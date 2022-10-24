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«Мобилизация предпринимателей — крах экономики России»: Ильнар Сираев / «Реальное время Live»

16:00, 24.10.2022 3 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
«Мобилизация предпринимателей — крах экономики России»: Ильнар Сираев / «Реальное время Live»

В ходе частичной мобилизации в Вооруженные силы России призываются индивидуальные предприниматели, руководители и ключевые сотрудники малого и среднего бизнеса. Это наносит фатальный удар по и без того больше всего пострадавшему в пандемию сектору отечественной экономики и грозит ей крахом, который отразится на всех россиянах. Кто виноват и что делать — обсуждаем с основателем четырех компаний, предпринимателем из Нижнекамска Ильнаром Сираевым в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

Колонка Сираева в «Реальном времени»

«Реальное время»
БизнесОбщество Татарстан

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:04
    да, нелегко приходится в любом случае всем мобилизованным и их близким, а уж в бизнесе если забирают руководителя, владельца - пострадают сотрудники!
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    Анонимно 17:48
    да все страдают, но Ильнар правильно говорит - мобилизация нужна и никуда от этого не деться
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  • Анонимно 16:05
    предпринимателю с растительностью на лице лучше)))
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