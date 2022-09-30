В августе россияне купили на Авито товары для стройки и ремонта на 13,3 млрд рублей

Как прошел в Казани большой обучающий интенсив Авито для продавцов из категории «Строительство и ремонт»

Фото: Максим Платонов

Авито провел в Казани масштабное офлайн-мероприятие для представителей малого и среднего бизнеса, которые продают через эту платформу товары для строительства и ремонта. Встреча совместила несколько форматов: нетворкинг, выступления экспертов и тех, кто ведет бизнес через Авито, мощный учебный интенсив и обширную развлекательную программу. Чтобы поговорить об особенностях продаж в онлайне в целом и на Авито в частности собрались порядка сотни предпринимателей из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, других татарстанских городов и даже Уфы. Свободных мест в концертном зале Big Twin Arena не было.

Других посмотреть и себя показать



Руководитель макрокатегории «Строительство и мебель» Илья Адамский объяснил: примерно половина предпринимателей, собравшихся на интенсив Авито, — те, кто уже ведет бизнес на платформе, но хочет проконсультироваться и узнать новые приемы продвижения и поиска новых клиентов. Вторая половина присутствовавших — новички, которые принципиально решили для себя вопрос присутствия на платформе, но нуждаются в подробной информации. И конечно же, обе категории пришли за общением.

Свободных мест в концертном зале Big Twin Arena не было

Многие пришедшие признавались корреспондентам: пришли не столько себя показать, сколько других посмотреть, подслушать опыт, посоветоваться с опытными коллегами по рынку, «сверить температуру» и получить новые знания. В фуршетной зоне в перерывах между выступлениями спикеров было очень оживленно: за чашкой кофе происходило весьма активное обсуждение продаж и организации бизнеса на онлайн-площадках.

1,7 млн сделок за август

Илья Адамский в своем выступлении рассказал о том, что строительство и ремонт — один из самых массовых сегментов электронной торговли.

Так, в августе на Авито объявления этой категории посетили 16,6 млн человек. Было совершено 1,7 млн сделок, доля новых товаров составила 82%, а оборот — 13,3 млрд рублей! Где, как не здесь, продавать товары для строительства и ремонта?

Масштаб платформы не вызывает сомнений. 48% малых и средних компаний из сегмента стройки и ремонта присутствуют на Авито, а 28% называют его одним из основных сервисов для продвижения. И сегодня это особенно важно, ведь конъюнктура рынка за полгода изменилась кардинально. Исчезли некоторые привычные площадки онлайн-продвижения, многие товарные бренды и даже целые торговые сети ушли из России, но спрос остался прежним и перераспределился на тех, кто остался работать.

Конъюнктура рынка за полгода изменилась кардинально

Популярность категории «Строительство и ремонт» выросла за год на 20%, посетители постоянно приходят сюда за новыми товарами. Значит, нужно учиться работать здесь — увеличивать узнаваемость бренда, распространять объявления по новым городам и регионам, проверять торговые гипотезы и использовать все возможности аналитики, которые предоставляет платформа.

Мария Пасхина, менеджер по работе с ключевыми клиентами в категории «Ремонт и строительство», описала схемы работы с Авито: например, это может быть пакетное размещение с оплатой за публикацию объявлений, а может — тариф с оплатой за просмотр объявления. Спикер описала, из чего складываются тарифы на платформе, привела примеры, в каких случаях есть смысл выбрать тот или иной пакет. А еще — рассказала о бизнес-школе Авито, которая решает вопрос квалифицированных кадров для работы с площадкой: здесь бесплатно научат вашего сотрудника хитростям работы с платформой, чтобы как можно быстрее развить это направление продаж.

Юлия Корнеева, руководитель группы отдела продаж, поделилась впечатляющей статистикой Авито в Татарстане

Татарстан: 1,1 млн посетителей и 65 тысяч сделок на 466 млн рублей

Юлия Корнеева, руководитель группы отдела продаж, поделилась впечатляющей статистикой Авито в Татарстане: только за август 2022 года в категории «Строительство и ремонт» на платформе заключили 65 тысяч сделок на 466 млн рублей. В 334 тысячах активных объявлений доля новых товаров составила 85%. 9 тысяч профессиональных продавцов из числа малого и среднего бизнеса предлагали товары и услуги более чем миллиону активных посетителей. Так что нет ничего удивительного в том, что малый и средний бизнес стремится активнее изучить эту площадку.

Среди объявлений лидируют те, в которых продаются стройматериалы: в августе в Татарстане можно было увидеть 179 477 таких объявлений. Они собрали почти 5 млн просмотров, по ним было совершено 273,6 тысячи звонков. В свою очередь, среди подкатегорий стройматериалов на Авито лидируют «Ворота, заборы и ограждения» (по ним татарстанцы позвонили 18 493 раза), строительство стен (23 502 раза) и пиломатериалы (в их поисках жители Татарстана 40 236 раз позвонили по соответствующим объявлениям). Вторая по популярности категория — «Инструменты», третья — «Сантехника и сауна».

Александр Кочергин: «С Авито наш торговый дом работает уже три года»

Александр Кочергин, менеджер торгового дома «Фасад Профи», уже хорошо знает, какие возможности предоставляет Авито. Его компания занимается продажей газобетона, кирпича и других стройматериалов. С Авито, как рассказывает Александр, торговый дом начал работать около трех лет назад:

— Начинали мы года три назад с нескольких объявлений. Потом перешли на 500, потом на 1000 объявлений, и в итоге сегодня около 60% наших продаж происходит через эту площадку. Благодаря Авито нам удалось расширить географию продаж — например, если раньше работали в основном в Казани и окрестностях, то теперь принимаем заказы и из Набережных Челнов, и из Нижнекамска. Сюда пришел, чтобы узнать что-нибудь полезное: какие методы продвижения использовать, чтобы находить еще больше клиентов.

«Авито на слуху, Авито работает!»

Сирень Маликова живет и ведет бизнес в Альметьевске. У нее небольшой магазин сантехники, но, как она сама признается, хочется не только увеличить поток покупателей в нем, но и расширить свои продажи, выйти в онлайн-пространство:

— Молодежь сегодня много покупает через интернет, и хотелось бы идти в онлайн вслед за нашими покупателями. Нужно расти, подняться на ступеньку выше, развивать онлайн-продажи и расширять свою географию. На Авито мы еще не работаем, но очень хочется: слышали, насколько результативна эта площадка. Именно поэтому специально приехали в Казань, чтобы поучаствовать в мероприятии. Приехали за знаниями!

Сирень Маликова приехала из Альметьевска, чтобы узнать подробности о работе на Авито

Дмитрий Казанцев, директор ООО «Дексис», рассказывает: его компания занимается комплексным снабжением строительных объектов и оптовой торговлей стройматериалами. Как и многие коллеги по мероприятию, Дмитрий пришел познакомиться с Авито поближе — сейчас «Дексис» планирует расширять онлайн-продажи.

— Сейчас мы думаем развиваться в плане коммерческих продаж, и поэтому размещаемся на онлайн-площадках. Авито рассматриваем как альтернативу тем площадкам, на которых уже работаем. Мы на нем уже зарегистрированы, но активно не размещались — была только пара тестовых объявлений. Структурно над этим еще не работали, и вот сейчас хотим наконец начать. Ведь Авито на слуху, Авито работает, и есть хорошие рекомендации от коллег, которые работают на этой площадке. Так что мы тут выступаем как новички, пришли послушать людей, рассмотреть площадку как новое направление продвижения.

Участники обучающего интенсива были активны не только в кулуарах. Они задавали вопросы спикерам, подходили к ним во время кофе-брейков и обсуждали десятки тем. Некоторые из них поделились своим опытом во время панельной дискуссии, ведь Авито пригласил к выступлению и тех бизнесменов, кто реально работает на площадке, чтобы показать процесс со всех сторон.

На панельной сессии поделились опытом казанские бизнесмены, которые работают на Авито

Итак, первое мероприятие подобного формата в Казани, как говорится, «зашло»: и аудитория набралась, и активность ее зашкаливала. Илья Адамский делится:

— Такое мероприятие по категории строительного рынка мы проводим здесь впервые. Основная наша идея — в том, что Авито — большое сообщество, а «Строительство и ремонт» — большая категория. У нас более 16 млн посетителей в месяц, десятки тысяч активных продавцов. Именно поэтому мы решили собирать их всех вместе в крупных регионах — таких как Татарстан. Потому что Авито — площадка специфическая, как и категория, в которой мы работаем. И чтобы на ней быть успешным, нужно эту специфику понимать и все про нее знать. Об этом мы и рассказали сегодня — поделились знаниями о том, как надо работать.

Как начать бизнес на Авито? 4 совета от экспертов

Если суммировать, как начать свой бизнес, то эксперты платформы советуют такой путь.

Для начала определитесь с ассортиментом, с которым хотите выйти на площадку. Если вы планируете наращивать продажи, вести бухгалтерию и пользоваться продвинутыми инструментами, например аналитикой спроса, вам понадобятся тариф и статус юридического лица. Не используйте для регистрации профиля компании тот же номер телефона, который привязан к вашему личному аккаунту Авито. Чтобы получить статус компании на Авито, нужно только указать свой ИНН и подтвердить расчетный счет организации. Подтвердив аккаунт, можно настроить свой профиль — добавить информацию о компании, отредактировать внешний вид магазина. Авито дает профессиональным пользователям готовую витрину и интернет-магазин, без необходимости создавать сайт с нуля. А еще вы можете подключить один из профессиональных тарифов, которые позволяют сэкономить на публикации объявлений и пользоваться дополнительными услугами и инструментами. Теперь можно заняться размещением и продвижением объявлений. Важно учесть несколько моментов.

Во-первых , размещайте объявления в правильной категории. Например, плиты ОСБ — в подразделе «Листовые материалы» в «Стройматериалах».

Во-вторых , выставляйте рыночную цену.

В-третьих , постарайтесь указать всю необходимую информацию о товаре, в том числе цвет, материал, размер и другие характеристики. Так пользователям будет проще найти объявление по фильтрам.

В-четвертых , оперативно отвечайте на сообщения и звонки покупателей. По данным Авито, наибольшая вероятность успешной продажи — в первые 30 минут после получения сообщения от покупателя в чате.

И все! Теперь вам остается только работать с входящими контактами и анализировать результаты. На помощь придут возможности Авито:

лидогенерация;

аналитика и возможность измерить эффективность размещений;

Авито Доставка — этот сервис позволяет продавать товары по всей стране. При покупке с доставкой покупатель сразу оплачивает заказ. А Авито резервирует деньги на его карте и переводит их продавцу, когда покупатель получит заказ;

профессиональные инструменты (автозагрузка объявлений, коллтрекинг, рассылка скидок и др.).

Людмила Губаева. Фото: Максим Платонов