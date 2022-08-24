В Свияжске построят комплекс туристического обслуживания

Фото: Максим Платонов

В Свияжске появится бар

Как стало известно «Реальному времени», свияжская предпринимательница, председатель Ассоциации «Ленивый торжок» Алина Семенова построит на острове-граде комплекс туристического обслуживания «Свияжская усадьба». Заведение появится на ул. Успенской, 6, в 50 метрах северо-западней руин Софийской церкви XVIII столетия и по соседству с самим комплексом исторической реконструкции.

Под «Свияжскую усадьбу» выделили земельный участок площадью в 1 169 «квадратов». Проектируемое здание будет одноэтажным заведением общепита с цокольным и мансардным этажами. На первом разместят обеденный зал, кухню, санузел и гардеробную. В мансарде обустроят банкетный зал, на цокольном этаже — бар.



У Алины Семеновой на острове-граде уже есть несколько коммерческих объектов, в том числе задействованных в ресторанной деятельности. Совместно с Эдуардом Семеновым предпринимательница руководит ООО «Свияжские сервисные технологии», а также возглавляет ассоциацию «Центр фехтования и реконструкции «Ленивый торжок».

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Территория Свияжска — выявленный объект культурного (археологического) наследия, поэтому перед строительством на участке провели археологические работы.

— Учитывая последовательность формирования исторической застройки с. Свияжск, высока вероятность, что территория, на которой расположен участок обследования, могла быть освоена в XVI в. Письменные исторические свидетельства также подтверждают и прослеживают на данной территории застройку со второй половины XVI века, — указали специалисты в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Участок вблизи «Ленивого торжка» в районе описания Рождественской и Никольской улиц, в 80 м к северо-востоку, — территория Иоанно-Предтеченского монастыря XVI—XVIII вв. В Писцовой книге перечислены прилегавшие к монастырской территории дворы горожан: «От церкви Ивана Предотечи в улице дворы по обе стороны: двор Иванка Седова стрельца, двор Истомка Балахонца стрельца, двор Федька Головина пушкаря, двор Иванка Глазунова стрельца, что был родинской Стрельцова, двор Тренки стрельца, что был Федьковской Якимова Стрельцов, да в тупике: двор сына боярскаго Василья Глебова, да к тому двору Василей прикупил, алучкинское дворишко Сермяжниково стрельца, двор вдова Голуба молодчая, да против огородного княже Никиты Стародубскаго места двор сына боярскаго Федора Синцова».

Эксперты так описывают историю места застройки: «В 1708 г. Свияжск с уездом вошел в состав Казанской губернии. К этому времени крепости уже не было, ее разобрали из-за ветхости, и город был огорожен острогом. Крепостные стены на верхней площадке, согласно Писцовой книге, были выполнены из «городней» — бревенчатых срубов, заполненных землей и камнями (археологические следы подобных укреплений до настоящего времени не обнаружены). Укрепления, вероятно, были разобраны в XVIII в., согласно описи 1736 г., «кремль огорожен острогом, во многих местах весь огнил и повалился…»

XVIII в. характерен для Свияжска церковным строительством. Возведено несколько новых храмов и отреставрированы старые. На рубеже XIX—XX вв. Свияжск становится одним из двенадцати рядовых уездных городов Казанской губернии, в значительной мере утратив свою первоначальную значимость как административно-торгового центра Свияжского уезда. Исследуемый участок на картах Свияжска конца XVIII в., иллюстрирующих топографическую ситуацию до принятия и осуществления регулярного плана, располагается на границе дорегулярного квартала, без обозначения каких-либо каменных и кирпичных построек на нем.

Фото: Максим Платонов

На плане 1829 г. место предполагаемого строительства локализуется вне границ квартальной дорегулярной застройки, на участке, свободном от застройки. При визуальном сравнении этих планов видны этапы трансформации и исторического развития квартала, в котором располагается интересующий участок, и изменения, произошедшие на прилегающей территории, однако своей северо-западной границей участок совпадает с границей проектируемого регулярного квартала от ул. Успенской, Александровской, Троицкой. На последующих картах, с середины XIX в., иллюстрирующих топографию города, интересующий участок располагается по красной линии регулярного квартала, в квартале также отсутствует каменная застройка.

В 1956 г., с наполнением Куйбышевского водохранилища на территории Татарстана, Свияжск стал островом. Спутниковые снимки 1960—1970-хх гг. фиксируют наличие предшествующей застройки на участке. На спутниковых снимках начала XXI века эта территория утратила свою историческую застройку и использовалась под огород».

Полевые работы проводились в феврале 2022 года. На исследуемой площадке пробурили две скважины глубиной 9 метров. Исследователи выявили техногенные грунты, распространенные на всей территории, а также пески.

Замдиректора по научной деятельности Института международных отношений КФУ, завкафедрой Всемирного культурного наследия Рафаэль Валеев вынес положительное заключение по проекту строительства усадьбы.



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Татьяна Демина