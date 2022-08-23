О реновации Портовой: элеватор «Эдельвейса» и грузовой порт Зиганшина «съедут» с побережья

Освободить территорию просили до 1 января 2024 года, но пока предприятия продолжают работу

«Для Казани выход к воде — самая большая ценность, поэтому мы надеемся, что застройка промышленной зоны на Портовой станет любимой частью города», — предвосхищала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина вхождение казанских девелоперов в реновацию портовой зоны Казани. Первая очередь застройки «полуострова» охватит 6 га, первопроходцем станет СМУ-88 нынешнего депутата Госдумы Ильи Вольфсона — компания ожидает выдачу разрешения на строительство в сентябре. Не исключены изъятия земельных участков в рамках комплексного развития территории. По мнению городских чиновников, зерновой элеватор «Красного Востока» и грузовой порт «Татфлота» не вписываются в концепцию застройки улицы Портовой и в перспективе прекратят свою деятельность. «Их промышленное назначение больше останется как память места, чем как функционал», — заметила замначальника Управления архитектуры и градостроительства Анастасия Латыпова.

Мастер-план для «полуострова»

Общую концепцию реновации промышленной зоны на улице Портовой вблизи Казанского речпорта представила журналистам главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина. Суть проекта сводится к преобразованию портовой зоны Казани, где идет перевалка строительных грузов и зерна, в элитную жилую застройку с выходом на Волгу.

Мастер-план реновации уже показали президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Проект комплексного развития территории портовой зоны представлял мэр Казани Ильсур Метшин. Документ разработало московское архитектурное бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры». На встречу приехали депутат Госдумы РФ Илья Вольфсон и, собственно, сами именитые московские архитекторы. Судя по всему, концепцию на высшем уровне одобрили.

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина сообщила, что концепция мастер-плана Портовой укладывается в общую линию Генплана, нацеленного на уплотнение городского пространства в центре города. Два года назад портовый «полуостров» Казани был определен как зона развития, а позднее в правилах землепользования и развития указали, что застройка будет вестись в рамках комплексного развития территории (КТР). Часть участков будут изымать и выкупать у собственников.

Фото: kzn.ru

На освоение Портовой дали 10 лет

Впрочем, главный архитектор Казани постаралась обойти этот щекотливый момент, сосредоточившись на архитектурных достоинствах концепции. Она напомнила, что мастер-план комплексного развития территории по ул. Портовой охватывает 287 га. Планируется построить 1,5 млн кв. м жилья и 1,3 млн кв. м коммерческих помещений, а также построить набережную протяженностью 12 км.

На освоение плана отводится 10 лет, сообщила она. Транспортную доступность предполагается обеспечить запуском электробусов, а также построить рядом два транспортно-пересадочных узла. Один из авторов мастер-плана, Николай Ляшенко, подключившийся по видеосвязи, добавил, что сильной стороной проекта реновации является «близость к воде», но необходимо будет решить задачу защиты от ветровых нагрузок.

При разработке эскиза застройки архитекторы попытались сохранить идентификацию местности, вдохновляясь башней Сююмбике. Бывший главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева выразила восторг по поводу концепции. «Мое мнение — Казань должна развиваться в сторону Волги. Это давно было в наших мечтах, и очень рада, что мы пришли к этому», — сказала она.

Фото: wikimedia.org

СМУ-88 Ильи Вольфсона придет первым

Первый этап реновации может начаться осенью этого года. Как сообщила замначальника Управления архитектуры и градостроительства Казани Анастасия Латыпова, первым застройщиком станет СМУ-88, которое получит разрешение на строительство жилья.

— Возможны процедуры, связанные с изъятием земельных участков, потому что там появляется социальная инфраструктура, появляется немного другая планировка, — сообщила Латыпова.

По ее словам, правообладатели могут участвовать «в реализации тех мероприятий, которые предложены концепцией». «Естественно, жилые кварталы будут отличаться от нежилой застройки. Мероприятий будет множество, и предполагается, что промышленное назначение зоны больше останется как память места, чем как функционал, который на этой территории сохранится. Почти половина застройки — это территория коммерческого и общественного назначения, многие задачи реализуются для жителей города. Здесь цель — не жилая застройка, а создание правильного места, места притяжения для жителей всего города, и место, куда с удовольствием можно приезжать туристам и знакомиться с нашей историей», — отметила она.

Фото: kzn.ru

Зерно и стройматериалы здесь не нужны

И хотя городские власти представляют «полуостров» как депрессивную территорию Казани, но в действительности в порту продолжается интенсивная перевалка строительных грузов и зерна, которое доставляется по Волге и по железной дороге РЖД. Так, зерновой элеватор агрохолдинга «Красный Восток» хранит около 110 тысяч тонн зерна, а трейдеры привозят инертные грузы для строительного комплекса республики. Есть незначимые объекты — гаражный кооператив, лодочная станция. Волготанкер, небольшие бетонные заводы, которые завозят цемент и песок. По данным исполкома Казани, всего 146 крупных собственников, которые сдают мощности в аренду. Смогут ли они вписаться в концепцию реновации Портовой?

— Я считаю, что элеватор (здание элеватора, — прим. авт.) должен остаться, но функция его поменяется, — сообщила Ильсияр Тухватуллина.

По ее словам, рассматривается «несколько вариантов» преобразования, вплоть до размещения в нем образовательного учреждения. «Но потерять его форму точно не можем», — заметила она. По замыслу архитекторов, крупнейший элеватор Татарстана должен прекратить свою работу. Правда, точных сроков нет. Это будет происходить по мере реализации концепции, уточнила спикер.

В схожем положении оказался и грузовой порт «Татфлота». По словам замначальника Управления архитектуры и градостроительства Казани Анастасии Латыповой, останется только пассажирский порт, а грузовой терминал будет переведен в другое место (какое — не уточнялось). По ее словам, выведение грузовых мощностей давно заложено в Генплане Казани, поэтому бизнес должен быть готов к переезду. «Есть готовые площадки, которые не настолько близки к центру города, — сообщила она. — Возможностей много, они были созданы [заранее]. Целенаправленно здесь не было быстрых мероприятий, об этом давно объявлялось. И возможность [бизнесу] организовать постепенный вывод была предоставлена».

Правда, на первом этапе выводить бизнес с портовой территории пока не планируют. По ее словам, активный процесс выведения начнется после того, как власти приступят к строительству набережной. На эти цели планируется привлечь федеральные ресурсы по госпрограммам, но пока их нет.

В порту продолжается интенсивная перевалка строительных грузов и зерна, которое доставляется по Волге. Фото: flickr.com

Элеватор и грузовой порт продолжают работать

— Зерновой элеватор пока продолжает работать, так как его собственник «Эдельвейс Групп» на дает никакой команды, — рассказал «Реальному времени» источник в компании. — Пока окончательного решения нет, и нам еще не сказали закрываться.

По словам собеседника издания, первый предупреждающий звонок поступил еще весной прошлого года. «Тогда нам сказали, что до 1 января 2024 года ничего не должно быть. А когда началась спецоперация на Украине — все зависло». Изначально над концепцией работали голландские архитекторы, но, по всей видимости, прекратили работы. «До этого здесь иностранцы были, вроде как голландцы. В Иннополисе проходило совещание архитекторов, где звучали идеи о том, чтобы сделать чуть ли не административное здание из нашего элеватора», — рассказал представитель компании.

Отметим, что проектная мощность элеватора — 110 тысяч тонн, он переполнен. Здесь хранится зерно агрохолдинга «Красный Восток». Но отгружают его за пределы Татарстана: «Сюда на хлебокомбинаты не поставляют, идет продажа за пределы республики, обсуждаются поставки зерна в Иран».

Представители бизнеса уверены, что переезд неминуем. «Как вы себе представляете элитную застройку, если по ее территории будут постоянно проезжать грузовые фуры с зерном или комбикормом? Нонсенс? Конечно! Всем предприятиям придется убраться отсюда, иначе никто не станет покупать жилье», — рассуждает источник издания.

По словам предпринимателей, порт по перевалке инертных грузов могут перевести в Аракчино, а зерновой элеватор «Эдельвейса» в Казани может вытеснить новый зерновой терминал «Свияжск-Зернопродукт» мощностью 112,5 тыс. тонн, чье строительство анонсировала фирма «Август». Правда, тогда министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров уверял журналистов, что закрывать элеваторы в Казани не планируется.