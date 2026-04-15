Верховный суд Татарстана признал Рушанию Бильгильдееву мошенницей и скинул ей три месяца

По первому приговору экс-глава отделения «Справедливой России» отбудет наказание к лету

Сегодня в Казани вступил в силу приговор по делу экс-кандидата в президенты Татарстана, бывшей главы регионального отделения «Справедливой России» и владелицы агентства недвижимости «Пассаж» Рушании Бильгильдеевой. Верховный суд республики отклонил доводы апелляционной жалобы защиты, но применил срок давности по двум эпизодам, вследствие чего наказание осужденной сократилось с 4 лет до 3 лет и 9 месяцев, уточнили «Реальному времени» участники заседания.

Всего к сегодняшнему дню сроки давности истекли по 8 из 11 эпизодов мошенничества, в которых обвиняли Бильгильдееву. Вину в судах она отрицала, однако согласилась на частичное прекращение за сроком давности в ходе процесса Вахитовского суда Казани.

Как сообщил «Реальному времени» адвокат Мидхат Курманов, постановления о прекращении уже обжалованы им в Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Дата рассмотрения пока не назначена. По мнению адвоката, давая суду согласие, его клиентка находилась в стрессовой ситуации ввиду ареста по второму делу и не осознавала последствия своих действий.

Под стражу Рушанию Бильгильдееву заключили еще до приговора, обвинив в новом преступлении.

В заседании Верховного суда РТ Рушания Бильгильдеева участвовала по видео-конференц-связи из казанского СИЗО-2. Она поддержала позицию своего защитника, просившего об отмене обвинительного приговора и оправдании, а кроме того, сообщила о тяжелом положении своей семьи — серьезной болезни супруга и осложнившемся материальном положении матери и брата.

Напомним, в декабре 2025-го Вахитовский райсуд Казани приговорил Бильгильдееву к 4 годам колонии общего режима по пяти из одиннадцати эпизодам мошенничества. Шесть эпизодов были прекращены по нереабилитирующим основаниям, поскольку предварительное и судебное следствие растянулось почти на семь лет. Причем некоторым потерпевшим пришлось добиваться возбуждения данного дела по 2-3 года.

На момент поступления дела в суд Бильгильдееву обвиняли в аферах 2012—2016 годов в отношении 135 граждан и одной организации:

10 эпизодов были связаны с бизнес-проектами агентства недвижимости «Пассаж» по развитию коттеджных поселков «Радужный» (бывшая территория Высокогорского района), «Восточное Державино» (Лаишевский район), «Студенцы» (Верхнеуслонский район) и «Бахчисарай» (ныне микрорайон Новое Царицыно в Казани). «Пассаж» занимался продажей земель под будущие поселки, гарантируя новоселам отдельными договорами все блага — дороги, газ, воду и электричество. По версии СК и прокуратуры, большую часть этих коммуникаций потерпевшим пришлось подключать за свой счет (за исключением «Студенцов», куда подвод воды и газа так и не был обеспечен), а семеро покупателей земли не получили и участков. При этом на момент продаж в будущем «Радужном» это были земли сельхозназначения.

10-й эпизод касался челнинской УК «Яшьлек»: силовики указывали — предпринимательница в 2016 году обманом обещала передать челнинцам в управление 20 многоэтажек в Казани за 4 млн рублей — по договору с общественной организацией «Справедливое ЖКХ» и успела получить «аванс» в 550 тысяч.

С учетом прекращенных эпизодов суд первой инстанции признал доказанной вину бывшей партийной леди по пяти эпизодам. Сегодня Верховный суд Татарстана согласился с законностью этого решения, но с учетом прошедшего времени прекратил преследование Бильгильдеевой еще по двум эпизодам, вследствие чего общий срок ее наказания сократился на 3 месяца — до 3 лет и 9 месяцев колонии общего режима.

Как сообщил по итогам заседания адвокат потерпевших Игорь Турушев, результатом процесса он доволен — с учетом вступившего в силу приговора пострадавшие планируют обратиться за взысканием ущерба.

Защитник отметил, что за годы расследования защита Бильгильдеевой неоднократно пыталась вывести его из дела.

С учетом сегодняшнего решения зачета времени под домашним арестом и запретом определенных действий срок отбывания наказания по приговору Бильгильдеевой истекает в июне 2026-го. Однако сейчас она находится под арестом в качестве обвиняемой по другому делу. В августе 2025-го ее заподозрили в посредничестве взятке в особо крупном размере. Правда, позднее обвинение переквалифицировали на мошенничество с ущербом 3,9 млн рублей. Именно в такой редакции новое дело Рушании Бильгильдеевой поступило на рассмотрение в суд.