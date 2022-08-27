Главное о коронавирусе на 27 августа: Moderna против Pfizer, число случаев COVID-19 в мире превысило 600 млн

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за сутки госпитализировали 97 человек

За последние сутки в Татарстане выявили 176 случаев заражения коронавирусом. На 27 августа общее количество инфицированных в республике достигло 156 418. Выздоровели за весь период 150 758 человек, за минувшие сутки — 39. Всего скончались 2 000 татарстанцев, за последние сутки — один. Госпитализировали еще 97 человек.

Число случаев коронавируса может достигнуть 60 тысяч в сутки

За последние сутки в России выявили 47 093 новых случая коронавируса, выздоровели 32 642 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 19 359 066 человек, а выздоровевших — до 18 467 738. За сутки болезнь унесла жизни 90 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 384 000 человек.

В России число заболевших COVID-19 может достигнуть 60 тыс. в сутки. Пик заболеваемости ожидается в течение одной-двух недель, отметил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Фото: Максим Платонов

Врач-инфекционист Иван Коновалов заявил, что безопасность и эффективность вакцинации от коронавируса не зависят от температуры воздуха. Он рекомендовал вакцинироваться всем, кто получал предыдущую прививку и болел более трех-шести месяцев назад.

В школах Омской области ограничат массовые мероприятия из-за роста заболеваемости коронавирусом. Оперштаб региона рекомендовал провести праздничные линейки 1 сентября на улице.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, от чего зависит решение о введении COVID-ограничений в регионе: «Будем ли мы вводить обязательный масочный режим или нет, зависит от всех жителей Самарской области. Если мы будем четко соблюдать рекомендации и там, где есть скопления людей, защищать себя — надевать маски, вакцинироваться, защищая свое здоровье и здоровье своих близких, то менее вероятно введение строгих ограничений, обязательного масочного режима, ограничения деятельности тех или иных предприятий, учреждений».

Фото: commons.wikimedia.org

Пар электронных сигарет может повысить уязвимость курящего к коронавирусу

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 600 109 046 раз, 6 484 459 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (94 171 060). На второй строчке — Индия (44 398 696), на третьей — Франция (34 662 834), на четвертой — Бразилия (34 368 909), на пятой — Германия (32 041 348).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 043 783). За ними следуют Бразилия (683 397), Индия (527 597), Россия (376 131, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 289).



За время пандемии было сделано 12 118 411 732 инъекций вакцин против коронавируса.

Американская компания Moderna подает в суд на компании Pfizer и BioNTech. Их обвиняют в нарушении патентных прав при производстве вакцины от коронавируса, поданных с 2010 по 2016 год и покрывающих основополагающую технологию мРНК от Moderna.

Фото: commons.wikimedia.org

В Германии не исключают роста смертности от коронавируса. Как заявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах, статистика по заболевшим начнет расти, как только граждане станут меньше времени проводить на улице и больше — в помещении.

В Токио впервые умер заразившийся коронавирусом ребенок младше 10 лет, у которого не было хронических болезней. Девочка после сдачи положительного теста на коронавирус проходила лечение на дому, так как у нее были легкие симптомы. Однако через два дня ее состояние ухудшилось — ребенка срочно положили в больницу, где она впоследствии умерла.

Иностранные биологи выяснили, что пар электронных сигарет повышает активность белков ACE2 и TMPRSS2 — они играют важную роль в проникновении коронавируса в клетки. По данным ученых, это объясняет повышенную подверженность вейперов заболеванию COVID-19.

Дарья Пинегина