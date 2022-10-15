Минниханов призвал уделять пристальное внимание поддержке семей военнослужащих и мобилизованных

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал поддерживать семьи военнослужащих и мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Особое внимание следует уделить семьям погибших военнослужащих.

— Я обращаюсь прежде всего к коллегам на местах — потому что вся основная работа идет на местах, в муниципалитетах. Кому и чем помочь — об этом лучше вас никто не знает и без вас этот вопрос не решить, — отметил Минниханов.

Также президент Татарстана поблагодарил представителей бизнеса, простых граждан, руководителей предприятий — всех, кто уже оказал поддержку нашим военнослужащим.

Фото: tatarstan.ru

На совещаний в Доме правительства республики Минниханов поручил оперативно реагировать на поступающие обращения и жалобы.

— Военные комиссариаты, руководители министерств и ведомств, главы муниципальных образований должны незамедлительно реагировать на поступающие обращения и обязательно разбираться в сути проблемы, — заявил он.

На этой неделе в Татарстане установили единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка жителя республики, призванного на военную службу по мобилизации. Средства выделяются из резервного фонда правительства. Эта выплата не учитывается при предоставлении иных льгот.



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Татьяна Леухина