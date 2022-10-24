«Мобилизация предпринимателей — крах экономики России»: Ильнар Сираев / «Реальное время Live»
В ходе частичной мобилизации в Вооруженные силы России призываются индивидуальные предприниматели, руководители и ключевые сотрудники малого и среднего бизнеса. Это наносит фатальный удар по и без того больше всего пострадавшему в пандемию сектору отечественной экономики и грозит ей крахом, который отразится на всех россиянах. Кто виноват и что делать — обсуждаем с основателем четырех компаний, предпринимателем из Нижнекамска Ильнаром Сираевым в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.
Колонка Сираева в «Реальном времени»
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