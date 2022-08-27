Рустам Минниханов призвал строго соблюдать санитарные требования из-за роста заболеваемости COVID-19
Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал к строгому соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщает пресс-служба главы республики.
По его словам, за неделю рост заболеваемости увеличился, ежедневно фиксируется порядка 200 заболевших.
— Необходимо активизировать работу по вакцинации. Все необходимое для этого в республике есть. Обращаюсь к руководителям трудовых коллективов, к представителям бюджетной сферы — все санитарно-эпидемиологические требования должны быть соблюдены, в том числе масочный режим. Берегите себя и своих близких, — заявил Минниханов.
Президент также поручил возобновить работу оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. «Ситуацию надо держать под жестким контролем. Да, это большая работа, но без этого ничего не получится», — сказал он.
13 августа сообщалось, что Минниханов также призвал активизировать работу по повторной вакцинации. Важно, чтобы коллективный иммунитет был выработан заранее, не стоит ждать, пока ситуация будет более напряженной, сказал он:
— Необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарных противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных организациях и других учреждениях социальной сферы.
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