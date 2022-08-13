Галина Ахмерова: «Молодежь делает корабли из подручных средств, что же будет, если дать ей станки?»

Эксперт по профориентации — об инженерных классах и комплексном подходе к выстраиванию технологической независимости России

Этой осенью почти в сотне школ России по поручению президента страны открывают первые инженерные классы судо- и авиастроительного профилей. Таким образом, подготовка квалифицированных кадров начнется уже со школьной скамьи, отмечают в Минпросвещения РФ. Татарстан, где инженерные классы, в том числе по линии авиа- и судостроения, появились уже давно, также заинтересован в федеральной инициативе и масштабировании своего опыта. Однако одних профильных классов для воспитания профессионалов недостаточно, отмечает создатель мобильного приложения по профориентации подростков Round Галина Ахмерова. В авторской колонке эксперт рассказывает о необходимости комплексного подхода в решении кадровой проблемы.

Первые инженерные классы судо- и авиастроительного профилей

В сообщении пресс-службы Минпросвещения РФ говорится: «В День знаний откроют свои двери первые в стране инженерные классы судо- и авиастроительного профилей. По поручению президента в 23 регионах страны отобраны 96 школ, в которых были проведены необходимые ремонтные работы, закуплено современное оборудование: станки, 3D-принтеры, квадрокоптеры, осциллографы — у ребят будет возможность не только освоить теорию, но и отточить усвоенные знания на практике».

Ранее я уже писала о том, какие специалисты будут востребованы на рынке труда в ближайшее время. Отметила, что ситуация в стране сложилась такая, что в ближайшее время будут необходимы профессионалы в отраслях, которые выстроят технологическую независимость страны. Эта новость о нововведениях в школах как раз подтверждает мысли, прописанные в статье.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Однако хочу отметить, что, на мой взгляд, одних лишь профильных классов очень мало. Для достижения той самой цели по увеличению количества инженеров необходимо комплексно подойти к вопросу.

Популяризация отрасли среди школьников — чтобы они понимали, какие это сферы и что за профессии в них представлены. Практикоориентированный подход, который предполагает встречи с экспертами в области, чтобы познакомиться с теми, кто уже работает и может поделиться опытом. Погружение в среду и соприкосновение с профессией. Тут важна заинтересованность самих предприятий, чтобы можно было организовать экскурсии, после этого — стажировки. Показать подросткам не просто один кабинет, а продемонстрировать компании с нескольких точек зрения и рассказать о судо- и авиастроительном профиле.

Обучение должно быть комплексным

Только комплексный подход, который организуется шаг за шагом, позволит вырастить специалистов со школьной скамьи. Недостаточно сделать только профильное направление. Я сама училась в физико-математическом классе, была олимпиадницей, на меня было потрачено много сил и времени. Однако по профессии я не пошла, так как совсем по-другому ее представляла, многие сталкиваются в жизни именно с тем, что ожидания и реальность расходятся.

Как доказывает наш опыт в приложении Round, молодежь интересуется самыми разными направлениями. Более 500 челленджей (конкурсов) продолжают заполнятся работами.



Так, интерес к сфере судостроительства у подростков тоже есть. В приложении Round мы уже запускали конкурс «Проект корабля» совместно с Зеленодольским проектно-конструкторском бюро. Наша команда ездила к ним, снимала совместный контент с инженерами и готовила конкурс.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Мы предложили школьникам из любых подручных материалов сделать свою конструкцию или повторить видеоурок от ЗПКБ. 340 проектов от подростков было опубликовано в приложении, а это значит, что столько кораблей было спущено на воду и протестировано. Это позволяет нам сделать вывод, что даже из подручных материалов молодежь хочет пробовать делать корабли и показывать свои навыки.

А что же будет, если дать им возможность испытать станки, 3D-принтеры, квадрокоптеры, осциллографы и другое оборудование, привести их на предприятия и дать прикоснуться к самой сфере?

Каждый человек талантлив, и не в одном деле, нужно только пробовать разные направления и найти свое. А нам, неравнодушным взрослым, которые работают в сфере профориентации, стоит работать над тем, чтобы обучение было комплексным и в будущем приносило свои плоды.

Галина Ахмерова