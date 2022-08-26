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Число умерших от коронавируса в Татарстане достигло 2 тысяч

11:05, 26.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Число умерших от коронавируса в Татарстане достигло 2 тысяч
Фото: Максим Платонов

В Татарстане число случаев смерти от коронавируса достигло ровно 2 тысяч. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Двухтысячного умершего зарегистрировали в республике в последние сутки. Это первый случай смерти с 23 августа.

По состоянию на 26 августа в Татарстане зарегистрировано 156 242 случая COVID-19, из которых 160 — за последние сутки. Вылечились от коронавируса на сегодняшний день 150 719 жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 26 августа читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина
ПроисшествияОбществоМедицина Татарстан

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