Гид по Карла Маркса: прокурор, химик и диссидент

Прогулка по Грузинской. Часть 3-я

Фото: Здание за домом Бронникова. t.me/arhitekturasi

Мы продолжаем идти по той части улицы Карла Маркса, которая до революции называлась Грузинской. В этом отрезке до- и послереволюционная перемешиваются — почти у каждого адреса есть несколько объектов, несколько героев разных эпох, дома меняют свои функции, облик. Сто с лишним лет назад это была уже окраина города — мы почти дошли до Арского поля.

Дом, где жила Сахибджамал Гиззатуллина-Волжская (улица Карла Маркса, 60)

На месте этого здания в 1860-е стоял дом мещанки Шубниковой, которая его продала под строительство нового объекта — каменного, двухэтажного. Продолжали здесь жить в основном мещане — Левашова, Коноплев, Колесова, также в реестрах значится губернский секретарь Казанский и землевладелец Татаринов. Перед революцией им владел жена титулярного советника Гольмук. После революции в нем образовались коммунальные квартиры. В частности, в пятой квартире с 1966-го по 1974-й, то есть в последние годы жизни, обитала Сахибджамал Гиззатуллина-Волжская, одна из первых татарских актрис, входившая в число основателей уфимской труппы «Нур». О ее жизни Наки Исанбет написал поставленную в 1963 году пьесу «Гульджамал».

Дом, где жила Гиззатулина-Волжская. https://2gis.ru

Дом Сапожникова (улица Карла Маркса, 53)

Одноэтажный дом, но с антресолями и цоколем. Принадлежал коллежскому ассесору Борису Александровичу Сапожникову, который был товарищем (заместителем) прокурора по Чистопольскому участку, согласно «Памятной книжке Казанской губернии на 1901 год».

Дом Сапожникова. https://2gis.ru

Музей Бреннингов (улица Карла Маркса, 62)

Неоклассический дом с элементами модерна в отделке. Сейчас здесь работает экспозиция, посвященная Арнольду Бренингу, фармацевту, чья аптека стоит до сих пор на углу Университетской и Баумана, фаната фотографии, благодаря которому мы можем увидеть, как выглядела Казань начала XX века. Также Бренинг отлично играл на фортепиано. После революции он работал ассистентом профессора Александра Арбузова в химико-технологическом институте, а в 1937 году арестован по ложному доносу и расстрелян. Реабилитирован в 1957-м.

Музей Бреннингов. https://2gis.ru

Государственный музей изобразительных искусств РТ

Хоть и называют его «Дом Сандецкого», командующий войсками Казанского военного округа, генерал от инфантерии Александр Генрихович Сандецкий, им не владел. Это его служебное жилье, после него там еще жили барон Антон Зальца и Платон Гейсман (после чего Сандецкий вернулся на должность в 1915 году, здесь же его и взяли представители новой власти). Дом проектировал Фердинанд Амлонг, в России ставший Федором Романовичем, архитектор Казанской городской управы. А после с 1924 года до середины 1960-х располагался туберкулёзный диспансер. В то время исчезли остатки былых интерьеров, к тому же, когда в здание в 1967-м въезжал музей, здесь сбили лепнину и содрали штукатурку, поменяли паркет, даже землю вокруг выкопали на метр, чтобы уничтожить следы туберкулезной палочки. В 2019-м активисты обратились внимание на неважную реставрацию лепнины, так что её стали делать заново.

Туберкулезный диспансер. 1930-1940-е. https://pastvu.com

Дом Аксёнова (улица Карла Маркса, 55/31)

Нынешнее двухэтажное здание, вокруг кипят нешуточные страсти (нынешняя владелица вовсе не рада музею Василия Аксёнова) был построен в наше время. А сам автор «Звёздного билета» и «Ожога» жил у родственников, у тетки по отцу Ксении (родители были арестованы и осуждены на 10 лет) в одноэтажном доме, который стоял на этом месте.

Дом Аксёнова. https://pastvu.com/

Галерея современного искусства (улица Карла Маркса, 57).

На этом месте стояла снесенная в 1978-м усадьба, принадлежавшая Василию Бронникову. Выпускнику медицинскому факультету, изобретателю инструмента для удаления камней из мочевого пузыря. Бронников был главным врачом Казанского военного госпиталя, в отставе стал гласным городской Думы. До него здесь жил, к примеру, Владимир Бекетов, зять казанского губернатора Альберта фон Пирха.

Усадьба Бронникова. https://pastvu.com

После Бронникова усадьбу поделили на коммуналки. Выставочный зал Союза художников проектировал Герман Бакулин, он же — один из участников работы на Камаловским театром (и нынешним зданием, и будущим). В результате позади ГСИ оказалась запертым еще одно любопытное здание (на фото в начале статьи).

ГСИ. https://2gis.ru/

Дом, где жил Муштари (Муштари, 30)

Двухэтажный дом принадлежал Боратынским (их усадьба, ныне музей, располагается дальше по Муштари). В 1939 году он, как и многие здание в ту эпоху, стал четырехэтажным. Здесь до 1981 года жил Хамид Муштари. Родом из Оренбурга, в Казани он учился во Второй мужской гимназии (сейчас в здании на Лево-Булачной — детская музыкальная школа № 3 имени Рустема Яхина.), потом окончил физико-математический факультет Казанского университета, также учился в Среднеазиатском университете в Ташкенте, после стал учёным секретарем Татарского Народного Комиссариата просвещения... Надежда Крупская посоветовала поступать ему в аспирантуру НИИ математики и механики МГУ. Но с 1929 года он вновь в Казани, глава множества кафедр — теоретической механики в Казанском институте инженеров коммунального строительства, кафедры теоретической механики, теории упругости и строительной механики самолёта в Казанском авиационном институте, кафедры теоретической механики в Казанском химико-технологическом институте. Первый среди татар доктор физико-математических наук, руководитель Казанского физико-технического института.

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