«Новый 1992-й»: апрельский субботник, дело против «Вечерки» и помощь бастующим шахтерам

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 47-я

Фото: Максим Платонов

В апреле 1991 года шел второй месяц забастовки советских шахтеров. Участниками стачки, к которой присоединились все угледобывающие регионы СССР, весной того года стали более полумиллиона горняков. Их требования — ликвидировать дефицит, создать безопасные условия труда — поддерживала почти вся страна. В Казани даже устроили сбор средств в помощь донецким шахтерам. Кроме того, горожане активно поддерживали редакцию казанской «Вечерки», которая в те дни жила под угрозой закрытия. Подробнее об этих и других событиях 30-летней давности — в очередном дайджесте «Реального времени» по газетам тех лет.



«Дело не в покраске»

Массовые субботники как неотъемлемое явление жизни советских граждан существовали вплоть до развала Союза. В меньших масштабах сохранились они и до наших дней. Первый субботник в стране был 12 апреля 1919 года. С тех пор традиционно жители СССР выходили на массовую уборку сел и городов дважды в год — перед Первомаем и в канун 7 ноября. При этом субботник устраивали не только с целью навести порядок — этот день посвящали сверхурочной работе, чтобы улучшить показатели или превысить норму. На очередной субботник казанцев ждали и 20 апреля 1991 года. В этот день трудовым коллективам предстояло выйти на уборку улиц и на свои рабочие места. Заработанные средства традиционно шли в городскую казну. Но в этот раз прогнозировалось существенное сокращение поступлений — в 2—3 раза меньше прежнего — порядка 200—300 тысяч рублей. Эти деньги горисполком рассчитывал направить на благоустройство города — столица была в плачевном состоянии. Но некоторые предприятия решили оставить дневную выручку для своих нужд — например, на выплату материальной помощи своим пенсионерам и малоимущим работникам.

Субботник на территории завода «Тасма». Фото: Ирина Витальевна Бердник (Гороховская)/ pastvu.com

20 апреля намечено провести традиционный субботник по уборке и благоустройству города.



О том, как он будет проходить, корреспондент «ВК» беседует с руководителем штаба по подготовке к субботнику — заместителем председателя горисполкома В. Скороходкиным.



— Валерий Константинович, чем вы намерены занять людей в ближайшую субботу?



— Сейчас во всех райисполкомах определены объемы и составлены планы проведения работ. Как обычно, часть горожан будут наводить порядок на улицах и в зеленых зонах Казани, часть — выйдут на свои трудовые места. Для первых занятий найдется предостаточно. Весна выдалась ранняя, и дело не ограничится скалыванием остатков льда и символическим подметанием улиц. Участникам субботника придется убрать около двадцати тысяч тонн песка, разбросанного по дорогам зимой, приступить к побелке и покраске объектов… Крупных дорожных работ на субботу не планируем: в мае-июне начнется капитальный ремонт транспортных магистралей, под который уже выделено из бюджета 5 миллионов рублей.



На промышленных предприятиях ситуация немного иная. Многие из них не располагают материалами и сырьем для работы даже в будние дни, что уж говорить о субботнике. Но резервы искать нужно: как-никак, заработанные деньги пойдут в городскую копилку.



— Значит ли это, что нынче поступлений от субботника ожидается меньше, чем в прошлые годы? Куда они будут направлены?



— Да, мы рассчитываем, что перечисления составят тысяч 200—300, что в два-три раза меньше обычного. Но дело не только в сырье и материалах. Некоторые коллективы, например, электротехнического завода, предпочли оставить заработанные средства у себя, чтобы затем пустить их на оказание материальной помощи «своим» пенсионерам и другим малообеспеченным работникам. Понять это, конечно, можно, но ведь и о городе, в котором живешь, позаботиться не помешало бы. Тем более что отдать пришлось бы не такую уж крупную сумму. Кстати, когда в горисполкоме решался вопрос, как распорядиться средствами от субботника, рассматривались два варианта. Первый — направить их в фонд социальной защиты, второй — на благоустройство столицы республики. Перевесил второй вариант: город находится в плачевном положении*.

«Казанское время»

В апреле 1991 года над газетой «Вечерняя Казань», которая издавалась с 1979 года, нависла угроза закрытия. В то неспокойное время она была рупором общественности, не боялась поднимать неудобные для властей и руководителей разного ранга темы, задавать острые вопросы. Тираж издания в начале 90-х достигал 225 тысяч экземпляров, газета была одной из самых читаемых в городе и республике. Обращение к властям Татарстана с просьбой не закрывать издание тогда писали многие коллективы предприятий и организаций. Коллектив «Вечерки» тоже не сдавался — 22 апреля решил провести «предупредительную политическую забастовку», выдвигая требования к горсовету и Татарскому рескому КПСС прекратить судебную тяжбу с редакцией газеты, признать ликвидацию «Вечерней Казани» как газеты горкома КПСС и создание новой общественно-политической газеты «Вечерняя Казань». Утром того же дня Верховный суд Татарстана должен был начать рассмотрение дела о закрытии издания.

Фото: Максим Платонов

10 часов. 22 апреля в это время должно начаться заседание Верховного суда Татарстана, на котором будет рассматриваться вопрос о закрытии общественно-политической газеты «Вечерняя Казань». В этот же час журналисты «ВК» начнут однодневную предупредительную политическую забастовку, ибо она стала последним средством борьбы за независимость газеты. В этот день номер «Вечерки» многим покажется необычным, и, возможно, когда-нибудь он станет раритетом, сохраняющимся в собраниях коллекционеров. Однако сотрудники «ВК», как и большинство читателей, надеются, что, став раритетом, он не будет последним номером независимой «Вечерней Казани»**.

11 часов 04 минуты. 14 апреля в этот час в линейный отдел внутренних дел аэропорта Казани поступило сообщение с борта самолета Як-42, совершавшего рейс Краснодар — Казань — Сургут. Один из пассажиров заявил стюардессе, что взорвет самолет и «все пойдет прахом». Такой вариант развития отечественного воздухоплавания «компетентные органы» не удовлетворил, и в результате совместных действий экипажа, обезвредившего угонщика, и наземных служб самолет был посажен в казанском аэропорту. По приземлении был задержан 49-летний житель Чувашии Валерий Ю., который на следующий день, протрезвев в отделении милиции, оценил свои действия как «пьяный бред и глупые шутки». Вылет авиалайнера в Сургут был задержан на полтора часа. Нанесенный материальный ущерб будет взыскан с виновного по окончании следствия**.

18 часов 00 минут. 17 апреля в это время постоянные покупатели магазина «Идель-2», что на проспекте Ямашева, начали в экстренном порядке собирать подписи под письмом протеста. Разнесся слух, подтвержденный впоследствии руководством «Идели», о том, что Ленинский райпищеторг собирается отобрать у магазина занимаемую им площадь. Покупатели в трансе: в «Идели» без талонов можно было купить мясо, кур, другие товары, от избытка которых не ломятся полки рядовых магазинов. Похоже, Ленинский РПТ пытается таким образом удушить своего конкурента, дающего ему сто очков вперед. В редакции лежит возмущенное письмо покупателей, которых хотят лишить в наше голодное время довеска к тем смешным крохам, получение коих гарантировано талонами**.



«Вниманию казанцев»

1 марта 1991 года шахтеры Донбасса вышли на самую массовую забастовку, требуя отставки Михаила Горбачева, роспуска съезда народных депутатов СССР и выдвигая ряд других требований. Однако одним днем она не закончилась — бастовать шахтеры закончили только в мае. В этот период не работало 49 шахт региона — 40% от общего количества. За донецкими шахтерами к стачке присоединились свыше 200 тысяч горняков в других регионах Союза, а вслед за ними на митинги стали выходить коллективы еще ряда крупных предприятий и заводов СССР.



Шахтерский митинг возле Министерства угольной промышленности УССР, Донецк. Фото: wikipedia.org / общественное достояние

За месяц ущерб только угледобывающей отрасли страны от стачек составил 250 млн рублей. Причин, которые вынудили горняков объявить забастовку, была масса — это и ужасное обеспечение шахтерских регионов продовольствием и промышленными товарами, отсутствие простых средств для обеспечения безопасности труда, острая нехватка техники и оборудования, как следствие — частые обрушения шахт и массовая гибель горняков. Средняя продолжительность их жизни составляла всего 38 лет. При этом государство постоянно требовало увеличения объемов добычи угля, но не давало шахтерам достойной зарплаты. Именно шахтерские забастовки, которые поддерживало большинство населения страны, стали одной из предпосылок развала СССР.



В те месяцы, что продолжались стачки, по всему Союзу собирали деньги и гуманитарную помощь для горняков и их семей.

В субботу, 20 апреля, с 9 до 18 часов, на улице Баумана около Дома печати Казанское отделение ДПР организует сбор средств для бастующих шахтеров. Собранные средства будут переданы представителям ДПР в шахтерский стачком**.

Шахтерский митинг. Фото: wikipedia.org / общественное достояние

«Экспресс-новости»

В апреле Казань с нетерпением ждала прибытия отправленной из Голландии гуманитарной помощи — 35 тысяч посылок с продуктами питания. Но на 19 апреля никакой информации, кроме той, что их разгрузка началась в поселке Левченко, не было. В конце месяца стало известно, что именно вошло в состав груза. Это было 15 видов продуктов питания — сосиски, ветчина, кофе, мука, шоколад и многое другое. Как писали тогда, гуманитарную помощь собирались распределить в первую очередь среди малоимущего населения. Из того, что привозилось из-за рубежа, сначала формировали наборы, затем выдавали их по собесовским спискам. Немалая часть посылок разворовывалась и распродавалась на рынках, не без оснований подозревали татарстанцы. Чаще те, кто имел отношение к получению и распределению западного добра, забирали самый дефицитный товар — кофе, женские колготки, мыло, шампуни, гели для душа и пр.

Неизвестна и судьба прибывших из Голландии посылок с помощью для Советского Союза, разгрузка которых началась в поселке Левченко. О ГОЛЛАНДСКИХ ПОДАРКАХ нет практически никакой информации; известно только, что представители Нидерландов сами контролируют разгрузку и распространение помощи, не доверяя своим советским партнерам**.

Как уже сообщал «Курьер», 19 апреля в поселке Левченко началась разгрузка 35 тысяч посылок, поступивших в Казань в рамках «Продовольственной помощи СССР», организованной голландским телевидением.



Общий вид посылок, представленный вложенным в них проспектом, выглядит весьма аппетитно. В этом же проспекте краткие «биографии» пятнадцати компонентов, начиная от сосисок, ветчины и муки и заканчивая кофе, сахаром, шоколадом. Судя по некоторым аннотациям, голландцы, внимательно следившие за разгрузкой, хорошо представляют себе советские реалии и отдают отчет в том, что назначение многих продуктов совграждане успели забыть: в аннотации к подсолнечному маслу деликатно напоминают о том, что оно предназначено «для приготовления как холодных, так и горячих блюд (жарить, печь)».



По соглашению с голландцами продовольственная помощь будет распределена среди наиболее социально уязвимых слоев горожан***.



Наживались на населении новоявленные коммерсанты. Так, у Компрессорного завода с автолавки казанцам по дешевке сбыли ящики испортившихся гранатов.

Доверие и товар — две вещи несовместимые. По крайней мере — у нас. ТОРГОВЦЫ ГРАНАТАМИ с автолавки, подкатившей к Компрессорному заводу, соблазнив покупателей низкими ценами (три рубля восемьдесят копеек за килограмм), за короткое время сбыли гнилую продукцию. Девиз «быстро — выгодно» не сработал**.

Бардак и неразбериха в то время царили повсюду, в том числе и на железной дороге. Например, поезда, следовавшие в столицу Татарстана, не всегда доставляли пассажиров до места назначения.

Впрочем, путаница царит повсеместно, в том числе на Горьковской железной дороге. Часть «проходящих» поездов теперь идет к месту назначения, МИНУЯ КАЗАНЬ, а пассажиров, следующих в столицу Татарии, высаживают в Юдино, где они дожидаются ближайшей электрички**.

Казанцы, побывавшие в честь Радоницы на городских кладбищах, сетовали на их запущенное состояние. Тогда городские коммунальщики, чтобы привести погосты в порядок, объявили субботники 20 и 27 апреля. Помочь с уборкой пообещали и казанские военные.

Прошли Пасха и Родительская суббота. 28 апреля — ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ усопших, в преддверии которого читатели «ВК» жалуются на запущенное состояние городских кладбищ. «20 и 27 апреля мы объявляем субботники на кладбищах, — заявил директор специализированного треста коммунального обслуживания В. Чубаев. — Обещали помочь военные. И хотя начальник учебного отдела танкового училища полковник А. Ельцов заявил, что училище не похоронное бюро, надеемся, что для работы на погосте он людей все же найдет»**.

«Казанское время»

Потребкооперативы в начале 90-х годов были спасением и для городских жителей, и для экономики Татарстана. Тогда доля потребкооперации составляла четверть всего розничного товарооборота республики, а потребительские кооперативы за счет полученной в 1991 году прибыли перечислили в бюджет налогов на 200 млн рублей.



Фото: Михаил Козловский

Во время ярмарок, которые сельчане устраивали на рыночных площадях городов, можно было впрок закупить качественную сельхозпродукцию: картофель, лук, мясо и многое другое. Но и здесь возникали проблемы — стали закрываться десятки райпо и потребобществ, а в рыночной торговле зарождалась новая тенденция — «классовый принцип обслуживания».

7 часов 00 минут. В этот час на казанских рынках начинается предпраздничная кооперативная торговля.



О давней традиционной примете — «если на рынке появились продукты, то быть празднику» — известно давно. Сегодня появляется новая традиция: потребкооперация, главный организатор ярмарок на городских базарах, кажется, переходит на классовый принцип обслуживания. Иначе трудно объяснить, что при цене 12 рублей за килограмм мяса вместе с кусочком вырезки дают в качестве «нагрузки» огромные кости. С такими довесками, например, торгует на Чеховском рынке Балтасинское райпо в лице продавщицы Р. Шакировой. На вопрос, кто определил необходимость костлявого довеска, она сослалась на начальство, анкетные данные коего неизвестны***.

«Отъезды-приезды»

90-е годы для театральной жизни России принесли много нового. С уходом советского режима отпала необходимость согласовывать репертуар и артистов, которые выйдут на сцену, отпала необходимость в иносказательном языке постановок — зрителям говорили и показывали то, что хотели, без всякого «двойного дна». Стали появляться новые театральные труппы — например, «Театр Луны» Сергея Проханова и «Табакерка». 1991 год для Казанского драматического театра им Качалова был юбилейным — театру исполнялось 200 лет с момента его создания. Главным режиссером тогда был Станислав Таюшев. С его постановкой романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» артисты театра в мае стали участниками Булгаковского фестиваля, который проходил в Киеве. Тем временем в Казань с гастролями прибыл Московский еврейский театр «Шалом».



Станислав Таюшев. Фото tambovteatr.ru

КБДТ им. Качалова, закрывший несколько дней назад 199-й театральный сезон, встречает свой 200-летний юбилей под фанфары. Спектакль главного режиссера театра Станислава Таюшева, ставший визитной карточкой прошлого сезона качаловцев, признан одним из лучших в стране сценических воплощений знаменитого булгаковского романа. С 23 мая эта постановка сменит «место прописки» и пройдет на киевской сцене во время майского Булгаковского фестиваля.

После нескольких кризисных лет, почти начисто лишенных гастролей, участие в подобном фестивале — событие в жизни театра. Что касается «места прописки», то, быть может, в Киеве спектакль качаловцев оценят еще выше, ибо к КБДТ с его полуаварийным зданием вполне можно отнести слова Воланда: «Люди как люди, только квартирный вопрос их немного испортил»***.

*«Вечерняя Казань» 18 апреля 1991 года

**«Вечерняя Казань» 19 апреля 1991 года

***«Вечерняя Казань» 30 апреля 1991 года



Ангелина Панченко