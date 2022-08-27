Рустам Минниханов призвал строго соблюдать санитарные требования из-за роста заболеваемости COVID-19

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал к строгому соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщает пресс-служба главы республики.

По его словам, за неделю рост заболеваемости увеличился, ежедневно фиксируется порядка 200 заболевших.

— Необходимо активизировать работу по вакцинации. Все необходимое для этого в республике есть. Обращаюсь к руководителям трудовых коллективов, к представителям бюджетной сферы — все санитарно-эпидемиологические требования должны быть соблюдены, в том числе масочный режим. Берегите себя и своих близких, — заявил Минниханов.

Президент также поручил возобновить работу оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. «Ситуацию надо держать под жестким контролем. Да, это большая работа, но без этого ничего не получится», — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

13 августа сообщалось, что Минниханов также призвал активизировать работу по повторной вакцинации. Важно, чтобы коллективный иммунитет был выработан заранее, не стоит ждать, пока ситуация будет более напряженной, сказал он:

— Необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарных противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных организациях и других учреждениях социальной сферы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин