокунин

В этом же дворе есть еще один интересный объект: в самой середине находится холм, перетекающий в развалины из красного кирпича. Когда-то это был один из тех самых первых гаражных комплексов, но сейчас от него остался практически фундамент. Но даже несмотря на разрушения, он все равно продолжает использоваться, но далеко не хозяевами авто. Сейчас среди руин поселились бездомные, которые обустроили самую верхнюю точку холма под свои нужды.

Фото: Максим Кокунин

Помимо лежанок из старых матрасов и подушек, которые не лежат на самом видном месте, а практически спрятаны в углу у забора от строительства арт-квартала, здесь также присутствует большое количество одежды. Разбросанные джинсы с трусами на фотографии лишь малая часть. На ветках от кустов вокруг этого места висят куртки, штаны и другие элементы гардероба.

Фото: Максим Кокунин

Но здешние бездомные — далеко не единственные жители этих мест. Вдоль забора заднего двора Vincent’а также бегают крысы, которые, вероятно, кормятся с контейнерной площадки для мусора, расположенной всего в паре метров. Одно такое животное лежало там же, где находятся вещи и спальные места. Такая картина в дополнение с ужасным запахом, мусором и грязью сильно контрастирует на фоне элитного «дизайнерского» ЖК.

Фото: Максим Кокунин

Следующий дворик, который идет за арт-кварталом, также представляет огромный интерес, и во многом за счет сохранившихся исторических зданий. Дома 52, 52а, 52, к.7 представляют собой комплекс домов, принадлежащих купцу первой гильдии П.З. Садовскому. Во второй половине XIX века домовладение перешло в собственность отставного поручика гвардии Н.Е. Баратынского. Отметим, что это памятник архитектуры в стиле ранней эклектики классицистического направления, который построен в середине XIX века.

Фото: Максим Кокунин

Сейчас на территории этого двора находятся «Комбытсервис», «Электрощитмонтаж» и прокат велосипедов. Некоторые из построек имеют значительные повреждения, нанесенные временем и соседствующей в прошлом стройкой. Центральное строение стоит в заброшенном и заросшем кустами виде. Необычный вид его стен выделяется на фоне остальных зданий.

Фото: Максим Кокунин

Заброшенные помещения этих построек превратились в импровизированные помойки для местных жителей и работников: от пустых бутылок до мебели, от битых унитазов до ящиков. Интересным было и то, что среди гор мусора лежал огромный плакат с приглашением на избирательный участок в Набережных Челнах.

Фото: Максим Кокунин

Последним объектом, расположенным за Vincent’ом, является здание второй мужской гимназии. Она была открыта 23 августа 1835 года и располагалась до 1838 года на улице Большой Проломной (ныне улица Баумана) в доме, на месте которого в настоящее время находится здание Госбанка. В сентябре 1838 года городскими властями был приобретен у домовладельца Кисилева 3-этажный с антресолями дом для гимназии. В 1847 году здание было перестроено и превратилось в каменный 2-этажный дом с антресолями и подвалом. Этот дом является угловым и поворот от него вновь приводит к арт-кварталу.

Фото: Максим Кокунин

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