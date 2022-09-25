Белый барс: символ Татарстана, который не водится в Татарстане

Знаменитые «бренды» Татарстана, часть 24-я

Фото: Максим Платонов

На гербе Татарстана красуется крылатый белый барс. Этот красивый сказочный зверь за минувшие тридцать лет уже привычно стал ассоциироваться с республикой, и популярно его определение именно как ирбиса, снежного барса. Он пошел в народ широко и бодро, чему немало способствует его коммерческая популяризация (как минимум в Татарстане работает одноименный банк, играет хоккейная команда). При этом — вот парадокс! — белый барс (ирбис) в Поволжье отродясь не водился. Геральдические источники стыдливо возражают, что гербовый барс — это и не ирбис вовсе, а леопард или гепард, но это ситуацию не меняет, ведь, кроме рыси, больших кошек на наших землях не было. Разбираемся, откуда взялся белый барс на гербе республики и как кошка, никогда не обитавшая в Татарстане, стала одним из его брендов.

Барс, да не тот?

Для начала разберемся, кто такой Ак барс. На первый взгляд, все просто: белый, он же снежный барс — это ирбис. Дикая кошка с красивым белым мехом, покрытым дымчатыми пятнами, которая живет в горах Алтая.

Но историки советуют не воспринимать все так буквально, как кажется. Этимологические изыскания показывают: в древних тюркских языках барс — это имя леопарда. Этого представителя кошачьих, кстати, до сих пор можно встретить в Туркмении и Иране — правда, в единичных количествах. А раньше леопарды в изрядных количествах жили по обе стороны от Кавказского хребта.

Открываем словарь Даля. Там к барсам вообще относятся все пятнистые крупные кошки, обитающие в Азии — и леопард, и гепард, и ирбис. Между прочим, гепарды, в отличие от других диких кошек, поддаются приручению. Лет 600 назад ручной гепард был вполне нормальным подарком от какого-нибудь иранского шаха своему европейскому коллеге. Вот что пишет Даль:

«Барс — м. барсиха ж. хищный зверь кошачьего, львиного рода, чубарый тигр — Felis pardus; название барса общее нескольким видам; у нас, в восточных степях Азии, водится один только вид барсов: гривчатый, Felis jubata, приучаемый в Азии к охоте, травле, а на Алтае также Felis uncia».

Felis uncia — Uncia uncia — тот самый ирбис, или снежный барс. Фото: pixabay.com

Со времен Даля прошло полтораста лет. Кого же он имел в виду? Felis pardus сегодня по-латыни называется Panthera pardus — леопард, Felis jubata — это гепард, Akinonyx jubatus. А Felis uncia — Uncia uncia — тот самый ирбис, или снежный барс. Тот же Даль поясняет значение слова «ирбис» — это, по его мнению, монгольский, сибирский барс.

А если понимать, что вся геральдическая зоология формировалась на базе словаря самое позднее XIX века (вспомним путаницу с Зилантом), то становится понятно: на нашем гербе вовсе не обязательно ирбис. Там просто барс, собирательный символ дикой кошки. Тем более что у него есть крылья, а значит, достоверного зоологизма ждать от него вообще не приходится.

Кто принес на Волгу барса

И тем не менее вопрос остается висеть в воздухе: как барс, который никогда не обитал в Приволжье и Прикамье (ни один из троих рассматриваемых), оказался на гербе Татарстана?

Ответ на него нужно искать глубоко в истории народов, живущих на нашей земле. И прежде всего нас интересуют булгары. Археологические находки, оставленные предками булгар еще в Причерноморье и на Кавказе, откуда часть из них и пришла в Поволжье, явно свидетельствуют о том, что этот народ барсов весьма уважал. Это и понятно: кого боишься, того и уважаешь. А вот, к примеру, в здешних лесах они довольно быстро избрали себе второй тотем — и это был волк.

Барса любили все тюркские народы и предки современных народов Кавказа. Браслеты и бронзовые статуэтки, поясные бляхи и другие украшения с изображением большой хищной кошки археологи встречают тут и там. Культ этот уходит корнями в глубокую древность, и здесь тоже невозможно вычленить, кто имеется в виду — гепард, леопард или ирбис (кстати, ирбис среди всех самый малораспространенный, его ареал уже всех, так что его почитали только народы, населявшие Алтай и Саяны).

В «Титулярнике», составленном в XVI веке, «герб князя Болгарского» (то есть властителя Волжской Булгарии) почему-то изображает бегущего зверя с поднятой правой лапой. Фото commons.wikimedia.org

Кстати, и в Монголии тоже был культ барса. Таким образом, мы видим, что любовь к никогда не водившемуся в Поволжье барсу сюда привели сначала булгары, а потом подкрепили весьма уважавшие его завоеватели, организовавшие на землях будущего Татарстана столицу Золотой Орды, а потом и Казанское ханство. О том, что живого барса волжские булгары и тем более обитатели казанского ханства в глаза не видели, говорит то, что в татарских народных сказках образа барса мы не видим. Зато в языке сохранились очень древние намеки на искомого зверя — пословицы про «год барса». Это древнейшее наследие восточного календаря — в «год барса» предки волжских булгар и татар трансформировали год тигра.

Символом Казанского ханства считался, как мы помним, крылатый змей. После взятия Казанского ханства змей, собственно, и стал его официальным символом. Но в «Титулярнике», составленном в XVI веке, «герб князя Болгарского» (то есть властителя Волжской Булгарии) почему-то изображает бегущего зверя с поднятой правой лапой. Зверь подозрительно напоминает барса, а для приличия ему в эту лапу еще и церковную хоругвь дали. Крыльев на нашем котике нет, но этого и не нужно. Главный символ, который мы отсюда считываем, — это тесная связь между Булгарией и барсом (автор «Титулярника» называет животное пардусом, но так называли и леопарда, и гепарда, а художник, зарисовавший герб, в животных был откровенно слаб). Барса нарисовали на «гербе Болгарском» и на Государственном знамени 1666 года.

Как Ак барс подвинул Зиланта

В 1990 году, когда была принята Декларация о государственном суверенитете Татарстана и начался подъем национального самосознания, нужно было выбирать государственные символы Татарстана. Герб с изображением Ак барса был утвержден на сессии Верховного совета Республики Татарстан в 1992 году, и этому предшествовала огромная работа.

Начала работать комиссия, которая должна была разработать новые герб и гимн. Нужно было найти символ, который выражал бы новую региональную идею. Интересно, что регионы, относившиеся «к красному поясу, в то время предпочли оставить себе советскую символику. Некоторые субъекты федерации обратились к дореволюционному наследию. По этому же пути предлагалось пойти и Татарстану: в качестве «гербового животного» предлагался Зилант. Но от этой идеи отказались: новая риторика суверенитета не предполагала обращения к символу, дарованному когда-то российским царем и подтвержденному императрицей Екатериной. Поэтому Зиланта оставили Казани (и на своем месте он тоже весьма успешен).

Фото: Елена Сунгатова / art16.ru

За год комиссия рассмотрела 170 проектов герба, и в итоге Верховный Совет республики получил четыре варианта. На одном основным элементом была башня Сююмбике. На другом — как раз-таки дракон. Третий герб содержал символы ислама — полумесяц и звезду. С четвертого на депутатов ощерился крылатый белый барс с поднятой правой лапой. Кстати, в 1991 году Верховный Совет Татарстана одобрил третий вариант — на синем фоне солнце, а на нем — полумесяц и звезда, и все это в обрамлении лилий и колосьев. Но от проекта в итоге отказались.

Барса в качестве символа предложил кандидат филологических наук, вице-президент культурного общества имени Ш. Марджани Назым Ханзафаров. По его мнению, крылатый барс, который у волжских булгар считался символом богатства, плодородия и благородства, должен занимать центральное место в гербе Татарстана. Этот символ, в отличие от Зиланта, не был запятнан ни «коллаборационистской» дружбой с империей, ни отрицательными «змеиными» коннотациями. А еще он достаточно силен и свиреп, чтобы показать: «Со мной нужно считаться». Именно поэтому художник Риф Фахрутдинов изобразил барса с когтями и зубами.

Что означает герб Татарстана

В научном обосновании герба Назым Ханзафаров пишет, что барс — тотемистический образ глубокой древности, государственный символ булгар. Он, по задумке авторов, выражает гордость и уважение татарстанцев к древней культуре и традициям государственности татарского народа.

На гербе Татарстана крылатый барс изображен на фоне красного диска солнца (ему поклонялись тенгрианцы, а культ Тенгри исповедовала значительная часть поволжских булгар еще до принятия ислама). «Красное солнце на гербе Татарстана символизирует доброе знамение, хорошую примету: безоблачность, непорочность, светлость, успех, счастье», — пишет Ханзафаров.



На левом боку барса — круглый щит, означающий правовую, экономическую и силовую защищенность граждан Татарстана. На щите — восьмилепестковая астра (четное число лепестков означает женское начало, вечный источник жизни), символизирующая долголетие.

Лапа татарского барса приподнята — это традиционный геральдический жест (сравните с доброй половиной английских львов). Он означает, что власть божественна и возвеличена: барс как бы указывает на небеса — это, дескать, все они, нужно слушаться. Божественности и одухотворенности барсу, конечно же, добавляют крылья. Обратите внимание: в крыле семь «перьев». Они символизируют семь небесных миров (так что можно считать: на нашем гербе отображено то самое пресловутое «седьмое небо», на котором мы от счастья находимся).

Интересная деталь: хвост барса приподнят. Художник рассказывал одному из изданий: «Неужели я буду изображать его с поджатым хвостом? Он гордо поднят!» Правда, биологи высказываются в том ключе, что такое положение хвоста барса (леопарда, гепарда) свидетельствует либо о том, что животное отправляется искать себе подругу, либо о том, что ему пора посетить лоток или что-то в этом духе. Впрочем, мы уже давно договорились не искать биологичности в изображении крылатого зверя на гербе Татарстана.

Кстати, здесь есть и другие древние символы: три золотых круга, охватывающих герб на трех уровнях. Как писал Ханзафаров, круг — это образ космоса, образ главного божества, образ солнца. Три — это сила. Считалось, что золото имеет оберегающую магическую силу. Крылатый барс, защищенный такими золотыми кругами, чувствует себя уверенно (хотя кто бы на его месте не чувствовал себя уверенно, будучи помещенным аж на государственный герб?).

Барсы вместе с драконами работы Даши Намдакова стоят на площади перед Центром семьи «Казан». Фото: Максим Платонов

Барсик Юни, «Хранительница» Намдакова, хоккейная команда и банк

Всего тридцать лет назад Татарстан вспомнил про древнего булгарского барса и сделал его своим титульным символом. И за эти тридцать лет он прочно вошел в нашу жизнь. А как иначе? Он красивый, сильный, сказочный, да еще и котик (хоть и огромный), а котиков любят все. Его именем назван татарстанский банк и хоккейная команда (на чьем логотипе весь мир видит как раз-таки пятнистого ирбиса весьма свирепого образа).

В культурном и особенно в скульптурном пространстве Татарстана барс тоже занял свое место. Барсы вместе с драконами работы Даши Намдакова стоят на площади перед Центром семьи «Казан». Скульптура крылатого барса украшает входную группу в здание ГК «Таиф». Сидящие барсы в очень характерных позах, совсем как петербургские львы, приветствуют входящих в здание железнодорожного вокзала Казани. Цветочная скульптура в виде герба Татарстана с крылатым барсом вот уже несколько лет подряд устанавливается в начале Булака, рядом с новым зданием КФУ.

Вся республика помнит историю с «Хранительницей» — монументальной скульптурой Даши Намдакова. Она изображает самку крылатого барса — мощное, красивое и очень опасное животное, которое защищает своих детенышей. Ее сначала было собирались установить в Болгаре, чтобы протянуть связь времен от предков к современности. Но общественность запротестовала: не дадим-де ставить языческий символ, тотем идолопоклонников в колыбели татарстанского ислама! Так и не поставили. По слухам, «Хранительница» до сих пор хранится где-то в Татарстане, в запасниках, просто время для нее еще не пришло. Зато в 2015 году она целых несколько месяцев выставлялась в Лондоне, у Камберлендских ворот в северо-восточной части Гайд-парка, где собрала приличный урожай комплиментов и от искусствоведов, и от праздношатающейся публики.

Барсики в виде скульптур и аниматоров в ростовых костюмах заполонили тогда всю Казань. Фото: Vadim Indeikin / commons.wikimedia.org / CC-BY-SA-3.0

А самые, пожалуй, трогательные воспоминания у жителей республики сложились о барсике Юни, маскоте Универсиады 2013 года. Он стал настоящим хитом. Барсики в виде скульптур и аниматоров в ростовых костюмах заполонили тогда всю Казань, с ними не сфотографировался только ленивый. Нам до сих пор остались задорные тематические граффити на подъеме к Университету. Барсика Юни мы полюбили — не олимпийский Миша, конечно, зато наш, родной...

