Изнанка Казани: две стороны Старо-Татарской слободы

Фото: Максим Кокунин

Старо-Татарская слобода представляет собой одну из главных и самых крупных исторических частей и комплексных достопримечательностей центра Казани. Она расположена в южной части Вахитовского района и условно имеет три части: северную — деловую, центральную — культурно-жилую, южную — промышленную. Однако все ее части имеют одну общую особенность — это памятники татарской архитектуры, сохраненные до наших дней сквозь века и события. Но в этом же есть и их различие — то, как они сохранены и чем они сейчас являются. Так, на одной улице они могут быть украшены национальными узорами и цветами, а на другой — разваливаться среди зарослей диких кустарников. Такую изнанку этого места приоткрывает «Реальное время».

До 1917 года Казань имела две выраженные части городской застройки, отражающие развитие двух главных национальных культур. Русская часть находилась на территории Бауманского, Вахитовского и Советского районов. Вместе с этим в районе озера Нижний Кабан и за Булаком, куда в XVI веке были переселены лояльные казанцы после завоевания города Иваном Грозным, в XVII—XVIII веках зародился свой уникальный ансамбль национальной татарской архитектуры.

Фото: Максим Кокунин

Центральная часть слободы представляет собой участок от левого берега озера Кабан и далее по улицам Каюма Насыри, Габдуллы Тукая, а также Сары Садыковой. Ее центром является перекресток улиц Габдуллы Тукая и Фатыха Карима, образующий ту самую Юнусовскую площадь. В годы революции она была общественным центром, и ее окружали дома известных татарских купцов: Апанаева, Ибрагимова, Бахтеева, Мустакимова, Алкиных.

Фото: Максим Кокунин

Наиболее известная улица — Каюма Насыри — в те времена называлась Захарьевской. Такое название она получила от находившейся на конце улицы церкви «Захарии и Елизаветы», разрушенной в 1925 году. Переименование произошло уже в 1930 году в честь татарского ученого-энциклопедиста Каюма Насыри. Говоря о нашем времени, стоит отметить, что в 2013 году после проведения реставрационных работ улица стала пешеходной.

Фото: Максим Кокунин

Отметим, что юго-западнее от Старо-Татарской слободы существует и Ново-Татарская — место поселения татарского рабочего и ремесленного населения, а также сосредоточения бывших и действующих предприятий промышленности и транспорта, имеющее меньшую архитектурно-культурную ценность.

Фото: Максим Кокунин

В центре Старо-Татарской слободы в Доме Шамиля (памятник архитектуры, построенный в начале ХХ века) действует Литературный музей Габдуллы Тукая, неподалеку находится ДК меховщиков. В северной части района, рядом с центральным рынком, расположена одна из двух основных площадок негосударственного казанского Института экономики, управления и права (ИЭУП). Также в центральной части слободы находится небольшой негосударственный Казанский институт финансов, экономики и информатики (КИФЭИ). Рядом с мечетью Марджани действует Казанский исламский колледж, а также медресе «Мухаммадия».

Фото: Максим Кокунин

В 2005 году во время подготовки города к празднованию его тысячелетия большая часть построек в слободе была отреставрирована. Согласно генеральному плану в ходе реновации Старо-Татарской и Ново-Татарской слобод был сохранен исторический облик как первой, так и второй.

Фото: Максим Кокунин

В феврале 2012 года в рамках государственно-частного партнерства с мэрией Казани для совместной деятельности по развитию Казанской агломерации, реконструкции исторического центра была начата масштабная реставрация к Универсиаде 2013 года.

Фото: Максим Кокунин

Во времена Советского Союза небольшие деревянные дома и здания, не имеющие архитектурно-исторической ценности, в слободе (в частности, на западе ее центральной части и рядом с улицей Татарстан) были снесены и застроены многоэтажными жилыми домами: хрущевками и брежневками. Они стоят и по сей день, являясь окончанием улицы Фатыха Карима и началом улицы Исмаила Гаспринского. А далее их сменяют панельки, которые продолжаются до парка Карима Тинчурина.

Фото: Максим Кокунин

Двигаясь по той же улице Фатыха Карима, можно заметить, как стены от старинных изб вдоль тротуара стали ограждением. За ними нет пола, других стен или иных конструкций. Внутри находятся лишь густые заросли из кустов и деревьев, которые за несколько лет стали частью этой стены и поглотили собой остатки фундамента.

Фото: Максим Кокунин

Кроме того, проходящие мимо люди, как и некоторые местные жители, стали использовать разбитые окна в качестве мусороприемников. Второй вариант применения этих стен представляет собой свободное пространство для объявлений. И такой призрак ушедшей эпохи далеко не один в этом месте и даже на этой улице.

Фото: Максим Кокунин

Всего через одну улицу от Литературного музея Габдуллы Тукая во дворах расположены лежаки, которые, можно предположить, принадлежат местным бездомным. Вокруг них же переплетаются заброшенные деревянные постройки и советские пятиэтажки. Но, несмотря ни на что, пространство дворов достаточно неплохо благоустроено, и местные жители стараются держать территорию возле своих подъездов в чистоте.

Фото: Максим Кокунин

Стоит отметить, что за этими высотками прячутся не только забытые старинные дома, но и объекты поменьше. Например, детская площадка среди кустов, покрытая ржавчиной и закиданная мусором. Она расположена в тупике за углом одного из пятиэтажных домов и не сразу бросается в глаза. На фоне качелей из советской эпохи стоят сараи, которые тянутся на несколько метров и переходят в деревянный забор.

Фото: Максим Кокунин

Такой переулок больше напоминает сельскую дорогу, но через него можно выйти напрямую к детскому саду и двум хостелам, которые находятся уже в современном доме. С другой стороны деревянного ограждения среди зарослей также расположен дом и ряд других конструкций, в которых и по сей день царит жизнь.

Фото: Максим Кокунин

С этой стороны Старо-Татарской слободы можно увидеть полную смесь архитектурных эпох. Одноэтажный старинный дом с собственным огородом так и остается нетронутым между современной высоткой и советской хрущевкой. Однако такую картину можно увидеть не только в этом месте. Памятники истории, затерявшиеся среди новых построек, давно стали визитной карточкой города.

Фото: Максим Кокунин

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