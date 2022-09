О вере, любви, дружбе, отцах и детях, жизни — и терроризме

Восемь фильмов Казанского международного фестиваля мусульманского кино

Фото: Кадр из фильма «Тихая слава»

В программу XVIII казанского кинофестиваля, который состоялся на прошлой неделе, вошло 50 конкурсных и 100 внеконкурсных работ. Заместитель главного редактора «Реального времени» Радиф Кашапов, как член жюри NETPAC, посмотрел значительную часть из них и попытался понять, чем некоторые из них привлекли жюри.

История женщины, которая перестала верить

Меня пригласили в жюри NETPAC, сеть продвижения азиатского кино (The Network for the Promotion of Asian Cinema), которая состоит из 29 стран и была основана в Нью-Дели в 1990 году по инициативе и при поддержке ЮНЕСКО. NETPAC выбирает кино от режиссера, который снял первое или второе полнометражное кино, так что из программы мы выбрали полнометражные художественные и документальные картины и стали смотреть их, причем не в зале кинотеатра, а в отдельной комнате, примыкающей к пресс-центру. Здесь же сидела часть основного жюри, которое, как запомнилось, один раз волевым решением не стало досматривать середину фильма, потому что с ним и так все было ясно, но перемотало на конец.



В жюри сети входила Энн Деми-Джероу из Австралии, вице-президент NETPAC и директор Азиатско-Тихоокеанской лаборатории экрана, а также кинорежиссер из Таджикистана Шарофат Арабова. Энн летела с пересадкой в Сингапуре (там у сети штаб-квартира), но явно непросто переживала джетлаг, при этом живо интересуясь Казанью. Шарофат очень четко высказывала свое мнение, так что в кафе в Старо-Татарской слободе мы спокойно выбрали кино, которое также получило Гран-при — «Тихая слава». Иранский режиссер Нахид Хассанзаде также стала лучшей актрисой. Это ее второй художественный фильм. Она играет женщину по имени Рохан, которая выходит замуж за бывшего учителя, а теперь больного престарелого смотрителя храма Махи. По сути, это история учителя и ученика, при этом передается не знание, а неверие, поскольку Рохан видит, как живущий в храме мальчик не вылечивается, а умирает. Рохан верит, что если она совершит чудо, то Бог ее простит, но знает, что чуда она не совершит.



Как в целом можно было заметить, основное жюри привлекало кино красочное, но посвященное простым жизненным проблемам. Лучший короткометражный игровой фильм — таджикский «Младший брат ангелов» Умедшо Мирзоширинова по рассказу Сайфа Рахимзода Афарди. Его герой — мальчик Файзулло, у которого все сестренки умирают младенцами, в чем постоянно винят старшего сына. В конце фильма Файзулло превращает траур в вечер песен, стремясь вырвать маму из бесконечной грусти. По сути, это история о резком взрослении.

Кадр из фильма «Гнев»

При этом самым «фестивальным» в списке казалась работа «Гнев» выпускницы МГУ, работающей в Ливане (фильм снят также совместно с российскими и немецкими компаниями), Марии Ивановой Сурае. Это картина получил приз за лучшую операторскую работу полнометражного игрового фильма и приз Гильдии киноведов и кинокритиков России. Ее короткометражка «Последний» («Sonuncu») попала в основной конкурс Каннского кинофестиваля в 2014-м, а также еще 87 кино-ивентов, получив девять наград. Как и «Тихая слава», это история женщины: Ида сбегает от матери, знакомится с европейцем, который оказывается манипулятором и террористом. Таким образом, традиционные стереотипы в ленте оказываются перевернутыми.

Христиане в Сибири

Фестиваль в очередной раз поднял вопрос определения понятия «мусульманское кино», куда, получается, может входить, кажется, любая картина, посвященная стремлению к светлому. Одна из участниц жюри при этом всерьез спрашивала, должен ли быть автор мусульманином. А вот, к примеру, лучший полнометражный документальный фильм — российско-французский «Иванова Лествица». Его снял Николай Бем, автор проекта SiberiaDOC, программы по развитию и продвижению авторского документального кино в Сибири. В его картине старообрядец, отец по имени Сысой учит сына Ивана в полузабытой деревеньке византийскому церковному пению.

Кадр из фильма «Иванова Лествица»

Еще одна явно популярная тема — это отчуждение и сохранение. Лучший короткометражный документальный фильм — турецкая «Жизнь» Мухаммеда Эмина Демирала о 83-летней черкешенке Джихан Гюнгер, которая живет в деревне Кайсери в центре Турции. Что характерно, говорит она весь фильм на родном языке, хотя наверняка могла бы спокойно общаться с камерой на языке страны.

О татарстанских картинах мы поговорим отдельно. На фильм «Ибн-Фадлан» два дня подряд выстраивались очереди, что, конечно, радовало режиссера Айназа Мухаметзянова (но надо уточнить, что практически все художественные татарские, тем более религиозные, фильмы вызывают интерес у фестивального зрителя, а картине еще только предстоит понять прокатную историю).

Кино — народу

У одного фильма прокат точно будет. Это «Приключения маленького Бахи», самый понятный фильм, новая работа Александра Галибина, который в 2019 году снял картину «Сестренка» по рассказу Мустая Карима. Здесь же бывший когда-то главрежем Александринки и новосибирского «Глобуса» автор снимает дагестанскую деревню Чох, привлекая к съемкам и жителей. В центре внимания опять ребенок — 8-летний Бахадир, который решает проблемы отца, матери, бабушки, дяди и его невесты, попутно немного вредя сельскому хозяйству. В прокат картина выйдет 27 октября 2022 года.

При этом не все любопытные картины были удостоены хоть какой-нибудь награды. «Звукоусилитель» Юды Курниавана — о стареющих уличных музыкантах в Южной Джакарте, которые внезапно решили записать альбом с помощью давнего друга, превозмогая трудности, связанные со старым компьютером и отсутствием образования. История о дружбе на фоне обшарпанных стен и куч мусора с погружением в незнакомую музыкальную культуру.

Кадр из фильма «Звукоусилитель»

Что любопытно — на закрытии фестиваля громко было заявлено: зачем нам западное кино, если можно показывать вот это, вошедшее в программу? Однако афиша кинотеатра, в котором проходили показы, красноречиво демонстрировала отсутствие подобных фильмов. Почему до сих пор не разворачивается история с продвижением региональных работ и картин из дружественных стран — большой вопрос. Экономисты прогнозируют, что Россия может превратиться в новый Иран, что же, мы знаем, каким феноменом стало иранское кино во многом потому, что красноречиво рассказывало о жизни этой страны, не стремясь повторить схемы каких-либо еще государств.