Татарстан произвел 2,3 миллиона тонн молока за год — это лучший результат в ПФО

В 2025 году ПФО произвел более четверти всех яиц и почти треть молока в России

Фото: Мария Зверева

По данным пресс-службы Россельхозбанка, в 2025 году ПФО произвел более четверти всех яиц и почти треть молока в России.

Особенно заметны достижения в производстве яиц: за год объем производства в ПФО вырос на 1 миллиард штук, достигнув 12,8 миллиардов яиц. Это составляет 26,5% от общероссийского производства.

Татарстан показал огромные результаты в молочном производстве, выпустив 2,3 миллиона тонн молока. Вместе с Удмуртией, которая произвела 1,1 миллион тонн, республика обеспечила основной прирост в производстве молочной продукции округа.

Всего в ПФО было произведено более 11 миллионов тонн молока, что на 1,9% превышает показатели предыдущего года. По мнению экспертов Россельхозбанка, такой рост стал возможен благодаря активной модернизации ферм и повышению продуктивности скота в регионе.

При этом, в татарстанском молочном бизнесе есть и нюансы: закупочная стоимость молока в Татарстане составляет 36 рублей без учета НДС. Цена упала на 9 рублей, и такое снижение, по словам замминистра сельского хозяйства Марселя Махмутова, создает риски для реализации ряда инвестиционных проектов в отрасли.

Наталья Жирнова