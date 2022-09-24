Изнанка Казани: обитель бездомных в забытом магазине на Парижской Коммуны

Фото: Максим Кокунин

Улица Парижской Коммуны расположена в самом центре Старо-Татарской слободы, которая является одной из главных и самых крупных исторических частей и комплексных достопримечательностей центра Казани. Свой современный облик улица начала формировать в конце XVIII столетия одновременно с находящейся на той же территории рыночной площадью, ставшей впоследствии чуть ли не главным коммерческим центром губернии. Спустя несколько веков местная инфраструктура мало что поменяла, как в своем назначении, так и во внешнем облике. Музеи, магазины, кафе и бизнес-центры, разбросанные по улице, хранят национальную историю, подчеркивая свое парадно-туристическое значение. Однако стоит свернуть во двор, и эти же здания превращаются в «Потемкинские деревни», скрывающие не только забытую разруху, но и ее обитателей. Изнанку этого места приоткрывает «Реальное время».

На начало второй четверти XVIII века в начальной части Парижской Коммуны была расположена «дорегулярная» улица под названием Рязановский переулок. В месте пересечения с современными улицами Московская и Столбова находились мечеть и мусульманское кладбище. В процессе застройки улица неоднократно меняла, а порой и имела сразу несколько параллельно существующих названий: Татарская, Поперечно-Сенная, Сенная (что за ней и закрепилась).

Фото: Максим Кокунин

Название «Сенная» она получила из-за той самой рыночной площади — Сенной базар. Он, в свою очередь, стал так называться в честь своей первоначальной специализации, а именно — торговля сеном. Сам базар просуществовал вплоть до 1932 года. Местные жители часто жаловались на «сенных» торговцев, постоянный шум и грязь. Кроме того, в этом месте также собирались и представители татарской интеллигенции. Например, в этом месте читал свои стихи Габдулла Тукай.

Фото: Максим Кокунин

Принятие и реализация регулярного городского плана способствовали появлению в XIX веке новых кварталов Старо-Татарской слободы. Западная окраина Сенной площади активно заселялась русским купечеством, строившим на современных улицах Столбова, Камала и Московской жилые особняки и торговые лавки. В свою очередь, восточная и южная границы этой территории осваивались татарским населением. Так, в конце XVIII века на южной окраине слободы появилось несколько кварталов в границах современных улиц Парижской Коммуны, Тукая и Нариманова.

Фото: Максим Кокунин

Благодаря помощи фабриканта Мусы Мамяша ас-Сардави в 1798 году на месте по современному адресу Тукая, 40 была построена каменная мечеть. Улица, шедшая к этой мечети, (нынешняя улица Парижской Коммуны), стала оплотом торговли мусульманских предпринимателей. Однако богобоязненные жители Старо-Татарской слободы назвали это место «углом неверных». Поэтому глава Татарской ратуши, купец 1-й гильдии Губайдулла Юнусов решил построить на Сенной улице каменную мечеть Нурулла (сейчас это место — угол улиц Московской, 74 и Парижской Коммуны, 15).



Фото: Максим Кокунин

На Сенной улице (Парижской Коммуны) находилось множество «предприятий» одних из самых выдающихся деятелей того времени: в гостинице «Караван-Сарай» жил писатель Гаяз Исхаки, издавал газету «Азат халык» драматург Галиаскар Камал (Парижской коммуны, 9), принимала посетителей Татарская ратуша (Парижской Коммуны, 13). В этом месте работали предприниматели Утягановы и книготорговцы братьев Каримовых, построенные в стиле европейских универмагов (Парижской Коммуны, 15, 20).



Фото: Максим Кокунин

Здание, представленное на фотографиях, является одним из магазинов братьев Утягановых (оно было построено в 1915 году). Его фасад, выходящий на улицу Парижской Коммуны, выглядит вполне естественно для этих мест и не отличается от стоящих рядом магазинов. Однако если подойти к нему ближе, то можно увидеть, что все-таки он находится в запустении. Сквозь грязные окна едва попадающий свет помогает разглядеть каменный пол и горы мусора.

Фото: Максим Кокунин

Задний двор объединяется со двором той самой мечети Нурулла, и сейчас на нем разбита автомобильная парковка. Через автостоянку также есть выход во двор дома 16 по улице Татарстан. Таким образом, это место является связующим звеном и коротким путем между двумя улицами. Два отдельных здания всего комплекса развалин соединены между собой, но то, что длиннее, расположено в небольшой низменности, заросшей кустарниками. Кроме того, вся низменность засыпана различного рода мусором — от ненужной мебели до строительных отходов.

Фото: Максим Кокунин

По словам местных жителей, на протяжении нескольких лет в этом доме живут бездомные, которые уже успели обустроить эти развалины. В том, что это место является обитаемым, убедился корреспондент «Реального времени». Среди кустов есть протоптанная дорожка, ведущая ко второй части дома с балконами. Однако она выводит не только к зданию (которое, к слову, полностью открыто и не имеет никаких защитных ограждений), но и к строительной бытовке. Из нее навстречу нашему журналисту вышел престарелый мужчина, который был настроен агрессивно и не желал видеть кого-нибудь возле своего импровизированного жилища.

Фото: Максим Кокунин

Стоит отметить, что его бытовка с разных сторон обвешана веревками для белья, а возле входа висят пакеты с продуктами, стоят бутылки с молоком и баллоны воды. Кроме того, у стола стояла миска, из которой обедала кошка. И, как видно на фотографии, для нее оборудован специальный подъем под крышу этого жилища.

Фото: Максим Кокунин

Как пояснили «Реальному времени» в мэрии Казани, дом по улице Парижской Коммуны, 17 является исторически ценным градоформирующим объектом, подлежащим сохранению. Однако этот статус более мягкий, чем «объект культурного наследия», и законодательство не накладывает на собственника обязательства по срокам проведения ремонтно-реставрационных работ. Там же отметили, что объект не является муниципальным имуществом.

Фото: Максим Кокунин

Отметим, что в здании когда-то находилось кафе русской и татарской кухни «Нур». Заведение не являлось сетью и было единственным в городе. Сейчас о нем напоминает лишь старая вывеска и едва сохранившееся меню. В самом помещении лежат горы мусора, среди которых также остались чеки и рабочая документация.

Фото: Максим Кокунин

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