Переучить женщин, ввести мобилизационный налог и «забронировать» фермеров

Как мобилизация влияет на бизнес и какие меры могли бы нивелировать это влияние

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

О том, как частичная мобилизация сказывается на бизнесе и какими способами можно помочь предпринимателям, в авторской колонке для «Реального времени» рассуждает Ильнар Сираев, уполномоченный по правам предпринимателей в Нижнекамском муниципальном районе. Обладатель собственной бизнес-сети и депутат от партии «Справедливая Россия», Сираев размышляет о том, какие отрасли сильнее всего потенциально могут пострадать, и предлагает ввести своеобразный «мобилизационный налог» — по его мнению, ряд призываемых по мобилизации бизнесменов принесут гораздо больше пользы, если продолжат работать в реальном секторе и снабжать экономику страны деньгами.

Бизнес-процессы на крупных предприятиях будут затронуты меньше



От временного вымывания кадров в результате частичной мобилизации серьезнее всего может пострадать малый бизнес — я говорю об ИП, ООО и КФХ. Бизнес-процессы на крупных предприятиях будут затронуты меньше. Взять реальный сектор, большие заводы: в силу того, что большинство из них уже прошли модернизацию, ручного труда на них мало, большинство процессов автоматизировано. И поэтому мобилизованных работников здесь есть кем заменить: очень много традиционно «мужских» процессов при правильном подходе и обучении могут взять на себя женщины.

В стандартном режиме обучить человека на оператора технологических установок можно за четыре-пять месяцев. Но если задаться целью, думаю, справиться можно за полтора месяца — и таким образом прикрыть временно образовавшиеся бреши в рядах сотрудников. Кроме того, на крупных заводах мобилизация не стопроцентная — в среднем из десяти человек в смене мобилизуют только двоих, восемь остаются работать. А в течение того времени, пока дообучают новый персонал, эти восемь работников способны справляться с работой десятерых. По моим оценкам, например, с нижнекамских заводов под частичную мобилизацию могут попасть максимум 7% от общего количества сотрудников.



Есть еще и такой нюанс: крупные предприятия, в отличие от малого бизнеса, еще и дополнительно позаботятся о своих мобилизованных сотрудниках. И в республике уже немало таких прецедентов. Например, «Аммоний» взял на себя выплату ипотечных кредитов своих работников на то время, пока они отсутствуют. «Казаньоргсинтез» собрал для мобилизованных заводчан наборы с одеждой и предметами первой необходимости, включая мобильные телефоны и газовые плитки. Другие заводы тоже включаются в эту работу. А вот если мобилизуют кого-то из тренеров в моем фитнес-клубе, максимум, чем я смогу помочь, — выделить тысяч двадцать ему на предметы первой необходимости. Платить ему зарплату на время отсутствия и тем более выплачивать его кредиты ни у меня, ни и у моих коллег-руководителей из малого бизнеса возможности, к сожалению, нет.

Фото: realnoevremya.ru

Автосервисы, фитнес-клубы, фермерские хозяйства — в зоне риска

Итак, малый бизнес сильно пострадает от временного вымывания сотрудников. Например, взять автосервис: допустим, в нем работают пятеро мужчин. Даже если один из них уезжает в зону СВО, это уже минус 20% рабочей силы на неопределенный срок. При этом в автосервисах работает как раз «целевая аудитория» военкоматов: многие из их сотрудников служили в армии, на них не распространяется бронь, у них, как правило, нет серьезных ограничений по здоровью. Такая же ситуация — среди сотрудников такси, шиномонтажных мастерских, у множества ИП.

По опыту своего бизнеса могу сказать, что могут сильно пострадать фитнес-клубы. Ведь тренеры-мужчины очень часто имеют опыт службы в армии. И если они будут массово уходить на поля спецоперации, это сильно ударит по отрасли. Ассоциация фитнеса России уже обращалась с просьбой к властям о том, чтобы их сотрудники получили бронь. У меня в фитнес-клубе пятеро из семи тренеров — мужчины, и трое из них подпадают под мобилизацию, потому что они служили. Конечно, я могу попробовать заменить их тренерами-женщинами, но опять же, если параллельно со мной вакансию спортинструктора временно откроет тот же НКНХ или «Татнефть», сотрудница выберет их, потому что у них соцпакет лучше.

Фото: realnoevremya.ru

Особенно сильно может пострадать аграрный сектор — крестьянско-фермерские хозяйства. Многие из фермеров к сегодняшнему дню взяли большие гранты от государства, которые они должны «отработать» в течение нескольких лет. Представьте себе: есть фермер, который работает с женой, сыновьями и парой-тройкой подсобных рабочих. Он взял грант на покупку 50 голов крупного рогатого скота с тем, чтобы самому ухаживать за животными и развивать свое хозяйство. Он же и сено на тракторе возит, и снег зимой чистит — делает массу физической работы. И тут подпадает под частичную мобилизацию.

Кто будет работать у него в хозяйстве вместо него? Ведь когда он получал финансирование от государства, он не рассчитывал в своей бизнес-модели, что ему нужно взять на зарплату управляющего, который будет смотреть за его бычками. Он львиную долю работы планировал выполнять своими силами при поддержке домочадцев. И дело даже не в деньгах, а в том, что крайне сложно найти на селе подходящего, здорового, толкового человека, которому можно доверить хозяйство. При этом остановка работы сельхозпроизводителей приведет к ослаблению страны в целом: кто-то ведь должен производить продукты, и аграрии — первое и главное звено в этой цепочке!

Семь дней на передачу дел — это мало

Когда в ИП или крошечном ООО мобилизуют руководителя, собственника бизнеса, это может и вовсе привести к развалу предприятия. Как уполномоченный по правам предпринимателей в Нижнекамском муниципальном районе я уже получаю запросы на эту тему: «Что делать, если мне придет повестка?». Да, государство сегодня дает 7 дней на то, чтобы руководитель успел передать кому-то свои дела, написать все положенные доверенности, рассказать все нюансы. Однако хватит ли этого времени? Не уверен. Даже если он найдет себе адекватную и квалифицированную замену, чтобы передать дела без ущерба для бизнеса, нужно дней тридцать, не меньше.

И никто из экстренно мобилизуемых руководителей не уверен, что, даже если успеет оформить все необходимые документы за семь дней, бизнес в его отсутствие будет работать по-прежнему. Многие небольшие предприятия просто прекратят существование, потому что большинство процессов напрямую завязано на одном-единственном человеке. И если изъять его из структуры предприятия на несколько месяцев, разбалансировка работы компании может быть такой сильной, что к балансу вернуться не удастся.

Что в таком случае делать его сотрудникам? Быстро найти себе работу на прежних условиях будет для них и их семей новым вызовом и очевидным выходом из зоны комфорта. Особенно если речь идет не об относительно крупном городе, а о небольшом поселке, где предложение на рынке труда значительно опережает спрос на сотрудников.

Чтобы закрыть освобождающиеся позиции, нужно заняться переобучением на рабочие профессии женщин, людей старше 50 лет и других граждан, не подлежащих мобилизации. Фото: tatarstan.ru

Как решать проблему?

В условиях, в которых оказалась страна, невозможно говорить об отмене мобилизации. Однако можно было бы нивелировать некоторые негативные последствия, которые она потенциально приносит бизнесу. Я бы предложил принять следующие меры (попунктно):

Чтобы закрыть временно освобождающиеся позиции, заняться экстренным переобучением других специалистов на рабочие профессии: женщин, людей старше 50 лет и других граждан, не подлежащих мобилизации. Предпринимателям, ведущим социально значимый бизнес, предоставить бронь. Я имею в виду прежде всего представителей реального сектора, приносящего пользу государству: тех, кто кормит людей, одевает, производит все то, без чего не может функционировать общество. Ведь невозможно остановить процесс сева хлеба или производства молока, кто-то должен заниматься пошивом одежды и ремонтировать автомобили. Разумеется, этот бизнес должен существовать на протяжении уже определенного времени (чтобы ни у кого не было возможности смухлевать таким образом, экстренно открыв пекарню или швейный цех), он должен дисциплинированно платить налоги, не иметь нарушений. А трудоустроено у таких предпринимателей должно быть, к примеру, минимум 10 человек. Отдельно забронировать от призыва стоило бы сельхозпроизводителей — опять же не всех подряд, а тех, кто работает уже, допустим, минимум год. Срок передачи дел от мобилизуемых руководителей предприятия их временным заместителям я увеличил бы до 30 дней — за это время толковый заместитель сможет вникнуть в тонкости, и в стране резко снизится угроза малому бизнесу. Предпринимателей, которым дается бронь, предложил бы обложить дополнительным налогом в помощь армии. А если человек платить такой налог откажется — снимать с него бронь. Ведь прямо сейчас у государства появилась мощная статья расходов, и таким вот «мобилизационным налогом» часть этих расходов можно было бы покрывать. Если говорить совсем грубо, то бизнесмены из социально значимых сфер могли бы таким образом альтернативно отдавать свой долг государству — в буквальном смысле деньгами. Многие принесут гораздо больше пользы, если будут перечислять на нужды СВО деньги, чем если уйдут воевать сами.